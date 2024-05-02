"Это немыслимо". Американский офицер раскрыл, как ВСУ поступают с ранеными
Полковник Макгрегор: в ВСУ не налажена эвакуация тяжелораненых
© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военнослужащие
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. ВСУ не могут вывозить своих раненых с поля боя из-за развала медицинской службы, заявил бывший советник Пентагона полковник в отставке Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала американской организации Our Country Our Choice.
"Потери Украины ужасающие. <…> Инфраструктура, необходимая для ведения боя, я имею в виду снабжение, медчасти, эвакуацию солдат поля боя, этого всего уже нет у Украины. Тяжелораненые остаются умирать на поле боя. Они попросту больше не могу их вытаскивать", — рассказал он.
По словам офицера, положение раненых в ВСУ настолько отчаянное, что они вынуждены платить деньги водителям эвакуационных машин, чтобы добраться до медпункта.
"Это немыслимо. Короче говоря, украинский фронт рухнул, русские наступают и полный коллапс лишь вопрос времени", — считает Макгрегор.
Ранее главком ВСУ Александр Сырский пожаловался на непростое положение украинских войск на передовой. По его словам, Россия обладает значительным преимуществом и активно атакует по всей линии соприкосновения, что приводит к тактическим успехам. Наиболее горячими точками он назвал Ивановское и Часов Яр на Краматорском направлении в ДНР. Не менее критическая ситуация у ВСУ на Красноармейском (ранее Покровском) и Кураховском направлениях, уточнил генерал.
В прошлый вторник глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что с начала специальной военной операции украинские войска потеряли почти 500 000 человек. Он подчеркнул, что сейчас российские подразделения владеют инициативой на всей линии боевого соприкосновения и продолжают выдавливать противника. Шойгу напомнил, что военные освободили Первомайское, Богдановку и Новомихайловку в ДНР, расширяют зону контроля в Бердычах и Георгиевке.