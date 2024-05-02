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"Это немыслимо". Американский офицер раскрыл, как ВСУ поступают с ранеными - РИА Новости, 02.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
06:37 02.05.2024
https://ria.ru/20240502/ranenye-1943396894.html
"Это немыслимо". Американский офицер раскрыл, как ВСУ поступают с ранеными
"Это немыслимо". Американский офицер раскрыл, как ВСУ поступают с ранеными - РИА Новости, 02.05.2024
"Это немыслимо". Американский офицер раскрыл, как ВСУ поступают с ранеными
ВСУ не могут вывозить своих раненых с поля боя из-за развала медицинской службы, заявил бывший советник Пентагона полковник в отставке Дуглас Макгрегор в эфире... РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T06:37
2024-05-02T06:37
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. ВСУ не могут вывозить своих раненых с поля боя из-за развала медицинской службы, заявил бывший советник Пентагона полковник в отставке Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала американской организации Our Country Our Choice."Потери Украины ужасающие. &lt;…&gt; Инфраструктура, необходимая для ведения боя, я имею в виду снабжение, медчасти, эвакуацию солдат поля боя, этого всего уже нет у Украины. Тяжелораненые остаются умирать на поле боя. Они попросту больше не могу их вытаскивать", — рассказал он.По словам офицера, положение раненых в ВСУ настолько отчаянное, что они вынуждены платить деньги водителям эвакуационных машин, чтобы добраться до медпункта."Это немыслимо. Короче говоря, украинский фронт рухнул, русские наступают и полный коллапс лишь вопрос времени", — считает Макгрегор.Ранее главком ВСУ Александр Сырский пожаловался на непростое положение украинских войск на передовой. По его словам, Россия обладает значительным преимуществом и активно атакует по всей линии соприкосновения, что приводит к тактическим успехам. Наиболее горячими точками он назвал Ивановское и Часов Яр на Краматорском направлении в ДНР. Не менее критическая ситуация у ВСУ на Красноармейском (ранее Покровском) и Кураховском направлениях, уточнил генерал.В прошлый вторник глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что с начала специальной военной операции украинские войска потеряли почти 500 000 человек. Он подчеркнул, что сейчас российские подразделения владеют инициативой на всей линии боевого соприкосновения и продолжают выдавливать противника. Шойгу напомнил, что военные освободили Первомайское, Богдановку и Новомихайловку в ДНР, расширяют зону контроля в Бердычах и Георгиевке.
https://ria.ru/20240502/gorod-1943391416.html
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в мире, украина, сша, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Вооруженные силы Украины, Россия
"Это немыслимо". Американский офицер раскрыл, как ВСУ поступают с ранеными

Полковник Макгрегор: в ВСУ не налажена эвакуация тяжелораненых

© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военнослужащие
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. ВСУ не могут вывозить своих раненых с поля боя из-за развала медицинской службы, заявил бывший советник Пентагона полковник в отставке Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала американской организации Our Country Our Choice.
"Потери Украины ужасающие. <…> Инфраструктура, необходимая для ведения боя, я имею в виду снабжение, медчасти, эвакуацию солдат поля боя, этого всего уже нет у Украины. Тяжелораненые остаются умирать на поле боя. Они попросту больше не могу их вытаскивать", — рассказал он.
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По словам офицера, положение раненых в ВСУ настолько отчаянное, что они вынуждены платить деньги водителям эвакуационных машин, чтобы добраться до медпункта.
"Это немыслимо. Короче говоря, украинский фронт рухнул, русские наступают и полный коллапс лишь вопрос времени", — считает Макгрегор.
Ранее главком ВСУ Александр Сырский пожаловался на непростое положение украинских войск на передовой. По его словам, Россия обладает значительным преимуществом и активно атакует по всей линии соприкосновения, что приводит к тактическим успехам. Наиболее горячими точками он назвал Ивановское и Часов Яр на Краматорском направлении в ДНР. Не менее критическая ситуация у ВСУ на Красноармейском (ранее Покровском) и Кураховском направлениях, уточнил генерал.
В прошлый вторник глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что с начала специальной военной операции украинские войска потеряли почти 500 000 человек. Он подчеркнул, что сейчас российские подразделения владеют инициативой на всей линии боевого соприкосновения и продолжают выдавливать противника. Шойгу напомнил, что военные освободили Первомайское, Богдановку и Новомихайловку в ДНР, расширяют зону контроля в Бердычах и Георгиевке.
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