https://ria.ru/20240502/ranenye-1943396894.html

"Это немыслимо". Американский офицер раскрыл, как ВСУ поступают с ранеными

"Это немыслимо". Американский офицер раскрыл, как ВСУ поступают с ранеными - РИА Новости, 02.05.2024

"Это немыслимо". Американский офицер раскрыл, как ВСУ поступают с ранеными

ВСУ не могут вывозить своих раненых с поля боя из-за развала медицинской службы, заявил бывший советник Пентагона полковник в отставке Дуглас Макгрегор в эфире... РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T06:37

2024-05-02T06:37

2024-05-02T06:37

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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. ВСУ не могут вывозить своих раненых с поля боя из-за развала медицинской службы, заявил бывший советник Пентагона полковник в отставке Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала американской организации Our Country Our Choice."Потери Украины ужасающие. <…> Инфраструктура, необходимая для ведения боя, я имею в виду снабжение, медчасти, эвакуацию солдат поля боя, этого всего уже нет у Украины. Тяжелораненые остаются умирать на поле боя. Они попросту больше не могу их вытаскивать", — рассказал он.По словам офицера, положение раненых в ВСУ настолько отчаянное, что они вынуждены платить деньги водителям эвакуационных машин, чтобы добраться до медпункта."Это немыслимо. Короче говоря, украинский фронт рухнул, русские наступают и полный коллапс лишь вопрос времени", — считает Макгрегор.Ранее главком ВСУ Александр Сырский пожаловался на непростое положение украинских войск на передовой. По его словам, Россия обладает значительным преимуществом и активно атакует по всей линии соприкосновения, что приводит к тактическим успехам. Наиболее горячими точками он назвал Ивановское и Часов Яр на Краматорском направлении в ДНР. Не менее критическая ситуация у ВСУ на Красноармейском (ранее Покровском) и Кураховском направлениях, уточнил генерал.В прошлый вторник глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что с начала специальной военной операции украинские войска потеряли почти 500 000 человек. Он подчеркнул, что сейчас российские подразделения владеют инициативой на всей линии боевого соприкосновения и продолжают выдавливать противника. Шойгу напомнил, что военные освободили Первомайское, Богдановку и Новомихайловку в ДНР, расширяют зону контроля в Бердычах и Георгиевке.

https://ria.ru/20240502/gorod-1943391416.html

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