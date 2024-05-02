https://ria.ru/20240502/protest-1943561086.html
В Тбилиси началась акция протеста против закона об иноагентах
В Тбилиси началась акция протеста против закона об иноагентах - РИА Новости, 02.05.2024
В Тбилиси началась акция протеста против закона об иноагентах
Очередная акция протеста против законопроекта об "иноагентах" началась у здания парламента Грузии в четверг, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T19:49
2024-05-02T19:49
2024-05-02T19:57
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ТБИЛИСИ, 2 мая — РИА Новости. Очередная акция протеста против законопроекта об "иноагентах" началась у здания парламента Грузии в четверг, передает корреспондент РИА Новости. Люди, как и всегда, заполонили территорию перед грузинским парламентом - в четверг их немного меньше, чем было накануне или во вторник, когда проходили ожесточенные столкновения с полицией. Люди слушают выступления со сцены и пока не пытаются, как днями ранее, окружать парламент республики. Обстановка пока спокойная. Силовиков на площади не видно. Их нет даже у памятника Георгию Победоносцу в 500 метрах от парламента, где два дня подряд размещались водометы, автозаки и экипированный полностью спецназ. Парламент Грузии 1 мая, несмотря на акции протеста, принял во втором чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния". Президент Саломе Зурабишвили заявила, что наложит на него вето, если документ примут в третьем, окончательном чтении. Парламент может преодолеть вето президента простым большинством голосов. Сам законопроект предусматривает регистрацию некоммерческих юридических лиц и СМИ, более 20% доходов которых получены из-за границы. Согласно документу, "организации, проводящие интересы иностранных сил", должны быть зарегистрированы в госреестре. В момент регистрации нужно отразить полученные доходы, а также заполнить декларацию. Отказ от регистрации или заполнения декларации будет наказываться штрафом в 25 тысяч лари (около 9,5 тысячи долларов). Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявляет, что документ соответствует основным правовым принципам и служит единственной цели - ежегодному раскрытию финансов неправительственных организаций и соответствующих СМИ. Власти отмечают, что документ основан на американском законе об иноагентах, действующем в США уже много лет. Однако противники его принятия в Грузии утверждают, что целью закона в США был контроль над деятельностью врагов, а грузинский документ, по их мнению, направлен против друзей страны. Это уже вторая попытка властей Грузии принять подобный закон. Весной 2023 года парламент принял в первом чтении законопроект об иностранных агентах. После этого в Тбилиси начались акции протеста, их разогнала полиция, применив слезоточивый газ и водометы. Позже законопроект отозвали из парламента. Спустя год правящая партия "Грузинская мечта" повторно внесла в парламент законопроект. В документе вместо термина "агент иностранного влияния" использован термин "организация, проводящая интересы иностранной силы", остальное содержание законопроекта осталось прежним.
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в мире, грузия, сша, тбилиси, саломе зурабишвили, ираклий кобахидзе
В мире, Грузия, США, Тбилиси, Саломе Зурабишвили, Ираклий Кобахидзе
В Тбилиси началась акция протеста против закона об иноагентах
У здания парламента Грузии началась акция протеста против закона об иноагентах
ТБИЛИСИ, 2 мая — РИА Новости. Очередная акция протеста против законопроекта об "иноагентах" началась у здания парламента Грузии в четверг, передает корреспондент РИА Новости.
Люди, как и всегда, заполонили территорию перед грузинским парламентом - в четверг их немного меньше, чем было накануне или во вторник, когда проходили ожесточенные столкновения с полицией.
Люди слушают выступления со сцены и пока не пытаются, как днями ранее, окружать парламент республики. Обстановка пока спокойная.
Силовиков на площади не видно. Их нет даже у памятника Георгию Победоносцу
в 500 метрах от парламента, где два дня подряд размещались водометы, автозаки и экипированный полностью спецназ.
Парламент Грузии
1 мая, несмотря на акции протеста, принял во втором чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния". Президент Саломе Зурабишвили
заявила, что наложит на него вето, если документ примут в третьем, окончательном чтении. Парламент может преодолеть вето президента простым большинством голосов.
Сам законопроект предусматривает регистрацию некоммерческих юридических лиц и СМИ, более 20% доходов которых получены из-за границы. Согласно документу, "организации, проводящие интересы иностранных сил", должны быть зарегистрированы в госреестре. В момент регистрации нужно отразить полученные доходы, а также заполнить декларацию. Отказ от регистрации или заполнения декларации будет наказываться штрафом в 25 тысяч лари (около 9,5 тысячи долларов).
Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе
заявляет, что документ соответствует основным правовым принципам и служит единственной цели - ежегодному раскрытию финансов неправительственных организаций и соответствующих СМИ. Власти отмечают, что документ основан на американском законе об иноагентах, действующем в США
уже много лет. Однако противники его принятия в Грузии утверждают, что целью закона в США был контроль над деятельностью врагов, а грузинский документ, по их мнению, направлен против друзей страны.
Это уже вторая попытка властей Грузии принять подобный закон. Весной 2023 года парламент принял в первом чтении законопроект об иностранных агентах. После этого в Тбилиси начались акции протеста, их разогнала полиция, применив слезоточивый газ и водометы. Позже законопроект отозвали из парламента. Спустя год правящая партия "Грузинская мечта" повторно внесла в парламент законопроект. В документе вместо термина "агент иностранного влияния" использован термин "организация, проводящая интересы иностранной силы", остальное содержание законопроекта осталось прежним.