Рейтинг@Mail.ru
Нацразведка США признала потенциал России для прорыва на двух направлениях - РИА Новости, 02.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:00 02.05.2024 (обновлено: 18:19 02.05.2024)
https://ria.ru/20240502/potentsial-1943526135.html
Нацразведка США признала потенциал России для прорыва на двух направлениях
Нацразведка США признала потенциал России для прорыва на двух направлениях - РИА Новости, 02.05.2024
Нацразведка США признала потенциал России для прорыва на двух направлениях
Российская армия имеет потенциал для прорыва на Донецком и Харьковском направлениях, заявила директор Национальной разведки США Аврил Хайнс. РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T17:00
2024-05-02T18:19
специальная военная операция на украине
россия
донецк
сша
донецкая народная республика
александр сырский
сергей шойгу
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0d/1902454154_0:72:3384:1976_1920x0_80_0_0_a28a98e6c0289537d4ebb4d28ab54f59.jpg
ВАШИНГТОН, 2 мая — РИА Новости. Российская армия имеет потенциал для прорыва на Донецком и Харьковском направлениях, заявила директор Национальной разведки США Аврил Хайнс."Россия добивается постепенного прогресса на поле боя с потенциалом для тактических прорывов на линии фронта в таких районах, как Донецк и Харьков", — сказала она на слушаниях в комитете сената.Хайнс отметила, что Соединенные Штаты не берутся предсказать, когда завершится украинский конфликт, и не ожидают разрешения ситуации в ближайшее время.Как заявил на прошлой неделе министр обороны Сергей Шойгу, российские войска владеют инициативой по всей линии боевого соприкосновения и продолжают выдавливать ВСУ с занимаемых рубежей. Освобождены населенные пункты Первомайское, Богдановка и Новомихайловка в ДНР.Кроме того, на этой неделе Минобороны сообщило о взятии под контроль сел Семеновка и Бердычи.Сложную ситуацию на фронте признал в минувшее воскресенье главком ВСУ Александр Сырский. По его словам, самыми горячими точками остаются Ивановское и Часов Яр на Краматорском направлении в ДНР. Не менее критическая ситуация для украинской армии на Красноармейском (ранее Покровском) и Кураховском направлениях.Незадолго до этого Сырский уведомил западных партнеров Украины, что ситуация на поле боя складывается "сложная, с тенденцией к обострению" на фоне нехватки вооружения.
https://ria.ru/20240425/pomosch-1942146383.html
https://ria.ru/20240424/zapad-1941855369.html
https://ria.ru/20240501/okruzhenie-1943230590.html
россия
донецк
сша
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0d/1902454154_327:0:3058:2048_1920x0_80_0_0_de70f41ec057713a8c86143deead5f08.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, донецк, сша, донецкая народная республика, александр сырский, сергей шойгу, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецк, США, Донецкая Народная Республика, Александр Сырский, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины
Нацразведка США признала потенциал России для прорыва на двух направлениях

Хайнс: у ВС РФ есть потенциал для прорыва на Донецком и Харьковском направлениях

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО "Град" в зоне проведения спецоперации
Боевая работа РСЗО Град в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Боевая работа РСЗО "Град" в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 2 мая — РИА Новости. Российская армия имеет потенциал для прорыва на Донецком и Харьковском направлениях, заявила директор Национальной разведки США Аврил Хайнс.
"Россия добивается постепенного прогресса на поле боя с потенциалом для тактических прорывов на линии фронта в таких районах, как Донецк и Харьков", — сказала она на слушаниях в комитете сената.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
Все пропало: новый пакет помощи США Украине обречен
25 апреля, 08:00
Хайнс отметила, что Соединенные Штаты не берутся предсказать, когда завершится украинский конфликт, и не ожидают разрешения ситуации в ближайшее время.
Как заявил на прошлой неделе министр обороны Сергей Шойгу, российские войска владеют инициативой по всей линии боевого соприкосновения и продолжают выдавливать ВСУ с занимаемых рубежей. Освобождены населенные пункты Первомайское, Богдановка и Новомихайловка в ДНР.
Кроме того, на этой неделе Минобороны сообщило о взятии под контроль сел Семеновка и Бердычи.
Изображение сгенерировано ИИ
"Украинцы потеряют еще территории": Запад ищет ответ на наступление России
24 апреля, 08:00
Сложную ситуацию на фронте признал в минувшее воскресенье главком ВСУ Александр Сырский. По его словам, самыми горячими точками остаются Ивановское и Часов Яр на Краматорском направлении в ДНР. Не менее критическая ситуация для украинской армии на Красноармейском (ранее Покровском) и Кураховском направлениях.
Незадолго до этого Сырский уведомил западных партнеров Украины, что ситуация на поле боя складывается "сложная, с тенденцией к обострению" на фоне нехватки вооружения.
Танки Т-90-М Прорыв на передовой в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 01.05.2024
Масштабное окружение. На Украине забили тревогу из-за маневра России в ДНР
1 мая, 01:25
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкСШАДонецкая Народная РеспубликаАлександр СырскийСергей ШойгуВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала