https://ria.ru/20240502/potentsial-1943526135.html
Нацразведка США признала потенциал России для прорыва на двух направлениях
Нацразведка США признала потенциал России для прорыва на двух направлениях - РИА Новости, 02.05.2024
Нацразведка США признала потенциал России для прорыва на двух направлениях
Российская армия имеет потенциал для прорыва на Донецком и Харьковском направлениях, заявила директор Национальной разведки США Аврил Хайнс. РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T17:00
2024-05-02T17:00
2024-05-02T18:19
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ВАШИНГТОН, 2 мая — РИА Новости. Российская армия имеет потенциал для прорыва на Донецком и Харьковском направлениях, заявила директор Национальной разведки США Аврил Хайнс."Россия добивается постепенного прогресса на поле боя с потенциалом для тактических прорывов на линии фронта в таких районах, как Донецк и Харьков", — сказала она на слушаниях в комитете сената.Хайнс отметила, что Соединенные Штаты не берутся предсказать, когда завершится украинский конфликт, и не ожидают разрешения ситуации в ближайшее время.Как заявил на прошлой неделе министр обороны Сергей Шойгу, российские войска владеют инициативой по всей линии боевого соприкосновения и продолжают выдавливать ВСУ с занимаемых рубежей. Освобождены населенные пункты Первомайское, Богдановка и Новомихайловка в ДНР.Кроме того, на этой неделе Минобороны сообщило о взятии под контроль сел Семеновка и Бердычи.Сложную ситуацию на фронте признал в минувшее воскресенье главком ВСУ Александр Сырский. По его словам, самыми горячими точками остаются Ивановское и Часов Яр на Краматорском направлении в ДНР. Не менее критическая ситуация для украинской армии на Красноармейском (ранее Покровском) и Кураховском направлениях.Незадолго до этого Сырский уведомил западных партнеров Украины, что ситуация на поле боя складывается "сложная, с тенденцией к обострению" на фоне нехватки вооружения.
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https://ria.ru/20240501/okruzhenie-1943230590.html
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донецк
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россия, донецк, сша, донецкая народная республика, александр сырский, сергей шойгу, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецк, США, Донецкая Народная Республика, Александр Сырский, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины
Нацразведка США признала потенциал России для прорыва на двух направлениях
Хайнс: у ВС РФ есть потенциал для прорыва на Донецком и Харьковском направлениях