https://ria.ru/20240502/potentsial-1943526135.html

Нацразведка США признала потенциал России для прорыва на двух направлениях

Нацразведка США признала потенциал России для прорыва на двух направлениях - РИА Новости, 02.05.2024

Нацразведка США признала потенциал России для прорыва на двух направлениях

Российская армия имеет потенциал для прорыва на Донецком и Харьковском направлениях, заявила директор Национальной разведки США Аврил Хайнс. РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T17:00

2024-05-02T17:00

2024-05-02T18:19

специальная военная операция на украине

россия

донецк

сша

донецкая народная республика

александр сырский

сергей шойгу

вооруженные силы украины

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ВАШИНГТОН, 2 мая — РИА Новости. Российская армия имеет потенциал для прорыва на Донецком и Харьковском направлениях, заявила директор Национальной разведки США Аврил Хайнс."Россия добивается постепенного прогресса на поле боя с потенциалом для тактических прорывов на линии фронта в таких районах, как Донецк и Харьков", — сказала она на слушаниях в комитете сената.Хайнс отметила, что Соединенные Штаты не берутся предсказать, когда завершится украинский конфликт, и не ожидают разрешения ситуации в ближайшее время.Как заявил на прошлой неделе министр обороны Сергей Шойгу, российские войска владеют инициативой по всей линии боевого соприкосновения и продолжают выдавливать ВСУ с занимаемых рубежей. Освобождены населенные пункты Первомайское, Богдановка и Новомихайловка в ДНР.Кроме того, на этой неделе Минобороны сообщило о взятии под контроль сел Семеновка и Бердычи.Сложную ситуацию на фронте признал в минувшее воскресенье главком ВСУ Александр Сырский. По его словам, самыми горячими точками остаются Ивановское и Часов Яр на Краматорском направлении в ДНР. Не менее критическая ситуация для украинской армии на Красноармейском (ранее Покровском) и Кураховском направлениях.Незадолго до этого Сырский уведомил западных партнеров Украины, что ситуация на поле боя складывается "сложная, с тенденцией к обострению" на фоне нехватки вооружения.

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https://ria.ru/20240424/zapad-1941855369.html

https://ria.ru/20240501/okruzhenie-1943230590.html

россия

донецк

сша

донецкая народная республика

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россия, донецк, сша, донецкая народная республика, александр сырский, сергей шойгу, вооруженные силы украины