https://ria.ru/20240502/pobeda-1943525761.html

В Москве пройдут патриотические акции в честь Дня Победы

В Москве пройдут патриотические акции в честь Дня Победы - РИА Новости, 02.05.2024

В Москве пройдут патриотические акции в честь Дня Победы

Патриотические акции "Спасибо Герою" и "Улицы Героев" состоятся в Москве в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне с 3 по 8 мая, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T16:57

2024-05-02T16:57

2024-05-02T16:57

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Патриотические акции "Спасибо Герою" и "Улицы Героев" состоятся в Москве в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне с 3 по 8 мая, сообщили РИА Новости в пресс-службе комитета общественных связей и молодежной политики. "Волонтеры Москвы проведут патриотические акции, приуроченные к празднованию Дня Победы 2024. С 3 по 5 мая в столице пройдет акция "Спасибо Герою". В городских парках более 100 волонтеров Москвы помогут всем желающим заполнить открытку с пожеланиями для героев нашей страны", - рассказали в ведомстве. В комитете добавили, что с 6 по 8 мая в городе также состоится акция "Улицы Героев". "На 40 улицах столицы волонтеры раздадут москвичам и гостям города письма-треугольники и расскажут о героях, именами которых названы улицы", - рассказали в пресс-службе. Ведомство уточнило, что всего в рамках акции раздадут 15 тысяч листовок, а помогать в этом будут 250 волонтеров Также с 6 по 10 мая в трех аэропортах и на семи вокзалах волонтеры будут встречать и сопровождать ветеранов Великой Отечественной войны и людей, приравненных к категории ветеранов, которые самостоятельно добираются до Москвы на празднование Дня Победы.

https://ria.ru/20240416/prazdnik-1940434795.html

https://ria.ru/20240426/terakty-1942588560.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, великая отечественная война (1941-1945), день победы