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В Москве пройдут патриотические акции в честь Дня Победы - РИА Новости, 02.05.2024
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16:57 02.05.2024
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В Москве пройдут патриотические акции в честь Дня Победы
В Москве пройдут патриотические акции в честь Дня Победы - РИА Новости, 02.05.2024
В Москве пройдут патриотические акции в честь Дня Победы
Патриотические акции "Спасибо Герою" и "Улицы Героев" состоятся в Москве в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне с 3 по 8 мая, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T16:57
2024-05-02T16:57
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общество
москва
великая отечественная война (1941-1945)
день победы
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Патриотические акции "Спасибо Герою" и "Улицы Героев" состоятся в Москве в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне с 3 по 8 мая, сообщили РИА Новости в пресс-службе комитета общественных связей и молодежной политики. "Волонтеры Москвы проведут патриотические акции, приуроченные к празднованию Дня Победы 2024. С 3 по 5 мая в столице пройдет акция "Спасибо Герою". В городских парках более 100 волонтеров Москвы помогут всем желающим заполнить открытку с пожеланиями для героев нашей страны", - рассказали в ведомстве. В комитете добавили, что с 6 по 8 мая в городе также состоится акция "Улицы Героев". "На 40 улицах столицы волонтеры раздадут москвичам и гостям города письма-треугольники и расскажут о героях, именами которых названы улицы", - рассказали в пресс-службе. Ведомство уточнило, что всего в рамках акции раздадут 15 тысяч листовок, а помогать в этом будут 250 волонтеров Также с 6 по 10 мая в трех аэропортах и на семи вокзалах волонтеры будут встречать и сопровождать ветеранов Великой Отечественной войны и людей, приравненных к категории ветеранов, которые самостоятельно добираются до Москвы на празднование Дня Победы.
https://ria.ru/20240416/prazdnik-1940434795.html
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общество, москва, великая отечественная война (1941-1945), день победы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Москва, Великая Отечественная война (1941-1945), День Победы
В Москве пройдут патриотические акции в честь Дня Победы

В Москве с 3 по 9 мая пройдут акции "Спасибо Герою" и "Улицы Героев"

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкПраздничное оформление к Дню Победы в Москве
Праздничное оформление к Дню Победы в Москве - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Праздничное оформление к Дню Победы в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Патриотические акции "Спасибо Герою" и "Улицы Героев" состоятся в Москве в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне с 3 по 8 мая, сообщили РИА Новости в пресс-службе комитета общественных связей и молодежной политики.
"Волонтеры Москвы проведут патриотические акции, приуроченные к празднованию Дня Победы 2024. С 3 по 5 мая в столице пройдет акция "Спасибо Герою". В городских парках более 100 волонтеров Москвы помогут всем желающим заполнить открытку с пожеланиями для героев нашей страны", - рассказали в ведомстве.
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В комитете добавили, что с 6 по 8 мая в городе также состоится акция "Улицы Героев".
"На 40 улицах столицы волонтеры раздадут москвичам и гостям города письма-треугольники и расскажут о героях, именами которых названы улицы", - рассказали в пресс-службе.
Ведомство уточнило, что всего в рамках акции раздадут 15 тысяч листовок, а помогать в этом будут 250 волонтеров
Также с 6 по 10 мая в трех аэропортах и на семи вокзалах волонтеры будут встречать и сопровождать ветеранов Великой Отечественной войны и людей, приравненных к категории ветеранов, которые самостоятельно добираются до Москвы на празднование Дня Победы.
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