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В Луганске активисты высадили цветы в память о жертвах трагедии в Одессе

В Луганске активисты высадили цветы в память о жертвах трагедии в Одессе - РИА Новости, 02.05.2024

В Луганске активисты высадили цветы в память о жертвах трагедии в Одессе

Активисты в Луганской Народной Республике высадили во дворе Свято-Владимирского собора в Луганске цветы и саженцы в память о жертвах трагедии, которая произошла РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T15:59

2024-05-02T15:59

2024-05-02T15:59

одесса

луганская народная республика

украина

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специальная военная операция на украине

общество

столкновения в одессе

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ЛУГАНСК, 2 мая — РИА Новости. Активисты в Луганской Народной Республике высадили во дворе Свято-Владимирского собора в Луганске цветы и саженцы в память о жертвах трагедии, которая произошла в Одессе ровно 10 лет назад, передает корреспондент РИА Новости. "В память об одесской трагедии мы с активистами общественных организаций собрались высадить саженцы, цветы... Волонтерский корпус вместе с Народным фронтом, "Молодой гвардией", волонтерами-медиками, "Волонтерами Победы", также ребята из налоговой приехали поддержать нас", - рассказала журналистам главный специалист отдела добровольческой деятельности министерства молодежной политики ЛНР Алина Цедова. По ее словам, во время акции ее участникам рассказали о событиях в Одессе в 2014 году. После государственного переворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в этом городе в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади в Одессе начались потасовки между активистами "антимайдана", с одной стороны, и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы и участниками "евромайдана" - с другой. Палаточный городок был разрушен, после чего сторонники переворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали.

https://ria.ru/20240502/pogibshie-1942486064.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

одесса, луганская народная республика, украина, волонтеры победы, общество, столкновения в одессе