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В Луганске активисты высадили цветы в память о жертвах трагедии в Одессе - РИА Новости, 02.05.2024
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15:59 02.05.2024
https://ria.ru/20240502/pamyat-1943512001.html
В Луганске активисты высадили цветы в память о жертвах трагедии в Одессе
В Луганске активисты высадили цветы в память о жертвах трагедии в Одессе - РИА Новости, 02.05.2024
В Луганске активисты высадили цветы в память о жертвах трагедии в Одессе
Активисты в Луганской Народной Республике высадили во дворе Свято-Владимирского собора в Луганске цветы и саженцы в память о жертвах трагедии, которая произошла РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T15:59
2024-05-02T15:59
одесса
луганская народная республика
украина
волонтеры победы
специальная военная операция на украине
общество
столкновения в одессе
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ЛУГАНСК, 2 мая — РИА Новости. Активисты в Луганской Народной Республике высадили во дворе Свято-Владимирского собора в Луганске цветы и саженцы в память о жертвах трагедии, которая произошла в Одессе ровно 10 лет назад, передает корреспондент РИА Новости. "В память об одесской трагедии мы с активистами общественных организаций собрались высадить саженцы, цветы... Волонтерский корпус вместе с Народным фронтом, "Молодой гвардией", волонтерами-медиками, "Волонтерами Победы", также ребята из налоговой приехали поддержать нас", - рассказала журналистам главный специалист отдела добровольческой деятельности министерства молодежной политики ЛНР Алина Цедова. По ее словам, во время акции ее участникам рассказали о событиях в Одессе в 2014 году. После государственного переворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в этом городе в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади в Одессе начались потасовки между активистами "антимайдана", с одной стороны, и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы и участниками "евромайдана" - с другой. Палаточный городок был разрушен, после чего сторонники переворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали.
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одесса, луганская народная республика, украина, волонтеры победы, общество, столкновения в одессе
Одесса, Луганская Народная Республика, Украина, Волонтеры Победы, Специальная военная операция на Украине, Общество, Столкновения в Одессе
В Луганске активисты высадили цветы в память о жертвах трагедии в Одессе

Активисты в ЛНР высадили цветы и саженцы в память о жертвах трагедии в Одессе

© Фото : Министерство молодёжной политики ЛНР/ВКонтактеАктивисты высадили во дворе Свято-Владимирского собора в Луганске цветы в память о жертвах трагедии, которая произошла в Одессе 10 лет назад
Активисты высадили во дворе Свято-Владимирского собора в Луганске цветы в память о жертвах трагедии, которая произошла в Одессе 10 лет назад - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
© Фото : Министерство молодёжной политики ЛНР/ВКонтакте
Активисты высадили во дворе Свято-Владимирского собора в Луганске цветы в память о жертвах трагедии, которая произошла в Одессе 10 лет назад
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 2 мая — РИА Новости. Активисты в Луганской Народной Республике высадили во дворе Свято-Владимирского собора в Луганске цветы и саженцы в память о жертвах трагедии, которая произошла в Одессе ровно 10 лет назад, передает корреспондент РИА Новости.
"В память об одесской трагедии мы с активистами общественных организаций собрались высадить саженцы, цветы... Волонтерский корпус вместе с Народным фронтом, "Молодой гвардией", волонтерами-медиками, "Волонтерами Победы", также ребята из налоговой приехали поддержать нас", - рассказала журналистам главный специалист отдела добровольческой деятельности министерства молодежной политики ЛНР Алина Цедова.
Одесситы приносят цветы к Дому профсоюзов в Одессе, чтобы почтить память погибших в годовщину трагедии на Куликовом поле - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
День памяти по трагически погибшим 2 мая 2014 года в Одессе
Вчера, 01:44
По ее словам, во время акции ее участникам рассказали о событиях в Одессе в 2014 году.
После государственного переворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в этом городе в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади в Одессе начались потасовки между активистами "антимайдана", с одной стороны, и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы и участниками "евромайдана" - с другой. Палаточный городок был разрушен, после чего сторонники переворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали.
Десять лет трагедии в Доме профсоюзов в Одессе
© РИА Новости / Антон Круглов | Перейти в медиабанк

2 мая в Одессе в вспоминают погибших в результате трагических событий, произошедших в 2014 году.

Похороны погибших в результате трагических событий в Одессе 2 мая

2 мая в Одессе в вспоминают погибших в результате трагических событий, произошедших в 2014 году.

© РИА Новости / Антон Круглов
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1 из 10
© РИА Новости / Александр Полищук | Перейти в медиабанк

После госпереворота на Украине люди, недовольные незаконной сменой власти в стране, в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле.

Разрушение палаточного лагеря активистов движения Антимайдан на площади Куликово поле в Одессе

После госпереворота на Украине люди, недовольные незаконной сменой власти в стране, в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле.

© РИА Новости / Александр Полищук
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2 из 10
© РИА Новости / Агентство "Одесса-медиа" | Перейти в медиабанк

Днем 2 мая в районе Греческой площади в центре города начались потасовки между активистами "Антимайдана" с одной стороны и футбольными фанатами "ультрас" из Харькова и Одессы, а также активистами "Евромайдана" – с другой.

Массовые беспорядки у здания Дома профсоюзов в Одессе

Днем 2 мая в районе Греческой площади в центре города начались потасовки между активистами "Антимайдана" с одной стороны и футбольными фанатами "ультрас" из Харькова и Одессы, а также активистами "Евромайдана" – с другой.

© РИА Новости / Агентство "Одесса-медиа"
Перейти в медиабанк
3 из 10
© РИА Новости / Александр Полищук | Перейти в медиабанк

Драка закончилась разрушением палаточного городка, после чего радикалы подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись сторонники "Антимайдана".

Пожар в Доме профсоюзов в Одессе

Драка закончилась разрушением палаточного городка, после чего радикалы подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись сторонники "Антимайдана".

© РИА Новости / Александр Полищук
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4 из 10
© РИА Новости / Александр Полищук | Перейти в медиабанк

Радикалы стреляли по прямо людям, пытавшимся спастись из горящего здания.

Люди выбрались на карниз во время пожара в Доме профсоюзов в Одессе

Радикалы стреляли по прямо людям, пытавшимся спастись из горящего здания.

© РИА Новости / Александр Полищук
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5 из 10
© РИА Новости / Агентство "Одесса-медиа" | Перейти в медиабанк

Спасатели вывели из здания более 350 человек.

Пожар в здании Дома профсоюзов в Одессе

Спасатели вывели из здания более 350 человек.

© РИА Новости / Агентство "Одесса-медиа"
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6 из 10
© РИА Новости / Александр Полищук | Перейти в медиабанк

Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали.

Горщие палатки активистов Антимайдана на Куликовом поле у Дома профсоюзов в Одессе

Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали.

© РИА Новости / Александр Полищук
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7 из 10
© AP Photo / Vadim Ghirda

Организаторы и исполнители этого преступления против человечности так и не понесли наказания.

Женщина плачет у Дома профсоюзов в Одессе. 3 мая 2014 года

Организаторы и исполнители этого преступления против человечности так и не понесли наказания.

© AP Photo / Vadim Ghirda
8 из 10
© РИА Новости / Александр Гагарин | Перейти в медиабанк

Расследование трагедии в одесском Доме профсоюзов свелось к оправданию убийц и обвинениям в адрес жертв, а Запад закрыл на это глаза.

Массовые беспорядки в Одессе 2 мая

Расследование трагедии в одесском Доме профсоюзов свелось к оправданию убийц и обвинениям в адрес жертв, а Запад закрыл на это глаза.

© РИА Новости / Александр Гагарин
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9 из 10
© РИА Новости / Антон Круглов | Перейти в медиабанк

Ежегодно 2 мая в Одессе проходят памятные мероприятия традиционно при повышенных мерах безопасности. Люди приносят цветы к Дому профсоюзов на Куликовом поле в память о погибших.

Горожане возлагают цветы в память о погибших в результате пожара в Доме профсоюзов на площади Куликово поле в Одессе

Ежегодно 2 мая в Одессе проходят памятные мероприятия традиционно при повышенных мерах безопасности. Люди приносят цветы к Дому профсоюзов на Куликовом поле в память о погибших.

© РИА Новости / Антон Круглов
Перейти в медиабанк
10 из 10

2 мая в Одессе в вспоминают погибших в результате трагических событий, произошедших в 2014 году.

© РИА Новости / Антон Круглов
Перейти в медиабанк
1 из 10

После госпереворота на Украине люди, недовольные незаконной сменой власти в стране, в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле.

© РИА Новости / Александр Полищук
Перейти в медиабанк
2 из 10

Днем 2 мая в районе Греческой площади в центре города начались потасовки между активистами "Антимайдана" с одной стороны и футбольными фанатами "ультрас" из Харькова и Одессы, а также активистами "Евромайдана" – с другой.

© РИА Новости / Агентство "Одесса-медиа"
Перейти в медиабанк
3 из 10

Драка закончилась разрушением палаточного городка, после чего радикалы подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись сторонники "Антимайдана".

© РИА Новости / Александр Полищук
Перейти в медиабанк
4 из 10

Радикалы стреляли по прямо людям, пытавшимся спастись из горящего здания.

© РИА Новости / Александр Полищук
Перейти в медиабанк
5 из 10

Спасатели вывели из здания более 350 человек.

© РИА Новости / Агентство "Одесса-медиа"
Перейти в медиабанк
6 из 10

Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали.

© РИА Новости / Александр Полищук
Перейти в медиабанк
7 из 10

Организаторы и исполнители этого преступления против человечности так и не понесли наказания.

© AP Photo / Vadim Ghirda
8 из 10

Расследование трагедии в одесском Доме профсоюзов свелось к оправданию убийц и обвинениям в адрес жертв, а Запад закрыл на это глаза.

© РИА Новости / Александр Гагарин
Перейти в медиабанк
9 из 10

Ежегодно 2 мая в Одессе проходят памятные мероприятия традиционно при повышенных мерах безопасности. Люди приносят цветы к Дому профсоюзов на Куликовом поле в память о погибших.

© РИА Новости / Антон Круглов
Перейти в медиабанк
10 из 10
 
Специальная военная операция на УкраинеОдессаЛуганская Народная РеспубликаУкраинаВолонтеры ПобедыОбществоСтолкновения в Одессе
 
 
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