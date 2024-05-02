https://ria.ru/20240502/ostanki-1943518581.html

В Новгородской области нашли останки более 300 бойцов Красной армии

В Новгородской области нашли останки более 300 бойцов Красной армии - РИА Новости, 02.05.2024

В Новгородской области нашли останки более 300 бойцов Красной армии

Поисковики, по предварительным данным, во время "Вахты памяти" обнаружили в Новгородской области останки 303 бойцов Красной армии, сообщила поисковая экспедиция РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T16:29

2024-05-02T16:29

2024-05-02T16:29

общество

новгородская область

великая отечественная война (1941-1945)

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 2 мая - РИА Новости. Поисковики, по предварительным данным, во время "Вахты памяти" обнаружили в Новгородской области останки 303 бойцов Красной армии, сообщила поисковая экспедиция "Долина" в соцсети "ВКонтакте". "Итого на данный момент 303 бойца Красной армии, 30 смертных медальонов. Информация предварительная", - говорится в сообщении. Уточняется, что итоги пока промежуточные, так как не со всеми поисковыми отрядами есть связь. На данный момент больше всего останков бойцов обнаружено в Старорусском районе (101 боец и 12 смертных медальонов). Также останки красноармейцев найдены в Парфинском, Новгородском, Демянском, Валдайском, Чудовском, Маревском, Батецком, Холмском и Поддорском районах. Весенний этап "Вахта памяти", стартовавший в середине апреля, продлится в регионе до 8 мая и завершится захоронением с воинскими почестями останков красноармейцев. "Вахта памяти" объединяет тысячи поисковиков из России и зарубежья. В рамках неё проходят экспедиции на места боев Великой Отечественной войны и Советско-японской войны 1945 года, захоронение найденных поисковиками останков защитников Родины, торжественные митинги и патриотические акции, посвященные памяти погибших воинов и жертв среди мирного населения, круглые столы и экспертные площадки, просветительские мероприятия.

https://ria.ru/20231203/propavshie-1913397055.html

новгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, новгородская область, великая отечественная война (1941-1945)