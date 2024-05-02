https://ria.ru/20240502/ostanki-1943518581.html
В Новгородской области нашли останки более 300 бойцов Красной армии
В Новгородской области нашли останки более 300 бойцов Красной армии - РИА Новости, 02.05.2024
В Новгородской области нашли останки более 300 бойцов Красной армии
Поисковики, по предварительным данным, во время "Вахты памяти" обнаружили в Новгородской области останки 303 бойцов Красной армии, сообщила поисковая экспедиция РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T16:29
2024-05-02T16:29
2024-05-02T16:29
общество
новгородская область
великая отечественная война (1941-1945)
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 2 мая - РИА Новости. Поисковики, по предварительным данным, во время "Вахты памяти" обнаружили в Новгородской области останки 303 бойцов Красной армии, сообщила поисковая экспедиция "Долина" в соцсети "ВКонтакте". "Итого на данный момент 303 бойца Красной армии, 30 смертных медальонов. Информация предварительная", - говорится в сообщении. Уточняется, что итоги пока промежуточные, так как не со всеми поисковыми отрядами есть связь. На данный момент больше всего останков бойцов обнаружено в Старорусском районе (101 боец и 12 смертных медальонов). Также останки красноармейцев найдены в Парфинском, Новгородском, Демянском, Валдайском, Чудовском, Маревском, Батецком, Холмском и Поддорском районах. Весенний этап "Вахта памяти", стартовавший в середине апреля, продлится в регионе до 8 мая и завершится захоронением с воинскими почестями останков красноармейцев. "Вахта памяти" объединяет тысячи поисковиков из России и зарубежья. В рамках неё проходят экспедиции на места боев Великой Отечественной войны и Советско-японской войны 1945 года, захоронение найденных поисковиками останков защитников Родины, торжественные митинги и патриотические акции, посвященные памяти погибших воинов и жертв среди мирного населения, круглые столы и экспертные площадки, просветительские мероприятия.
https://ria.ru/20231203/propavshie-1913397055.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, новгородская область, великая отечественная война (1941-1945)
Общество, Новгородская область, Великая Отечественная война (1941-1945)
В Новгородской области нашли останки более 300 бойцов Красной армии
Поисковики в Новгородской области нашли останки 303 бойцов Красной армии
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 2 мая - РИА Новости.
Поисковики, по предварительным данным, во время "Вахты памяти" обнаружили в Новгородской области останки 303 бойцов Красной армии, сообщила поисковая экспедиция "Долина" в соцсети "ВКонтакте
".
"Итого на данный момент 303 бойца Красной армии, 30 смертных медальонов. Информация предварительная", - говорится в сообщении. Уточняется, что итоги пока промежуточные, так как не со всеми поисковыми отрядами есть связь. На данный момент больше всего останков бойцов обнаружено в Старорусском районе (101 боец и 12 смертных медальонов). Также останки красноармейцев найдены в Парфинском, Новгородском, Демянском, Валдайском, Чудовском, Маревском, Батецком, Холмском и Поддорском районах. Весенний этап "Вахта памяти", стартовавший в середине апреля, продлится в регионе до 8 мая и завершится захоронением с воинскими почестями останков красноармейцев.
"Вахта памяти" объединяет тысячи поисковиков из России и зарубежья. В рамках неё проходят экспедиции на места боев Великой Отечественной войны и Советско-японской войны 1945 года, захоронение найденных поисковиками останков защитников Родины, торжественные митинги и патриотические акции, посвященные памяти погибших воинов и жертв среди мирного населения, круглые столы и экспертные площадки, просветительские мероприятия.