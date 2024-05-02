Рейтинг@Mail.ru
Археологи установили возраст найденных в Дагестане человеческих останков - РИА Новости, 02.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:17 02.05.2024 (обновлено: 15:18 02.05.2024)
https://ria.ru/20240502/ostanki-1943498302.html
Археологи установили возраст найденных в Дагестане человеческих останков
Археологи установили возраст найденных в Дагестане человеческих останков - РИА Новости, 02.05.2024
Археологи установили возраст найденных в Дагестане человеческих останков
Археологи предварительно установили, что возраст человеческих останков, которые были найдены в Новолакском районе Дагестана во время работ по строительству... РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T15:17
2024-05-02T15:18
происшествия
хасавюрт
археология
республика дагестан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/02/1943493928_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1257603ead8d8247e34c4de545be9bbf.jpg
МАХАЧКАЛА, 2 мая — РИА Новости. Археологи предварительно установили, что возраст человеческих останков, которые были найдены в Новолакском районе Дагестана во время работ по строительству автомобильной дороги, составляет около 2 тысяч лет, сообщил РИА Новости глава села Новомехельта Камал Делеков. Ранее в администрации Новолакского района Дагестана сообщили РИА Новости, что при строительстве дороги в объезд города Хасавюрта были найдены останки по меньшей мере двух человек. "На месте работают археологи. На этом участке пока найдено два скелета, им, предварительно, 2 тысячи лет. Но курганов, как говорят, может быть за 50", – сказал Делеков. В пресс-службе Упрдор "Кавказ" сообщили РИА Новости, что на строящемся обходе Хасавюрта сейчас ведутся археологические раскопки.
https://ria.ru/20231121/cherepa-1910761426.html
хасавюрт
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Останки, найденные в Новолакском районе Дагестана во время строительства дороги
Человеческие останки найдены в Новолакском районе Дагестана во время работ по строительству автомобильной дороги, сообщил РИА Новости начальник информационного отдела администрации района Марат Ханов.
2024-05-02T15:17
true
PT0M24S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/02/1943493928_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_4e0c6c81f0b380478b224b08e7f28d71.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, хасавюрт, археология, республика дагестан
Происшествия, Хасавюрт, Археология, Республика Дагестан
Археологи установили возраст найденных в Дагестане человеческих останков

Археологи установили, что найденным в Дагестане останкам около двух тысяч лет

Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 2 мая — РИА Новости. Археологи предварительно установили, что возраст человеческих останков, которые были найдены в Новолакском районе Дагестана во время работ по строительству автомобильной дороги, составляет около 2 тысяч лет, сообщил РИА Новости глава села Новомехельта Камал Делеков.
Ранее в администрации Новолакского района Дагестана сообщили РИА Новости, что при строительстве дороги в объезд города Хасавюрта были найдены останки по меньшей мере двух человек.
«
"На месте работают археологи. На этом участке пока найдено два скелета, им, предварительно, 2 тысячи лет. Но курганов, как говорят, может быть за 50", – сказал Делеков.
В пресс-службе Упрдор "Кавказ" сообщили РИА Новости, что на строящемся обходе Хасавюрта сейчас ведутся археологические раскопки.
Скелетированные останки, обнаруженные в Москве - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
В Москве нашли десяток человеческих черепов, пролежавших в земле 20-30 лет
21 ноября 2023, 11:48
 
ПроисшествияХасавюртАрхеологияРеспублика Дагестан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала