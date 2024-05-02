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Археологи установили возраст найденных в Дагестане человеческих останков

Археологи установили возраст найденных в Дагестане человеческих останков - РИА Новости, 02.05.2024

Археологи установили возраст найденных в Дагестане человеческих останков

Археологи предварительно установили, что возраст человеческих останков, которые были найдены в Новолакском районе Дагестана во время работ по строительству... РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T15:17

2024-05-02T15:17

2024-05-02T15:18

происшествия

хасавюрт

археология

республика дагестан

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МАХАЧКАЛА, 2 мая — РИА Новости. Археологи предварительно установили, что возраст человеческих останков, которые были найдены в Новолакском районе Дагестана во время работ по строительству автомобильной дороги, составляет около 2 тысяч лет, сообщил РИА Новости глава села Новомехельта Камал Делеков. Ранее в администрации Новолакского района Дагестана сообщили РИА Новости, что при строительстве дороги в объезд города Хасавюрта были найдены останки по меньшей мере двух человек. "На месте работают археологи. На этом участке пока найдено два скелета, им, предварительно, 2 тысячи лет. Но курганов, как говорят, может быть за 50", – сказал Делеков. В пресс-службе Упрдор "Кавказ" сообщили РИА Новости, что на строящемся обходе Хасавюрта сейчас ведутся археологические раскопки.

https://ria.ru/20231121/cherepa-1910761426.html

хасавюрт

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Останки, найденные в Новолакском районе Дагестана во время строительства дороги Человеческие останки найдены в Новолакском районе Дагестана во время работ по строительству автомобильной дороги, сообщил РИА Новости начальник информационного отдела администрации района Марат Ханов. 2024-05-02T15:17 true PT0M24S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, хасавюрт, археология, республика дагестан