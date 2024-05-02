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Археологи установили возраст найденных в Дагестане человеческих останков
Археологи установили возраст найденных в Дагестане человеческих останков - РИА Новости, 02.05.2024
Археологи установили возраст найденных в Дагестане человеческих останков
Археологи предварительно установили, что возраст человеческих останков, которые были найдены в Новолакском районе Дагестана во время работ по строительству... РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T15:17
2024-05-02T15:17
2024-05-02T15:18
происшествия
хасавюрт
археология
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 2 мая — РИА Новости. Археологи предварительно установили, что возраст человеческих останков, которые были найдены в Новолакском районе Дагестана во время работ по строительству автомобильной дороги, составляет около 2 тысяч лет, сообщил РИА Новости глава села Новомехельта Камал Делеков. Ранее в администрации Новолакского района Дагестана сообщили РИА Новости, что при строительстве дороги в объезд города Хасавюрта были найдены останки по меньшей мере двух человек. "На месте работают археологи. На этом участке пока найдено два скелета, им, предварительно, 2 тысячи лет. Но курганов, как говорят, может быть за 50", – сказал Делеков. В пресс-службе Упрдор "Кавказ" сообщили РИА Новости, что на строящемся обходе Хасавюрта сейчас ведутся археологические раскопки.
https://ria.ru/20231121/cherepa-1910761426.html
хасавюрт
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Останки, найденные в Новолакском районе Дагестана во время строительства дороги
Человеческие останки найдены в Новолакском районе Дагестана во время работ по строительству автомобильной дороги, сообщил РИА Новости начальник информационного отдела администрации района Марат Ханов.
2024-05-02T15:17
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РИА Новости
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происшествия, хасавюрт, археология, республика дагестан
Происшествия, Хасавюрт, Археология, Республика Дагестан
Археологи установили возраст найденных в Дагестане человеческих останков
Археологи установили, что найденным в Дагестане останкам около двух тысяч лет