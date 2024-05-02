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Одесское землячество в Москве возложило цветы в Александровском саду - РИА Новости, 02.05.2024
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16:03 02.05.2024 (обновлено: 17:05 02.05.2024)
https://ria.ru/20240502/odessa-1943513381.html
Одесское землячество в Москве возложило цветы в Александровском саду
Одесское землячество в Москве возложило цветы в Александровском саду - РИА Новости, 02.05.2024
Одесское землячество в Москве возложило цветы в Александровском саду
Активисты одесского землячества в Москве возложили цветы к стеле "Одесса — город-герой" в Александровском саду у стен Кремля, передаёт корреспондент РИА... РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T16:03
2024-05-02T17:05
одесса
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харьков
василий полищук
столкновения в одессе
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Активисты одесского землячества в Москве возложили цветы к стеле "Одесса — город-герой" в Александровском саду у стен Кремля, передаёт корреспондент РИА Новости. Акция приурочена к 10-летию трагедии в Доме профсоюзов в Одессе, где погибли по меньшей мере 48 мирных граждан. Почтить их память собрались несколько десятков одесситов и их знакомых. Многие из одесситов были свидетелями и участниками тех событий, после чего им пришлось уехать из родного города. На акцию они пришли с гвоздиками и георгиевскими ленточками, активисты также развернули плакат с фотографиями погибших. "Недалек тот день, когда Одесса будет освобождена, то преступление будет расследовано, все виновные будут наказаны, а на Куликовом поле воздвигнут православный храм", - заверил один из участников корреспондента РИА Новости. В Одессе после государственного переворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день, как сообщалось, стали 48 человек, более 250 пострадали. В Одессе 2 мая 2014 года погибли не 48 человек, а как минимум 51, заявил РИА Новости бывший депутат городского совета Одессы Василий Полищук, бывший свидетелем тех событий, а затем занимавшийся их расследованием.
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одесса, украина, харьков, василий полищук, столкновения в одессе, москва, общество
Одесса, Украина, Харьков, Василий Полищук, Столкновения в Одессе, Москва, Общество
Одесское землячество в Москве возложило цветы в Александровском саду

Активисты одесского землячества возложили цветы к стеле "Одесса — город-герой"

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкГвоздики
Гвоздики - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Гвоздики. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Активисты одесского землячества в Москве возложили цветы к стеле "Одесса — город-герой" в Александровском саду у стен Кремля, передаёт корреспондент РИА Новости.
Акция приурочена к 10-летию трагедии в Доме профсоюзов в Одессе, где погибли по меньшей мере 48 мирных граждан.
Одесситы приносят цветы к Дому профсоюзов в Одессе, чтобы почтить память погибших в годовщину трагедии на Куликовом поле - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
День памяти по трагически погибшим 2 мая 2014 года в Одессе
Вчера, 01:44
Почтить их память собрались несколько десятков одесситов и их знакомых. Многие из одесситов были свидетелями и участниками тех событий, после чего им пришлось уехать из родного города. На акцию они пришли с гвоздиками и георгиевскими ленточками, активисты также развернули плакат с фотографиями погибших.
"Недалек тот день, когда Одесса будет освобождена, то преступление будет расследовано, все виновные будут наказаны, а на Куликовом поле воздвигнут православный храм", - заверил один из участников корреспондента РИА Новости.
В Одессе после государственного переворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день, как сообщалось, стали 48 человек, более 250 пострадали.
В Одессе 2 мая 2014 года погибли не 48 человек, а как минимум 51, заявил РИА Новости бывший депутат городского совета Одессы Василий Полищук, бывший свидетелем тех событий, а затем занимавшийся их расследованием.
Десять лет трагедии в Доме профсоюзов в Одессе
© РИА Новости / Антон Круглов | Перейти в медиабанк

2 мая в Одессе в вспоминают погибших в результате трагических событий, произошедших в 2014 году.

Похороны погибших в результате трагических событий в Одессе 2 мая

2 мая в Одессе в вспоминают погибших в результате трагических событий, произошедших в 2014 году.

© РИА Новости / Антон Круглов
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1 из 10
© РИА Новости / Александр Полищук | Перейти в медиабанк

После госпереворота на Украине люди, недовольные незаконной сменой власти в стране, в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле.

Разрушение палаточного лагеря активистов движения Антимайдан на площади Куликово поле в Одессе

После госпереворота на Украине люди, недовольные незаконной сменой власти в стране, в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле.

© РИА Новости / Александр Полищук
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2 из 10
© РИА Новости / Агентство "Одесса-медиа" | Перейти в медиабанк

Днем 2 мая в районе Греческой площади в центре города начались потасовки между активистами "Антимайдана" с одной стороны и футбольными фанатами "ультрас" из Харькова и Одессы, а также активистами "Евромайдана" – с другой.

Массовые беспорядки у здания Дома профсоюзов в Одессе

Днем 2 мая в районе Греческой площади в центре города начались потасовки между активистами "Антимайдана" с одной стороны и футбольными фанатами "ультрас" из Харькова и Одессы, а также активистами "Евромайдана" – с другой.

© РИА Новости / Агентство "Одесса-медиа"
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3 из 10
© РИА Новости / Александр Полищук | Перейти в медиабанк

Драка закончилась разрушением палаточного городка, после чего радикалы подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись сторонники "Антимайдана".

Пожар в Доме профсоюзов в Одессе

Драка закончилась разрушением палаточного городка, после чего радикалы подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись сторонники "Антимайдана".

© РИА Новости / Александр Полищук
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4 из 10
© РИА Новости / Александр Полищук | Перейти в медиабанк

Радикалы стреляли по прямо людям, пытавшимся спастись из горящего здания.

Люди выбрались на карниз во время пожара в Доме профсоюзов в Одессе

Радикалы стреляли по прямо людям, пытавшимся спастись из горящего здания.

© РИА Новости / Александр Полищук
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5 из 10
© РИА Новости / Агентство "Одесса-медиа" | Перейти в медиабанк

Спасатели вывели из здания более 350 человек.

Пожар в здании Дома профсоюзов в Одессе

Спасатели вывели из здания более 350 человек.

© РИА Новости / Агентство "Одесса-медиа"
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6 из 10
© РИА Новости / Александр Полищук | Перейти в медиабанк

Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали.

Горщие палатки активистов Антимайдана на Куликовом поле у Дома профсоюзов в Одессе

Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали.

© РИА Новости / Александр Полищук
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7 из 10
© AP Photo / Vadim Ghirda

Организаторы и исполнители этого преступления против человечности так и не понесли наказания.

Женщина плачет у Дома профсоюзов в Одессе. 3 мая 2014 года

Организаторы и исполнители этого преступления против человечности так и не понесли наказания.

© AP Photo / Vadim Ghirda
8 из 10
© РИА Новости / Александр Гагарин | Перейти в медиабанк

Расследование трагедии в одесском Доме профсоюзов свелось к оправданию убийц и обвинениям в адрес жертв, а Запад закрыл на это глаза.

Массовые беспорядки в Одессе 2 мая

Расследование трагедии в одесском Доме профсоюзов свелось к оправданию убийц и обвинениям в адрес жертв, а Запад закрыл на это глаза.

© РИА Новости / Александр Гагарин
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9 из 10
© РИА Новости / Антон Круглов | Перейти в медиабанк

Ежегодно 2 мая в Одессе проходят памятные мероприятия традиционно при повышенных мерах безопасности. Люди приносят цветы к Дому профсоюзов на Куликовом поле в память о погибших.

Горожане возлагают цветы в память о погибших в результате пожара в Доме профсоюзов на площади Куликово поле в Одессе

Ежегодно 2 мая в Одессе проходят памятные мероприятия традиционно при повышенных мерах безопасности. Люди приносят цветы к Дому профсоюзов на Куликовом поле в память о погибших.

© РИА Новости / Антон Круглов
Перейти в медиабанк
10 из 10

2 мая в Одессе в вспоминают погибших в результате трагических событий, произошедших в 2014 году.

© РИА Новости / Антон Круглов
Перейти в медиабанк
1 из 10

После госпереворота на Украине люди, недовольные незаконной сменой власти в стране, в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле.

© РИА Новости / Александр Полищук
Перейти в медиабанк
2 из 10

Днем 2 мая в районе Греческой площади в центре города начались потасовки между активистами "Антимайдана" с одной стороны и футбольными фанатами "ультрас" из Харькова и Одессы, а также активистами "Евромайдана" – с другой.

© РИА Новости / Агентство "Одесса-медиа"
Перейти в медиабанк
3 из 10

Драка закончилась разрушением палаточного городка, после чего радикалы подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись сторонники "Антимайдана".

© РИА Новости / Александр Полищук
Перейти в медиабанк
4 из 10

Радикалы стреляли по прямо людям, пытавшимся спастись из горящего здания.

© РИА Новости / Александр Полищук
Перейти в медиабанк
5 из 10

Спасатели вывели из здания более 350 человек.

© РИА Новости / Агентство "Одесса-медиа"
Перейти в медиабанк
6 из 10

Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали.

© РИА Новости / Александр Полищук
Перейти в медиабанк
7 из 10

Организаторы и исполнители этого преступления против человечности так и не понесли наказания.

© AP Photo / Vadim Ghirda
8 из 10

Расследование трагедии в одесском Доме профсоюзов свелось к оправданию убийц и обвинениям в адрес жертв, а Запад закрыл на это глаза.

© РИА Новости / Александр Гагарин
Перейти в медиабанк
9 из 10

Ежегодно 2 мая в Одессе проходят памятные мероприятия традиционно при повышенных мерах безопасности. Люди приносят цветы к Дому профсоюзов на Куликовом поле в память о погибших.

© РИА Новости / Антон Круглов
Перейти в медиабанк
10 из 10
 
ОдессаУкраинаХарьковВасилий ПолищукСтолкновения в ОдессеМоскваОбщество
 
 
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