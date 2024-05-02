Одесское землячество в Москве возложило цветы в Александровском саду

Активисты одесского землячества возложили цветы к стеле "Одесса — город-герой"
2 мая в Одессе в вспоминают погибших в результате трагических событий, произошедших в 2014 году.
2 мая в Одессе в вспоминают погибших в результате трагических событий, произошедших в 2014 году.
После госпереворота на Украине люди, недовольные незаконной сменой власти в стране, в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле.
После госпереворота на Украине люди, недовольные незаконной сменой власти в стране, в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле.
Днем 2 мая в районе Греческой площади в центре города начались потасовки между активистами "Антимайдана" с одной стороны и футбольными фанатами "ультрас" из Харькова и Одессы, а также активистами "Евромайдана" – с другой.
Днем 2 мая в районе Греческой площади в центре города начались потасовки между активистами "Антимайдана" с одной стороны и футбольными фанатами "ультрас" из Харькова и Одессы, а также активистами "Евромайдана" – с другой.
Драка закончилась разрушением палаточного городка, после чего радикалы подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись сторонники "Антимайдана".
Драка закончилась разрушением палаточного городка, после чего радикалы подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись сторонники "Антимайдана".
Радикалы стреляли по прямо людям, пытавшимся спастись из горящего здания.
Радикалы стреляли по прямо людям, пытавшимся спастись из горящего здания.
Спасатели вывели из здания более 350 человек.
Спасатели вывели из здания более 350 человек.
Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали.
Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали.
Организаторы и исполнители этого преступления против человечности так и не понесли наказания.
Организаторы и исполнители этого преступления против человечности так и не понесли наказания.
Расследование трагедии в одесском Доме профсоюзов свелось к оправданию убийц и обвинениям в адрес жертв, а Запад закрыл на это глаза.
Расследование трагедии в одесском Доме профсоюзов свелось к оправданию убийц и обвинениям в адрес жертв, а Запад закрыл на это глаза.
Ежегодно 2 мая в Одессе проходят памятные мероприятия традиционно при повышенных мерах безопасности. Люди приносят цветы к Дому профсоюзов на Куликовом поле в память о погибших.
Ежегодно 2 мая в Одессе проходят памятные мероприятия традиционно при повышенных мерах безопасности. Люди приносят цветы к Дому профсоюзов на Куликовом поле в память о погибших.
2 мая в Одессе в вспоминают погибших в результате трагических событий, произошедших в 2014 году.
После госпереворота на Украине люди, недовольные незаконной сменой власти в стране, в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле.
Днем 2 мая в районе Греческой площади в центре города начались потасовки между активистами "Антимайдана" с одной стороны и футбольными фанатами "ультрас" из Харькова и Одессы, а также активистами "Евромайдана" – с другой.
Драка закончилась разрушением палаточного городка, после чего радикалы подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись сторонники "Антимайдана".
Радикалы стреляли по прямо людям, пытавшимся спастись из горящего здания.
Спасатели вывели из здания более 350 человек.
Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали.
Организаторы и исполнители этого преступления против человечности так и не понесли наказания.
Расследование трагедии в одесском Доме профсоюзов свелось к оправданию убийц и обвинениям в адрес жертв, а Запад закрыл на это глаза.
Ежегодно 2 мая в Одессе проходят памятные мероприятия традиционно при повышенных мерах безопасности. Люди приносят цветы к Дому профсоюзов на Куликовом поле в память о погибших.