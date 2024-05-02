https://ria.ru/20240502/odessa-1943513381.html

Одесское землячество в Москве возложило цветы в Александровском саду

Одесское землячество в Москве возложило цветы в Александровском саду - РИА Новости, 02.05.2024

Одесское землячество в Москве возложило цветы в Александровском саду

Активисты одесского землячества в Москве возложили цветы к стеле "Одесса — город-герой" в Александровском саду у стен Кремля, передаёт корреспондент РИА... РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T16:03

2024-05-02T16:03

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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Активисты одесского землячества в Москве возложили цветы к стеле "Одесса — город-герой" в Александровском саду у стен Кремля, передаёт корреспондент РИА Новости. Акция приурочена к 10-летию трагедии в Доме профсоюзов в Одессе, где погибли по меньшей мере 48 мирных граждан. Почтить их память собрались несколько десятков одесситов и их знакомых. Многие из одесситов были свидетелями и участниками тех событий, после чего им пришлось уехать из родного города. На акцию они пришли с гвоздиками и георгиевскими ленточками, активисты также развернули плакат с фотографиями погибших. "Недалек тот день, когда Одесса будет освобождена, то преступление будет расследовано, все виновные будут наказаны, а на Куликовом поле воздвигнут православный храм", - заверил один из участников корреспондента РИА Новости. В Одессе после государственного переворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день, как сообщалось, стали 48 человек, более 250 пострадали. В Одессе 2 мая 2014 года погибли не 48 человек, а как минимум 51, заявил РИА Новости бывший депутат городского совета Одессы Василий Полищук, бывший свидетелем тех событий, а затем занимавшийся их расследованием.

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Ольга Фомченкова

одесса, украина, харьков, василий полищук, столкновения в одессе, москва, общество