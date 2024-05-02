https://ria.ru/20240502/odessa-1943445170.html

В Кремле призвали наказать виновных в трагедии в Одессе в 2014 году

В Кремле призвали наказать виновных в трагедии в Одессе в 2014 году - РИА Новости, 02.05.2024

В Кремле призвали наказать виновных в трагедии в Одессе в 2014 году

Виновные в произошедшей 10 лет назад трагедии в Доме профсоюзов в Одессе должны быть наказаны, у таких преступлений не бывает срока давности, заявил... РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T12:28

2024-05-02T12:28

2024-05-02T13:33

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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Виновные в произошедшей 10 лет назад трагедии в Доме профсоюзов в Одессе должны быть наказаны, у таких преступлений не бывает срока давности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Мы помним всех тех, кто тогда трагически погиб. И мы убеждены, что те, кто стоит за этим преступлением, должны быть наказаны. У таких преступлений срока давности не бывает", — заявил Песков журналистам.Представитель Кремля назвал "совершенно недопустимой и позорной страницей в истории Украины" тот факт, что организаторы и исполнители этого преступления против человечности так и не понесли наказания.Пресс-секретаря президента РФ попросили прокомментировать заявления лидера запрещенной украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председателя совета движения "Другая Украина" Виктора Медведчука к годовщине трагедии в Доме профсоюзов. Украинский политик утверждает, что за организацией этого преступления стоят тогдашние украинские власти, в том числе Александр Турчинов."Конечно же, в данном случае все слова Медведчука здесь можно и нужно воспринимать абсолютно серьезно, потому что он был внутри этих событий - он все это видел изнутри, он знает это изнутри. Поэтому как раз его описание чрезвычайно важно", - ответил Песков.В Одессе после государственного переворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Палаточный городок был разрушен, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали.

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Трагедия в Доме профсоюзов в Одессе Трагедия в Доме профсоюзов в Одессе Десять лет назад, 2 мая 2014 года, в результате столкновений между сторонниками и противниками "евромайдана" погибли 48 человек, еще 250 пострадали. После госпереворота на Украине активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле в Одессе. Днем 2 мая в центре города начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны, футбольными фанатами "ультрас" из Харькова и Одессы, а также активистами "евромайдана" – с другой. Беспорядки переместились на Куликово поле – в результате палаточный лагерь противников "евромайдана" был разгромлен. Большая драка закончилась поджогом Дома профсоюзов, в котором пытались спастись сторонники "антимайдана". В здании были убиты, добиты или сгорели заживо 42 человека. Остальные погибли в результате бойни на Греческой площади с применением камней, взрывпакетов, огнестрельного и травматического оружия. 2024-05-02T12:28 true PT2M52S

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Ольга Фомченкова

одесса, россия, дмитрий песков, в мире, украина, столкновения в одессе