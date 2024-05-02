https://ria.ru/20240502/odessa-1943396496.html

В Совфеде назвали целью спецоперации отстоять память погибших в Одессе

В Совфеде назвали целью спецоперации отстоять память погибших в Одессе - РИА Новости, 02.05.2024

В Совфеде назвали целью спецоперации отстоять память погибших в Одессе

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев в своем Telegram-канале заявил, что одна из целей специальной военной операции - отстоять память погибших в одесском Доме РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T06:17

2024-05-02T06:17

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Вице-спикер Совфеда Константин Косачев в своем Telegram-канале заявил, что одна из целей специальной военной операции - отстоять память погибших в одесском Доме профсоюзов в 2014 году. "Людей погибших тогда в Одессе за мирную и демократичную Украину, уже не вернуть. Но можно отстоять память о них, вернуть им честь и славу. Эти цели, среди прочих, и преследует специальная военная операция", - написал Косачев. Он отметил, что Россия поддерживала украинцев на юго-востоке страны, которые восемь лет боролись за свои права, и пыталась договориться, чтобы сохранить жизни. Косачев отметил, что сейчас путь к переговорам также не закрыт, но "только с нашей стороны". В Одессе после государственного переворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Палаточный городок был разрушен, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали. Столкновения в Одессе стали одним из самых кровавых событий во время демонстраций сторонников и противников "евромайдана", начавшегося в конце 2013 года. Россия неоднократно подвергала критике действия властей Украины в связи с этой трагедией и призывала мировое сообщество и правозащитников провести расследование массового убийства невинных людей.

https://ria.ru/20240502/pogibshie-1942486064.html

https://ria.ru/20240501/odessa-1943325929.html

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