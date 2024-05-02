В Совфеде назвали целью спецоперации отстоять память погибших в Одессе
Косачев назвал целью спецоперации отстоять память погибших в Одессе в 2014 году
Пожар в Доме профсоюзов в Одессе. Архивное фото
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Вице-спикер Совфеда Константин Косачев в своем Telegram-канале заявил, что одна из целей специальной военной операции - отстоять память погибших в одесском Доме профсоюзов в 2014 году.
"Людей погибших тогда в Одессе за мирную и демократичную Украину, уже не вернуть. Но можно отстоять память о них, вернуть им честь и славу. Эти цели, среди прочих, и преследует специальная военная операция", - написал Косачев.
Он отметил, что Россия поддерживала украинцев на юго-востоке страны, которые восемь лет боролись за свои права, и пыталась договориться, чтобы сохранить жизни. Косачев отметил, что сейчас путь к переговорам также не закрыт, но "только с нашей стороны".
В Одессе после государственного переворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Палаточный городок был разрушен, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали.
Столкновения в Одессе стали одним из самых кровавых событий во время демонстраций сторонников и противников "евромайдана", начавшегося в конце 2013 года. Россия неоднократно подвергала критике действия властей Украины в связи с этой трагедией и призывала мировое сообщество и правозащитников провести расследование массового убийства невинных людей.