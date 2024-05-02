Рейтинг@Mail.ru
В Совфеде назвали целью спецоперации отстоять память погибших в Одессе - РИА Новости, 02.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:17 02.05.2024 (обновлено: 06:39 02.05.2024)
https://ria.ru/20240502/odessa-1943396496.html
В Совфеде назвали целью спецоперации отстоять память погибших в Одессе
В Совфеде назвали целью спецоперации отстоять память погибших в Одессе - РИА Новости, 02.05.2024
В Совфеде назвали целью спецоперации отстоять память погибших в Одессе
Вице-спикер Совфеда Константин Косачев в своем Telegram-канале заявил, что одна из целей специальной военной операции - отстоять память погибших в одесском Доме РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T06:17
2024-05-02T06:39
в мире
одесса
украина
россия
константин косачев
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1c/1868466010_0:270:2128:1467_1920x0_80_0_0_8a25505fd50d24997253c829554ddea5.jpg
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Вице-спикер Совфеда Константин Косачев в своем Telegram-канале заявил, что одна из целей специальной военной операции - отстоять память погибших в одесском Доме профсоюзов в 2014 году. "Людей погибших тогда в Одессе за мирную и демократичную Украину, уже не вернуть. Но можно отстоять память о них, вернуть им честь и славу. Эти цели, среди прочих, и преследует специальная военная операция", - написал Косачев. Он отметил, что Россия поддерживала украинцев на юго-востоке страны, которые восемь лет боролись за свои права, и пыталась договориться, чтобы сохранить жизни. Косачев отметил, что сейчас путь к переговорам также не закрыт, но "только с нашей стороны". В Одессе после государственного переворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Палаточный городок был разрушен, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали. Столкновения в Одессе стали одним из самых кровавых событий во время демонстраций сторонников и противников "евромайдана", начавшегося в конце 2013 года. Россия неоднократно подвергала критике действия властей Украины в связи с этой трагедией и призывала мировое сообщество и правозащитников провести расследование массового убийства невинных людей.
https://ria.ru/20240502/pogibshie-1942486064.html
https://ria.ru/20240501/odessa-1943325929.html
одесса
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1c/1868466010_0:0:1957:1467_1920x0_80_0_0_4c505de3ff33f6f4f4214e3fad622adc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, одесса, украина, россия, константин косачев, совет федерации рф
В мире, Одесса, Украина, Россия, Константин Косачев, Совет Федерации РФ
В Совфеде назвали целью спецоперации отстоять память погибших в Одессе

Косачев назвал целью спецоперации отстоять память погибших в Одессе в 2014 году

© РИА Новости / Александр Полищук | Перейти в медиабанкПожар в Доме профсоюзов в Одессе
Пожар в Доме профсоюзов в Одессе - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
© РИА Новости / Александр Полищук
Перейти в медиабанк
Пожар в Доме профсоюзов в Одессе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Вице-спикер Совфеда Константин Косачев в своем Telegram-канале заявил, что одна из целей специальной военной операции - отстоять память погибших в одесском Доме профсоюзов в 2014 году.
"Людей погибших тогда в Одессе за мирную и демократичную Украину, уже не вернуть. Но можно отстоять память о них, вернуть им честь и славу. Эти цели, среди прочих, и преследует специальная военная операция", - написал Косачев.
Одесситы приносят цветы к Дому профсоюзов в Одессе, чтобы почтить память погибших в годовщину трагедии на Куликовом поле - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
День памяти по трагически погибшим 2 мая 2014 года в Одессе
01:44
Он отметил, что Россия поддерживала украинцев на юго-востоке страны, которые восемь лет боролись за свои права, и пыталась договориться, чтобы сохранить жизни. Косачев отметил, что сейчас путь к переговорам также не закрыт, но "только с нашей стороны".
В Одессе после государственного переворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Палаточный городок был разрушен, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали.
Столкновения в Одессе стали одним из самых кровавых событий во время демонстраций сторонников и противников "евромайдана", начавшегося в конце 2013 года. Россия неоднократно подвергала критике действия властей Украины в связи с этой трагедией и призывала мировое сообщество и правозащитников провести расследование массового убийства невинных людей.
Люди выбираются на карниз здания во время пожара в Доме профсоюзов в Одессе - РИА Новости, 1920, 01.05.2024
Очевидица рассказала, как добивали спасавшихся из Дома профсоюзов в Одессе
Вчера, 15:53
 
В миреОдессаУкраинаРоссияКонстантин КосачевСовет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала