https://ria.ru/20240502/obstrel-1943491230.html

ВСУ нанесли удар по Горловке кассетными снарядами

ВСУ нанесли удар по Горловке кассетными снарядами - РИА Новости, 02.05.2024

ВСУ нанесли удар по Горловке кассетными снарядами

Украинские войска обстреляли дважды за пять минут Центрально-Городской и Никитовский районы Горловки кассетными снарядами, выпустив четыре боеприпаса калибра... РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T15:01

2024-05-02T15:01

2024-05-02T15:01

горловка

донецкая народная республика

специальная военная операция на украине

происшествия

сцкк

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ДОНЕЦК, 2 мая – РИА Новости. Украинские войска обстреляли дважды за пять минут Центрально-Городской и Никитовский районы Горловки кассетными снарядами, выпустив четыре боеприпаса калибра 155 миллиметров, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14:25 – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Центрально-Городской и Никитовский районы): выпущено 2 снаряда калибром 155 мм (кассетный)… 14:30 – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Центрально-Городской и Никитовский районы): выпущено 2 снаряда калибром 155 мм (кассетный)", - говорится в сообщении. Отмечается, что в 14.30 был обстрелян так же Киевский район Донецка двумя снарядами калибра 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.

https://ria.ru/20240318/donbass-1933243858.html

https://ria.ru/20240325/gorlovka-1935007076.html

горловка

донецкая народная республика

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горловка, донецкая народная республика, происшествия, сцкк