https://ria.ru/20240502/obstrel-1943404027.html

Украинские войска обстреляли детский сад в Горловке

Украинские войска обстреляли детский сад в Горловке - РИА Новости, 02.05.2024

Украинские войска обстреляли детский сад в Горловке

Детский сад в Горловке в ДНР получил повреждения в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T08:46

2024-05-02T08:46

2024-05-02T08:46

горловка

донецкая народная республика

иван приходько

специальная военная операция на украине

происшествия

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ДОНЕЦК, 2 мая – РИА Новости. Детский сад в Горловке в ДНР получил повреждения в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "В результате вчерашнего обстрела Никитовского района Горловки со стороны вооруженных формирований Украины повреждено остекление одного из детских садов", - написал Приходько. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240318/donbass-1933243858.html

горловка

донецкая народная республика

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горловка, донецкая народная республика, иван приходько, происшествия