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Украинские войска обстреляли детский сад в Горловке
Украинские войска обстреляли детский сад в Горловке - РИА Новости, 02.05.2024
Украинские войска обстреляли детский сад в Горловке
Детский сад в Горловке в ДНР получил повреждения в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T08:46
2024-05-02T08:46
2024-05-02T08:46
горловка
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иван приходько
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происшествия
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ДОНЕЦК, 2 мая – РИА Новости. Детский сад в Горловке в ДНР получил повреждения в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "В результате вчерашнего обстрела Никитовского района Горловки со стороны вооруженных формирований Украины повреждено остекление одного из детских садов", - написал Приходько. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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горловка
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горловка, донецкая народная республика, иван приходько, происшествия
Горловка, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Специальная военная операция на Украине, Происшествия
Украинские войска обстреляли детский сад в Горловке
Мэр Приходько: при обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадал детский сад