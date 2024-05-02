Путин наградил медалью подростков, спасавших людей при теракте в "Крокусе"

Путин наградил медалью трех подростков, спасавших людей при теракте в "Крокусе"
Архиепископ Одинцовский и Красногорский Фома провел панихиду по погибшим при теракте в "Крокус Сити Холле".
Архиепископ Одинцовский и Красногорский Фома провел панихиду по погибшим при теракте в "Крокус Сити Холле".
Сегодня с утра люди начали собираться у стихийного мемориала возле подмосковного концертного зала.
Сегодня с утра люди начали собираться у стихийного мемориала возле подмосковного концертного зала.
Возложить цветы приехали представители Российского футбольного союза, байкеры мотоклуба Blacksmiths MC и студенты Российской таможенной академии.
Возложить цветы приехали представители Российского футбольного союза, байкеры мотоклуба Blacksmiths MC и студенты Российской таможенной академии.
Фонд "Российского Красного Креста" собрал более 1,6 миллиарда рублей на помощь пострадавшим и семьям погибших.
Фонд "Российского Красного Креста" собрал более 1,6 миллиарда рублей на помощь пострадавшим и семьям погибших.
Первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков также посетил стихийный мемориал в память о жертвах происшествия.
Первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков также посетил стихийный мемориал в память о жертвах происшествия.
"Страшная трагедия, конечно, для всех людей в нашей стране, для родственников погибших, поэтому в такой день обязательно нужно приехать и почтить память", — сказал первый вице-спикер Госдумы.
"Страшная трагедия, конечно, для всех людей в нашей стране, для родственников погибших, поэтому в такой день обязательно нужно приехать и почтить память", — сказал первый вице-спикер Госдумы.
Сорок дней назад, 22 марта 2024 года, в "Крокус Сити Холл" ворвались несколько мужчин. Они расстреливали людей в упор, погибли 145 человек.
После теракта арестовали 12 фигурантов, включая четырех граждан Таджикистана.
Сорок дней назад, 22 марта 2024 года, в "Крокус Сити Холл" ворвались несколько мужчин. Они расстреливали людей в упор, погибли 145 человек.
После теракта арестовали 12 фигурантов, включая четырех граждан Таджикистана.
Почти сразу у места трагедии сложился стихийный мемориал, к которому люди постоянно приносили цветы и игрушки.
Почти сразу у места трагедии сложился стихийный мемориал, к которому люди постоянно приносили цветы и игрушки.
Ранее, на девятый день после трагедии, состоялась акция "Журавли": жители разных российских городов зажигали свечи на площадях в память о жертвах теракта.
Ранее, на девятый день после трагедии, состоялась акция "Журавли": жители разных российских городов зажигали свечи на площадях в память о жертвах теракта.
Архиепископ Одинцовский и Красногорский Фома провел панихиду по погибшим при теракте в "Крокус Сити Холле".
Сегодня с утра люди начали собираться у стихийного мемориала возле подмосковного концертного зала.
Возложить цветы приехали представители Российского футбольного союза, байкеры мотоклуба Blacksmiths MC и студенты Российской таможенной академии.
Фонд "Российского Красного Креста" собрал более 1,6 миллиарда рублей на помощь пострадавшим и семьям погибших.
Первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков также посетил стихийный мемориал в память о жертвах происшествия.
"Страшная трагедия, конечно, для всех людей в нашей стране, для родственников погибших, поэтому в такой день обязательно нужно приехать и почтить память", — сказал первый вице-спикер Госдумы.
Сорок дней назад, 22 марта 2024 года, в "Крокус Сити Холл" ворвались несколько мужчин. Они расстреливали людей в упор, погибли 145 человек.
После теракта арестовали 12 фигурантов, включая четырех граждан Таджикистана.
Почти сразу у места трагедии сложился стихийный мемориал, к которому люди постоянно приносили цветы и игрушки.
Ранее, на девятый день после трагедии, состоялась акция "Журавли": жители разных российских городов зажигали свечи на площадях в память о жертвах теракта.