https://ria.ru/20240502/nagrazhdenie-1943547247.html

Путин наградил медалью подростков, спасавших людей при теракте в "Крокусе"

Путин наградил медалью подростков, спасавших людей при теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 02.05.2024

Путин наградил медалью подростков, спасавших людей при теракте в "Крокусе"

Президент Владимир Путин наградил медалью Артема Донскова, Никиту Иванова и Ислама Халилова, спасавших людей во время теракта в "Крокус Сити Холле", следует из... РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T18:31

2024-05-02T18:31

2024-05-02T19:10

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

россия

красногорск

владимир путин

крокус сити холл

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Президент Владимир Путин наградил медалью Артема Донскова, Никиту Иванова и Ислама Халилова, спасавших людей во время теракта в "Крокус Сити Холле", следует из указа на сайте официального опубликования правовых актов."За смелые и решительные действия при спасении людей в экстремальных условиях наградить медалью "За спасение погибавших" Донскова Артема Александровича, <...> Иванова Никиту Михайловича, <...> Халилова Ислама Бахтиеровича", — говорится в документе.Школьники, которые подрабатывали в концертном зале гардеробщиками, смогли вывести из здания около ста человек, а после них через этот же выход спаслась еще пара сотен зрителей.Террористический акт в "Крокус Сити Холле" в Красногорске произошел 22 марта. В здание ворвались несколько мужчин, они расстреливали людей в упор, бросали зажигательные шашки, а также подожгли зрительный зал. По последним данным, погибли 145 человек.По делу арестовали 12 фигурантов, в том числе четырех граждан Таджикистана, которые, как указали в СК, были непосредственными исполнителями теракта. Кроме того, в Дагестане задержали четырех иностранцев, участвовавших в финансировании и обеспечении преступников оружием.

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происшествия, россия, красногорск, владимир путин, крокус сити холл, следственный комитет россии (ск рф)