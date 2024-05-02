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Путин наградил медалью подростков, спасавших людей при теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 02.05.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
18:31 02.05.2024 (обновлено: 19:10 02.05.2024)
https://ria.ru/20240502/nagrazhdenie-1943547247.html
Путин наградил медалью подростков, спасавших людей при теракте в "Крокусе"
Путин наградил медалью подростков, спасавших людей при теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 02.05.2024
Путин наградил медалью подростков, спасавших людей при теракте в "Крокусе"
Президент Владимир Путин наградил медалью Артема Донскова, Никиту Иванова и Ислама Халилова, спасавших людей во время теракта в "Крокус Сити Холле", следует из... РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T18:31
2024-05-02T19:10
теракт в "крокус сити холле"
происшествия
россия
красногорск
владимир путин
крокус сити холл
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Президент Владимир Путин наградил медалью Артема Донскова, Никиту Иванова и Ислама Халилова, спасавших людей во время теракта в "Крокус Сити Холле", следует из указа на сайте официального опубликования правовых актов."За смелые и решительные действия при спасении людей в экстремальных условиях наградить медалью "За спасение погибавших" Донскова Артема Александровича, &lt;...&gt; Иванова Никиту Михайловича, &lt;...&gt; Халилова Ислама Бахтиеровича", — говорится в документе.Школьники, которые подрабатывали в концертном зале гардеробщиками, смогли вывести из здания около ста человек, а после них через этот же выход спаслась еще пара сотен зрителей.Террористический акт в "Крокус Сити Холле" в Красногорске произошел 22 марта. В здание ворвались несколько мужчин, они расстреливали людей в упор, бросали зажигательные шашки, а также подожгли зрительный зал. По последним данным, погибли 145 человек.По делу арестовали 12 фигурантов, в том числе четырех граждан Таджикистана, которые, как указали в СК, были непосредственными исполнителями теракта. Кроме того, в Дагестане задержали четырех иностранцев, участвовавших в финансировании и обеспечении преступников оружием.
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происшествия, россия, красногорск, владимир путин, крокус сити холл, следственный комитет россии (ск рф)
Теракт в "Крокус Сити Холле", Происшествия, Россия, Красногорск, Владимир Путин, Крокус Сити Холл, Следственный комитет России (СК РФ)
Путин наградил медалью подростков, спасавших людей при теракте в "Крокусе"

Путин наградил медалью трех подростков, спасавших людей при теракте в "Крокусе"

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк"Крокус Сити Холл"
Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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"Крокус Сити Холл". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Президент Владимир Путин наградил медалью Артема Донскова, Никиту Иванова и Ислама Халилова, спасавших людей во время теракта в "Крокус Сити Холле", следует из указа на сайте официального опубликования правовых актов.
"За смелые и решительные действия при спасении людей в экстремальных условиях наградить медалью "За спасение погибавших" Донскова Артема Александровича, <...> Иванова Никиту Михайловича, <...> Халилова Ислама Бахтиеровича", — говорится в документе.
Теракт в "Крокус Сити Холле". 40 дней после трагедии
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Архиепископ Одинцовский и Красногорский Фома провел панихиду по погибшим при теракте в "Крокус Сити Холле".

Архиепископ Одинцовский и Красногорский Фома проводит на месте трагедии панихиду по погибшим в результате теракта 22 марта 2024 года в Крокус Сити Холле

Архиепископ Одинцовский и Красногорский Фома провел панихиду по погибшим при теракте в "Крокус Сити Холле".

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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1 из 10
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Сегодня с утра люди начали собираться у стихийного мемориала возле подмосковного концертного зала.

Люди у стихийного мемориала возле подмосковного Крокус Сити Холла в память о жертвах теракта 22 марта 2024 г.

Сегодня с утра люди начали собираться у стихийного мемориала возле подмосковного концертного зала.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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2 из 10
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Возложить цветы приехали представители Российского футбольного союза, байкеры мотоклуба Blacksmiths MC и студенты Российской таможенной академии.

Архиепископ Одинцовский и Красногорский Фома проводит на месте трагедии панихиду по погибшим в результате теракта 22 марта 2024 года в Крокус Сити Холле

Возложить цветы приехали представители Российского футбольного союза, байкеры мотоклуба Blacksmiths MC и студенты Российской таможенной академии.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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3 из 10
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

На месте работают подмосковные волонтеры.

Волонтеры у стихийного мемориала возле подмосковного Крокус Сити Холла в память о жертвах теракта 22 марта 2024

На месте работают подмосковные волонтеры.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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4 из 10
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Фонд "Российского Красного Креста" собрал более 1,6 миллиарда рублей на помощь пострадавшим и семьям погибших.

Архиепископ Одинцовский и Красногорский Фома проводит на месте трагедии панихиду по погибшим в результате теракта 22 марта 2024 года в Крокус Сити Холле

Фонд "Российского Красного Креста" собрал более 1,6 миллиарда рублей на помощь пострадавшим и семьям погибших.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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5 из 10
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков также посетил стихийный мемориал в память о жертвах происшествия.

Первый заместитель председателя Государственной Думы РФ Александр Жуков у стихийного мемориала возле подмосковного Крокус Сити Холла

Первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков также посетил стихийный мемориал в память о жертвах происшествия.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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6 из 10
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

"Страшная трагедия, конечно, для всех людей в нашей стране, для родственников погибших, поэтому в такой день обязательно нужно приехать и почтить память", — сказал первый вице-спикер Госдумы.

Первый заместитель председателя Государственной Думы РФ Александр Жуков (третий слева) у стихийного мемориала возле подмосковного Крокус Сити Холла

"Страшная трагедия, конечно, для всех людей в нашей стране, для родственников погибших, поэтому в такой день обязательно нужно приехать и почтить память", — сказал первый вице-спикер Госдумы.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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7 из 10
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Сорок дней назад, 22 марта 2024 года, в "Крокус Сити Холл" ворвались несколько мужчин. Они расстреливали людей в упор, погибли 145 человек.

После теракта арестовали 12 фигурантов, включая четырех граждан Таджикистана.

Люди у стихийного мемориала возле подмосковного Крокус Сити Холла в память о жертвах теракта 22 марта 2024

Сорок дней назад, 22 марта 2024 года, в "Крокус Сити Холл" ворвались несколько мужчин. Они расстреливали людей в упор, погибли 145 человек.

После теракта арестовали 12 фигурантов, включая четырех граждан Таджикистана.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
8 из 10
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Почти сразу у места трагедии сложился стихийный мемориал, к которому люди постоянно приносили цветы и игрушки.

Стихийный мемориал возле подмосковного Крокус Сити Холла в память о жертвах теракта 22 марта 2024 г.

Почти сразу у места трагедии сложился стихийный мемориал, к которому люди постоянно приносили цветы и игрушки.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
9 из 10
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Ранее, на девятый день после трагедии, состоялась акция "Журавли": жители разных российских городов зажигали свечи на площадях в память о жертвах теракта.

Молодые люди у стихийного мемориала возле подмосковного Крокус Сити Холла в память о жертвах теракта 22 марта 2024

Ранее, на девятый день после трагедии, состоялась акция "Журавли": жители разных российских городов зажигали свечи на площадях в память о жертвах теракта.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
10 из 10

Архиепископ Одинцовский и Красногорский Фома провел панихиду по погибшим при теракте в "Крокус Сити Холле".

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
1 из 10

Сегодня с утра люди начали собираться у стихийного мемориала возле подмосковного концертного зала.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
2 из 10

Возложить цветы приехали представители Российского футбольного союза, байкеры мотоклуба Blacksmiths MC и студенты Российской таможенной академии.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
3 из 10

На месте работают подмосковные волонтеры.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
4 из 10

Фонд "Российского Красного Креста" собрал более 1,6 миллиарда рублей на помощь пострадавшим и семьям погибших.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
5 из 10

Первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков также посетил стихийный мемориал в память о жертвах происшествия.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
6 из 10

"Страшная трагедия, конечно, для всех людей в нашей стране, для родственников погибших, поэтому в такой день обязательно нужно приехать и почтить память", — сказал первый вице-спикер Госдумы.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
7 из 10

Сорок дней назад, 22 марта 2024 года, в "Крокус Сити Холл" ворвались несколько мужчин. Они расстреливали людей в упор, погибли 145 человек.

После теракта арестовали 12 фигурантов, включая четырех граждан Таджикистана.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
8 из 10

Почти сразу у места трагедии сложился стихийный мемориал, к которому люди постоянно приносили цветы и игрушки.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
9 из 10

Ранее, на девятый день после трагедии, состоялась акция "Журавли": жители разных российских городов зажигали свечи на площадях в память о жертвах теракта.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
10 из 10
Школьники, которые подрабатывали в концертном зале гардеробщиками, смогли вывести из здания около ста человек, а после них через этот же выход спаслась еще пара сотен зрителей.
Террористический акт в "Крокус Сити Холле" в Красногорске произошел 22 марта. В здание ворвались несколько мужчин, они расстреливали людей в упор, бросали зажигательные шашки, а также подожгли зрительный зал. По последним данным, погибли 145 человек.
По делу арестовали 12 фигурантов, в том числе четырех граждан Таджикистана, которые, как указали в СК, были непосредственными исполнителями теракта. Кроме того, в Дагестане задержали четырех иностранцев, участвовавших в финансировании и обеспечении преступников оружием.
Волонтеры у стихийного мемориала возле подмосковного Крокус Сити Холла в память о жертвах теракта 22 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
Поддержку пострадавших в "Крокусе" продлят до 2026 года
Вчера, 13:15
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"ПроисшествияРоссияКрасногорскВладимир ПутинКрокус Сити ХоллСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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