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В США посчитали, во сколько обойдется строительство моста в Балтиморе - РИА Новости, 02.05.2024
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22:03 02.05.2024
https://ria.ru/20240502/most-1943579051.html
В США посчитали, во сколько обойдется строительство моста в Балтиморе
В США посчитали, во сколько обойдется строительство моста в Балтиморе - РИА Новости, 02.05.2024
В США посчитали, во сколько обойдется строительство моста в Балтиморе
Строительство нового моста в городе Балтимор в американском штате Мэриленд взамен обрушившегося в конце марта обойдется в сумму от 1,7 миллиарда до 1,9... РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T22:03
2024-05-02T22:03
в мире
балтимор
мэриленд
коломбо
обрушение моста в балтиморе
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Строительство нового моста в городе Балтимор в американском штате Мэриленд взамен обрушившегося в конце марта обойдется в сумму от 1,7 миллиарда до 1,9 миллиарда долларов, пишет издание Washington Post со ссылкой на оценочные данные властей штата. Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на оценки ряда экспертов. сообщало, что строительство нового моста на месте обрушившегося в американском Балтиморе может занять до семи лет, в то время как затраты на проект могут доходить до миллиарда долларов. "Восстановление моста в Балтиморе, разрушенного грузовым судном в марте, обойдется в 1,7-1,9 миллиарда долларов", - говорится в сообщении агентства. Как рассказал изданию министр транспорта штата Мэриленд Пол Видефельд, строительство нового моста планируется завершить осенью 2028 года. По его словам, новый мост будет спроектирован в соответствии с современными стандартами безопасности и не обрушится в случае выхода из строя какой-либо из его составляющих. Утром 26 марта грузовое судно Dali, шедшее под сингапурским флагом из Балтимора в Коломбо, Шри-Ланка, врезалось в автомобильный мост Key Bridge имени Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе в американском штате Мэриленд, после чего мост обрушился. Как сообщил телеканал ABC News со ссылкой на отчет агентства США по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры, судно потеряло управление, власти были заранее предупреждены по радио о риске столкновения. Местная полиция и губернатор Мэриленда заявили, что никаких свидетельств в пользу версии о теракте не обнаружено, произошел несчастный случай. По данным властей, погибли шесть человек, еще один пострадал.
https://ria.ru/20240331/ssha-1936900639.html
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в мире, балтимор, мэриленд, коломбо, обрушение моста в балтиморе
В мире, Балтимор, Мэриленд, Коломбо, Обрушение моста в Балтиморе
В США посчитали, во сколько обойдется строительство моста в Балтиморе

Строительство нового моста в Балтиморе обойдется в 1,7 миллиарда долларов

© AP Photo / Mark SchiefelbeinГрузовое судно на месте обрушения моста Key Bridge имени Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе
Грузовое судно на месте обрушения моста Key Bridge имени Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Грузовое судно на месте обрушения моста Key Bridge имени Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Строительство нового моста в городе Балтимор в американском штате Мэриленд взамен обрушившегося в конце марта обойдется в сумму от 1,7 миллиарда до 1,9 миллиарда долларов, пишет издание Washington Post со ссылкой на оценочные данные властей штата.
Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на оценки ряда экспертов. сообщало, что строительство нового моста на месте обрушившегося в американском Балтиморе может занять до семи лет, в то время как затраты на проект могут доходить до миллиарда долларов.
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"Восстановление моста в Балтиморе, разрушенного грузовым судном в марте, обойдется в 1,7-1,9 миллиарда долларов", - говорится в сообщении агентства.
Как рассказал изданию министр транспорта штата Мэриленд Пол Видефельд, строительство нового моста планируется завершить осенью 2028 года. По его словам, новый мост будет спроектирован в соответствии с современными стандартами безопасности и не обрушится в случае выхода из строя какой-либо из его составляющих.
Утром 26 марта грузовое судно Dali, шедшее под сингапурским флагом из Балтимора в Коломбо, Шри-Ланка, врезалось в автомобильный мост Key Bridge имени Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе в американском штате Мэриленд, после чего мост обрушился. Как сообщил телеканал ABC News со ссылкой на отчет агентства США по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры, судно потеряло управление, власти были заранее предупреждены по радио о риске столкновения. Местная полиция и губернатор Мэриленда заявили, что никаких свидетельств в пользу версии о теракте не обнаружено, произошел несчастный случай. По данным властей, погибли шесть человек, еще один пострадал.
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В миреБалтиморМэрилендКоломбоОбрушение моста в Балтиморе
 
 
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