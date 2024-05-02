https://ria.ru/20240502/konkurs-1943515294.html

Стартовала регистрация на конкурс педагогов "Первый учитель"

Стартовала регистрация на конкурс педагогов "Первый учитель" - РИА Новости, 02.05.2024

Стартовала регистрация на конкурс педагогов "Первый учитель"

Стартовала регистрация на Всероссийский профессиональный конкурс "Первый учитель", учрежденный Минпросвещения России, в этом году он проводится во второй раз,... РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T16:11

2024-05-02T16:11

2024-05-02T16:13

общество

россия

екатеринбург

сергей кравцов

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Стартовала регистрация на Всероссийский профессиональный конкурс "Первый учитель", учрежденный Минпросвещения России, в этом году он проводится во второй раз, подать заявку можно до 12 мая, сообщили в министерстве. "Первый учитель" появился в линейке профессиональных конкурсов только в прошлом году и сразу вошел в число самых востребованных педагогических состязаний. На старте он объединил более 15 тысяч участников из всех регионов России... Конкурс "Первый учитель" имеет особое значение для всего профессионального сообщества. Уверен, он будет масштабироваться и становиться все более популярным среди педагогов!" – отметил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Первый тур отборочного этапа пройдет с 20 мая по 2 июня в формате профессионального тестирования. Второй тур состоится с 6 по 30 июня, он включает в себя два конкурсных испытания: "Профпрофиль" и "Групповая работа". Итоги будут подведены не позднее 8 июля. 30 финалистов примут участие в мероприятиях первого тура очного этапа, которые пройдут в Екатеринбурге, где работает победитель конкурса "Первый учитель" 2023 года Оксана Крумина. Учредителем Всероссийского профессионального конкурса "Первый учитель" является министерство просвещения России. Конкурс направлен на повышение престижа профессии педагога, выявление талантливых учителей начальной школы, их поддержку и поощрение, распространение лучших образцов профессионального мастерства учителей начальных классов. В 2023 году на конкурс "Первый учитель" поступило около 15 тысяч заявок от учителей начальных классов со всей страны. Победителем конкурса стала учитель школы № 104 города Екатеринбурга Оксана Крумина.

https://sn.ria.ru/20240405/konkurs-1938051748.html

https://ria.ru/20240427/aktsiya-1942790670.html

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общество, россия, екатеринбург, сергей кравцов, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), социальный навигатор, сн_образование