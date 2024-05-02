https://ria.ru/20240502/kiev-1943525997.html

"Это же неправда": в Киеве раскрыли, что Сырский устроил на фронте

"Это же неправда": в Киеве раскрыли, что Сырский устроил на фронте - РИА Новости, 02.05.2024

"Это же неправда": в Киеве раскрыли, что Сырский устроил на фронте

Украинский фронт рушится, так как главком ВСУ Александр Сырский сдает деревню за деревней, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем... РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T16:59

2024-05-02T16:59

2024-05-02T17:39

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

александр сырский

киев

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/09/1926369791_182:67:2110:1152_1920x0_80_0_0_00d08275d6d309d11a5ac8b1fe6094d0.jpg

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Украинский фронт рушится, так как главком ВСУ Александр Сырский сдает деревню за деревней, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouТube-канале."Сегодня некоторые говорят, что ничего страшного, фронт еще не прорван, он не рушится. Как это не рушится, если Сырский и генеральный штаб сдают деревню за деревней? Как же не рушится, когда он рушится? Это же неправда, реальность ведь совсем другая", — возмутился он.Аналитик добавил, что Владимир Зеленский сам спровоцировал конфликт, и обвинил его в том, что он не справился в возложенной на него украинцами задачей по обеспечению мира. Также Соскин призвал пойти на фронт тех, кто принимал закон о мобилизации на Украине.Ранее на прошлой неделе министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что с начала специальной военной операции украинские войска потеряли почти 500 000 человек. Он подчеркнул, что сейчас российские подразделения владеют инициативой на всей линии боевого соприкосновения и продолжают выдавливать противника. Шойгу напомнил, что военные освободили Первомайское, Богдановку и Новомихайловку в ДНР, расширяют зону контроля в Бердычах и Георгиевке.

https://ria.ru/20240502/spetsoperatsiya-1943517887.html

https://ria.ru/20240502/ukraina-1943497630.html

украина

россия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, александр сырский, киев, вооруженные силы украины