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"Это же неправда": в Киеве раскрыли, что Сырский устроил на фронте - РИА Новости, 02.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:59 02.05.2024 (обновлено: 17:39 02.05.2024)
https://ria.ru/20240502/kiev-1943525997.html
"Это же неправда": в Киеве раскрыли, что Сырский устроил на фронте
"Это же неправда": в Киеве раскрыли, что Сырский устроил на фронте - РИА Новости, 02.05.2024
"Это же неправда": в Киеве раскрыли, что Сырский устроил на фронте
Украинский фронт рушится, так как главком ВСУ Александр Сырский сдает деревню за деревней, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем... РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T16:59
2024-05-02T17:39
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
александр сырский
киев
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Украинский фронт рушится, так как главком ВСУ Александр Сырский сдает деревню за деревней, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouТube-канале."Сегодня некоторые говорят, что ничего страшного, фронт еще не прорван, он не рушится. Как это не рушится, если Сырский и генеральный штаб сдают деревню за деревней? Как же не рушится, когда он рушится? Это же неправда, реальность ведь совсем другая", — возмутился он.Аналитик добавил, что Владимир Зеленский сам спровоцировал конфликт, и обвинил его в том, что он не справился в возложенной на него украинцами задачей по обеспечению мира. Также Соскин призвал пойти на фронт тех, кто принимал закон о мобилизации на Украине.Ранее на прошлой неделе министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что с начала специальной военной операции украинские войска потеряли почти 500 000 человек. Он подчеркнул, что сейчас российские подразделения владеют инициативой на всей линии боевого соприкосновения и продолжают выдавливать противника. Шойгу напомнил, что военные освободили Первомайское, Богдановку и Новомихайловку в ДНР, расширяют зону контроля в Бердычах и Георгиевке.
https://ria.ru/20240502/spetsoperatsiya-1943517887.html
https://ria.ru/20240502/ukraina-1943497630.html
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в мире, украина, россия, александр сырский, киев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Александр Сырский, Киев, Вооруженные силы Украины
"Это же неправда": в Киеве раскрыли, что Сырский устроил на фронте

Соскин: украинский фронт рушится, Сырский сдает деревню за деревней

© AP Photo / Roman ChopАлександр Сырский
Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
© AP Photo / Roman Chop
Александр Сырский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Украинский фронт рушится, так как главком ВСУ Александр Сырский сдает деревню за деревней, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouТube-канале.
"Сегодня некоторые говорят, что ничего страшного, фронт еще не прорван, он не рушится. Как это не рушится, если Сырский и генеральный штаб сдают деревню за деревней? Как же не рушится, когда он рушится? Это же неправда, реальность ведь совсем другая", — возмутился он.
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Аналитик добавил, что Владимир Зеленский сам спровоцировал конфликт, и обвинил его в том, что он не справился в возложенной на него украинцами задачей по обеспечению мира. Также Соскин призвал пойти на фронт тех, кто принимал закон о мобилизации на Украине.
Ранее на прошлой неделе министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что с начала специальной военной операции украинские войска потеряли почти 500 000 человек. Он подчеркнул, что сейчас российские подразделения владеют инициативой на всей линии боевого соприкосновения и продолжают выдавливать противника. Шойгу напомнил, что военные освободили Первомайское, Богдановку и Новомихайловку в ДНР, расширяют зону контроля в Бердычах и Георгиевке.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияАлександр СырскийКиевВооруженные силы Украины
 
 
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