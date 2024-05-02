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"Это же неправда": в Киеве раскрыли, что Сырский устроил на фронте
"Это же неправда": в Киеве раскрыли, что Сырский устроил на фронте - РИА Новости, 02.05.2024
"Это же неправда": в Киеве раскрыли, что Сырский устроил на фронте
Украинский фронт рушится, так как главком ВСУ Александр Сырский сдает деревню за деревней, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем... РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T16:59
2024-05-02T16:59
2024-05-02T17:39
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Украинский фронт рушится, так как главком ВСУ Александр Сырский сдает деревню за деревней, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouТube-канале."Сегодня некоторые говорят, что ничего страшного, фронт еще не прорван, он не рушится. Как это не рушится, если Сырский и генеральный штаб сдают деревню за деревней? Как же не рушится, когда он рушится? Это же неправда, реальность ведь совсем другая", — возмутился он.Аналитик добавил, что Владимир Зеленский сам спровоцировал конфликт, и обвинил его в том, что он не справился в возложенной на него украинцами задачей по обеспечению мира. Также Соскин призвал пойти на фронт тех, кто принимал закон о мобилизации на Украине.Ранее на прошлой неделе министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что с начала специальной военной операции украинские войска потеряли почти 500 000 человек. Он подчеркнул, что сейчас российские подразделения владеют инициативой на всей линии боевого соприкосновения и продолжают выдавливать противника. Шойгу напомнил, что военные освободили Первомайское, Богдановку и Новомихайловку в ДНР, расширяют зону контроля в Бердычах и Георгиевке.
https://ria.ru/20240502/spetsoperatsiya-1943517887.html
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"Это же неправда": в Киеве раскрыли, что Сырский устроил на фронте
Соскин: украинский фронт рушится, Сырский сдает деревню за деревней