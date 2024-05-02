https://ria.ru/20240502/importozameschenie-1943519987.html
Минсельхоз рассказал о ситуации с ветеринарными препаратами
Минсельхоз рассказал о ситуации с ветеринарными препаратами - РИА Новости, 02.05.2024
Минсельхоз рассказал о ситуации с ветеринарными препаратами
Российские производители готовы к полному импортозамещению антибиотиков для ветеринарии, за последние годы отечественные компании значительно нарастили... РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T16:34
2024-05-02T16:34
2024-05-02T16:35
экономика
россия
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
ветеринария
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Российские производители готовы к полному импортозамещению антибиотиков для ветеринарии, за последние годы отечественные компании значительно нарастили производство, сообщил Минсельхоз РФ на сайте. "Отечественные производители готовы к полному импортозамещению антибиотиков для применения в ветеринарии. Только в 2023 году в России зарегистрировано 28 вакцин для профилактики болезней животных, 31 антибиотик и 33 прочих ветеринарных препарата", - говорится в сообщении министерства. Согласно пресс-релизу, за последние годы отечественные биофармацевтические компании значительно нарастили производство ветпрепаратов. Этому в том числе способствовала модернизация производственных площадок, разработка новых высокотехнологичных препаратов и расширение их ассортимента. Сообщается, что только за первые два месяца текущего года объем производства российских ветеринарных препаратов по сравнению с прошлым годом увеличился почти в 2 раза. Полномасштабный запуск производственных мощностей в ближайшей перспективе позволит кратно увеличить объемы выпуска при сохранении структуры ассортимента.
https://ria.ru/20240327/vetpreparaty-1936123645.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), ветеринария, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
Экономика, Россия, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Ветеринария, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)
Минсельхоз рассказал о ситуации с ветеринарными препаратами
Минсельхоз: РФ готова к полному импортозамещению антибиотиков для ветеринарии