https://ria.ru/20240502/importozameschenie-1943519987.html

Минсельхоз рассказал о ситуации с ветеринарными препаратами

Минсельхоз рассказал о ситуации с ветеринарными препаратами - РИА Новости, 02.05.2024

Минсельхоз рассказал о ситуации с ветеринарными препаратами

Российские производители готовы к полному импортозамещению антибиотиков для ветеринарии, за последние годы отечественные компании значительно нарастили... РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T16:34

2024-05-02T16:34

2024-05-02T16:35

экономика

россия

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

ветеринария

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589655724_0:63:2000:1188_1920x0_80_0_0_ee6637f6962646eedcb85dcf636c0860.jpg

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Российские производители готовы к полному импортозамещению антибиотиков для ветеринарии, за последние годы отечественные компании значительно нарастили производство, сообщил Минсельхоз РФ на сайте. "Отечественные производители готовы к полному импортозамещению антибиотиков для применения в ветеринарии. Только в 2023 году в России зарегистрировано 28 вакцин для профилактики болезней животных, 31 антибиотик и 33 прочих ветеринарных препарата", - говорится в сообщении министерства. Согласно пресс-релизу, за последние годы отечественные биофармацевтические компании значительно нарастили производство ветпрепаратов. Этому в том числе способствовала модернизация производственных площадок, разработка новых высокотехнологичных препаратов и расширение их ассортимента. Сообщается, что только за первые два месяца текущего года объем производства российских ветеринарных препаратов по сравнению с прошлым годом увеличился почти в 2 раза. Полномасштабный запуск производственных мощностей в ближайшей перспективе позволит кратно увеличить объемы выпуска при сохранении структуры ассортимента.

https://ria.ru/20240327/vetpreparaty-1936123645.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), ветеринария, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)