https://ria.ru/20240502/gorod-1943391416.html

Ключевой город. Зеленского предупредили о катастрофе на фронте

Ключевой город. Зеленского предупредили о катастрофе на фронте - РИА Новости, 02.05.2024

Ключевой город. Зеленского предупредили о катастрофе на фронте

После падения Часова Яра российская армия сможет обстреливать железнодорожный узел Константиновка и другие позиции ВСУ, заявила французский военный... РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T04:20

2024-05-02T04:20

2024-05-02T04:20

специальная военная операция на украине

в мире

константиновка

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вооруженные силы украины

днр

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россия

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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. После падения Часова Яра российская армия сможет обстреливать железнодорожный узел Константиновка и другие позиции ВСУ, заявила французский военный корреспондент Анн Нива в эфире канала LCI."Если русским удастся взять под контроль Часов Яр, они смогут перебраться на возвышенность, откуда смогут наносить артиллерийские удары <...>, и это будет катастрофой", — отметила она.По словам журналистки, особую опасность для ВСУ представляют удары в районе города Константиновка, который находится всего в 15 километрах от Часова Яра. Железнодорожный узел в этом населенном пункте выступает одним из ключевых элементов украинской логистики, добавила она."Получается, дела у них (ВСУ. — Прим. ред.) идут плохо. Такой напрашивается вывод: дела идут плохо", — подытожил рассказ Нива ее коллега Дидье Франсуа.Ранее главком ВСУ Александр Сырский пожаловался на непростое положение украинских войск на передовой. По его словам, Россия обладает значительным преимуществом и активно атакует по всей линии соприкосновения, что приводит к тактическим успехам. Наиболее горячими точками он назвал Ивановское и Часов Яр на Краматорском направлении в ДНР. Не менее критическая ситуация у ВСУ на Красноармейском (ранее Покровском) и Кураховском направлениях, уточнил генерал.В прошлый вторник глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что с начала специальной военной операции украинские войска потеряли почти 500 000 человек. Он подчеркнул, что сейчас российские подразделения владеют инициативой на всей линии боевого соприкосновения и продолжают выдавливать противника. Шойгу напомнил, что военные освободили Первомайское, Богдановку и Новомихайловку в ДНР, расширяют зону контроля в Бердычах и Георгиевке.

https://ria.ru/20240501/ukraina-1943261141.html

https://ria.ru/20240501/syrskiy-1943240951.html

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в мире, константиновка, донбасс, вооруженные силы украины, днр, часов яр, россия