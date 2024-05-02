Ключевой город. Зеленского предупредили о катастрофе на фронте
LCI: взятие Часова Яра позволит России обстреливать ж/д узел ВСУ Константиновка
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкСамоходная артиллерийская установка "Малка" ведет огонь
Самоходная артиллерийская установка "Малка" ведет огонь. Архивное фото
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. После падения Часова Яра российская армия сможет обстреливать железнодорожный узел Константиновка и другие позиции ВСУ, заявила французский военный корреспондент Анн Нива в эфире канала LCI.
"Если русским удастся взять под контроль Часов Яр, они смогут перебраться на возвышенность, откуда смогут наносить артиллерийские удары <...>, и это будет катастрофой", — отметила она.
По словам журналистки, особую опасность для ВСУ представляют удары в районе города Константиновка, который находится всего в 15 километрах от Часова Яра. Железнодорожный узел в этом населенном пункте выступает одним из ключевых элементов украинской логистики, добавила она.
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"Получается, дела у них (ВСУ. — Прим. ред.) идут плохо. Такой напрашивается вывод: дела идут плохо", — подытожил рассказ Нива ее коллега Дидье Франсуа.
Ранее главком ВСУ Александр Сырский пожаловался на непростое положение украинских войск на передовой. По его словам, Россия обладает значительным преимуществом и активно атакует по всей линии соприкосновения, что приводит к тактическим успехам. Наиболее горячими точками он назвал Ивановское и Часов Яр на Краматорском направлении в ДНР. Не менее критическая ситуация у ВСУ на Красноармейском (ранее Покровском) и Кураховском направлениях, уточнил генерал.
В прошлый вторник глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что с начала специальной военной операции украинские войска потеряли почти 500 000 человек. Он подчеркнул, что сейчас российские подразделения владеют инициативой на всей линии боевого соприкосновения и продолжают выдавливать противника. Шойгу напомнил, что военные освободили Первомайское, Богдановку и Новомихайловку в ДНР, расширяют зону контроля в Бердычах и Георгиевке.