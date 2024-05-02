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Ключевой город. Зеленского предупредили о катастрофе на фронте - РИА Новости, 02.05.2024
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04:20 02.05.2024
https://ria.ru/20240502/gorod-1943391416.html
Ключевой город. Зеленского предупредили о катастрофе на фронте
Ключевой город. Зеленского предупредили о катастрофе на фронте - РИА Новости, 02.05.2024
Ключевой город. Зеленского предупредили о катастрофе на фронте
После падения Часова Яра российская армия сможет обстреливать железнодорожный узел Константиновка и другие позиции ВСУ, заявила французский военный... РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T04:20
2024-05-02T04:20
специальная военная операция на украине
в мире
константиновка
донбасс
вооруженные силы украины
днр
часов яр
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. После падения Часова Яра российская армия сможет обстреливать железнодорожный узел Константиновка и другие позиции ВСУ, заявила французский военный корреспондент Анн Нива в эфире канала LCI."Если русским удастся взять под контроль Часов Яр, они смогут перебраться на возвышенность, откуда смогут наносить артиллерийские удары &lt;...&gt;, и это будет катастрофой", — отметила она.По словам журналистки, особую опасность для ВСУ представляют удары в районе города Константиновка, который находится всего в 15 километрах от Часова Яра. Железнодорожный узел в этом населенном пункте выступает одним из ключевых элементов украинской логистики, добавила она."Получается, дела у них (ВСУ. — Прим. ред.) идут плохо. Такой напрашивается вывод: дела идут плохо", — подытожил рассказ Нива ее коллега Дидье Франсуа.Ранее главком ВСУ Александр Сырский пожаловался на непростое положение украинских войск на передовой. По его словам, Россия обладает значительным преимуществом и активно атакует по всей линии соприкосновения, что приводит к тактическим успехам. Наиболее горячими точками он назвал Ивановское и Часов Яр на Краматорском направлении в ДНР. Не менее критическая ситуация у ВСУ на Красноармейском (ранее Покровском) и Кураховском направлениях, уточнил генерал.В прошлый вторник глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что с начала специальной военной операции украинские войска потеряли почти 500 000 человек. Он подчеркнул, что сейчас российские подразделения владеют инициативой на всей линии боевого соприкосновения и продолжают выдавливать противника. Шойгу напомнил, что военные освободили Первомайское, Богдановку и Новомихайловку в ДНР, расширяют зону контроля в Бердычах и Георгиевке.
https://ria.ru/20240501/ukraina-1943261141.html
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в мире, константиновка, донбасс, вооруженные силы украины, днр, часов яр, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Константиновка, Донбасс, Вооруженные силы Украины, ДНР, Часов Яр, Россия
Ключевой город. Зеленского предупредили о катастрофе на фронте

LCI: взятие Часова Яра позволит России обстреливать ж/д узел ВСУ Константиновка

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкСамоходная артиллерийская установка "Малка" ведет огонь
Самоходная артиллерийская установка Малка ведет огонь - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Самоходная артиллерийская установка "Малка" ведет огонь. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. После падения Часова Яра российская армия сможет обстреливать железнодорожный узел Константиновка и другие позиции ВСУ, заявила французский военный корреспондент Анн Нива в эфире канала LCI.
"Если русским удастся взять под контроль Часов Яр, они смогут перебраться на возвышенность, откуда смогут наносить артиллерийские удары <...>, и это будет катастрофой", — отметила она.
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По словам журналистки, особую опасность для ВСУ представляют удары в районе города Константиновка, который находится всего в 15 километрах от Часова Яра. Железнодорожный узел в этом населенном пункте выступает одним из ключевых элементов украинской логистики, добавила она.
«
"Получается, дела у них (ВСУ. — Прим. ред.) идут плохо. Такой напрашивается вывод: дела идут плохо", — подытожил рассказ Нива ее коллега Дидье Франсуа.
Ранее главком ВСУ Александр Сырский пожаловался на непростое положение украинских войск на передовой. По его словам, Россия обладает значительным преимуществом и активно атакует по всей линии соприкосновения, что приводит к тактическим успехам. Наиболее горячими точками он назвал Ивановское и Часов Яр на Краматорском направлении в ДНР. Не менее критическая ситуация у ВСУ на Красноармейском (ранее Покровском) и Кураховском направлениях, уточнил генерал.
В прошлый вторник глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что с начала специальной военной операции украинские войска потеряли почти 500 000 человек. Он подчеркнул, что сейчас российские подразделения владеют инициативой на всей линии боевого соприкосновения и продолжают выдавливать противника. Шойгу напомнил, что военные освободили Первомайское, Богдановку и Новомихайловку в ДНР, расширяют зону контроля в Бердычах и Георгиевке.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКонстантиновкаДонбассВооруженные силы УкраиныДНРЧасов ЯрРоссия
 
 
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