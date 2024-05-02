https://ria.ru/20240502/gaza-1943507166.html

Эрдоган обвинил Запад в отсутствии храбрости для прекращения огня в Газе

Эрдоган обвинил Запад в отсутствии храбрости для прекращения огня в Газе - РИА Новости, 02.05.2024

Эрдоган обвинил Запад в отсутствии храбрости для прекращения огня в Газе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил стоящие за Израилем силы стран Запада в отсутствии храбрости для прекращения огня в Газе. РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T15:47

2024-05-02T15:47

2024-05-02T15:47

в мире

израиль

турция

гамбия

реджеп тайип эрдоган

оон

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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АНКАРА, 2 мая - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил стоящие за Израилем силы стран Запада в отсутствии храбрости для прекращения огня в Газе. Ранее в четверг Эрдоган в ходе телефонных переговоров с лидером Гамбии Адамой Барроу заявил, что исламский мир должен действовать в единстве, чтобы остановить израильские атаки на Газу и обеспечить соблюдение резолюций ООН. "К сожалению, не нашлось храброго сердца, которое бы сказало Израилю "хватит". У них даже не хватило мужества призвать к прекращению огня в течение нескольких месяцев. Они продолжали стоять за спиной и поддерживать Израиль, как будто ничего не произошло, как будто 35 тысяч человек не погибли", - сказал Эрдоган, выступая в четверг, перед участниками семинара Союза международных демократов (UID) по наращиванию потенциала и обучению в Анкаре. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 34 тысяч человек, пострадали свыше 77 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль готовится к наземной операции в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20231117/zalozhniki-1910194801.html

https://ria.ru/20240502/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240308/pozitsiya-1931916480.html

израиль

турция

гамбия

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в мире, израиль, турция, гамбия, реджеп тайип эрдоган, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году