Рейтинг@Mail.ru
Египет обсуждает увеличение роли рубля и юаня в расчетах - РИА Новости, 02.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:08 02.05.2024 (обновлено: 09:23 02.05.2024)
https://ria.ru/20240502/egipet-1943406128.html
Египет обсуждает увеличение роли рубля и юаня в расчетах
Египет обсуждает увеличение роли рубля и юаня в расчетах - РИА Новости, 02.05.2024
Египет обсуждает увеличение роли рубля и юаня в расчетах
Торговые операции в китайских юанях и российских рублях будут важны для Египта, эти вопросы в настоящий момент обсуждают египетские специализированные... РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T09:08
2024-05-02T09:23
экономика
россия
бразилия
индия
сергей лавров
фернанду аддад
эльвира набиуллина
брикс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15396/36/153963682_0:0:386:217_1920x0_80_0_0_17f80a051002047f4050a0379c21d19c.jpg
КАИР, 2 мая - РИА Новости. Торговые операции в китайских юанях и российских рублях будут важны для Египта, эти вопросы в настоящий момент обсуждают египетские специализированные учреждения, заявил РИА Новости министр финансов арабской республики Мухаммед Мааит. "Торговый обмен в китайских юанях или российских рублях будет важен для Египта. У нас есть коммерческие и экономические сделки с этими странами, и мы в Египте обсуждаем все эти вопросы в настоящее время со специализированными учреждениями", - сказал министр. По его словам, диверсификация валют, используемых в торговле, будет иметь значительную экономическую прибыль. "Вместо того, чтобы полагаться на одну или две валюты, в группе БРИКС существует корзина с множеством валют, среди которых валюты государств-членов (БРИКС), которые стали популярными во всем мире, например, юань и дирхам ОАЭ", - отметил он. В апреле глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что США и другие западные государства все больше беспокоятся из-за работы стран БРИКС по развитию собственных финансовых механизмов, поскольку они понимают, что это "поставит под серьезный вопрос те механизмы глобализации, которые на данный момент функционируют под началом Запада". Ранее в апреле министр финансов Бразилии Фернанду Аддад сообщил РИА Новости, что допускает использование местных валют для торговли внутри БРИКС и активно обсуждает в настоящее время эти возможности. Глава Банка России Эльвира Набиуллина также заявляла, что доллар и евро перестали быть основными валютами во внешней торговле России, а две трети экспортных и импортных расчетов производятся в национальных валютах. Она отмечала, что еще предстоит большая работа с ключевыми партнерами России в рамках председательства в БРИКС в этом году. С 1 января 2024 года к Бразилии, России, Индии, Китаю и ЮАР присоединились в качестве новых полноправных членов БРИКС Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия.
https://ria.ru/20231231/tovarooborot-1919207142.html
https://ria.ru/20240417/egipet-1940505957.html
https://ria.ru/20240417/natsvalyuty-1940655022.html
россия
бразилия
индия
египет
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15396/36/153963682_48:0:337:217_1920x0_80_0_0_28a5dca887c7d2d7b0035d0086fbf08f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, бразилия, индия, сергей лавров, фернанду аддад, эльвира набиуллина, брикс, египет
Экономика, Россия, Бразилия, Индия, Сергей Лавров, Фернанду Аддад, Эльвира Набиуллина, БРИКС, Египет
Египет обсуждает увеличение роли рубля и юаня в расчетах

Глава Минфина Мааит: торговля в юанях и рублях будет важна для Египта

© Иллюстрация РИА НовостиРубли и юани
Рубли и юани - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
© Иллюстрация РИА Новости
Рубли и юани. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАИР, 2 мая - РИА Новости. Торговые операции в китайских юанях и российских рублях будут важны для Египта, эти вопросы в настоящий момент обсуждают египетские специализированные учреждения, заявил РИА Новости министр финансов арабской республики Мухаммед Мааит.
"Торговый обмен в китайских юанях или российских рублях будет важен для Египта. У нас есть коммерческие и экономические сделки с этими странами, и мы в Египте обсуждаем все эти вопросы в настоящее время со специализированными учреждениями", - сказал министр.
Морской порт в городе Александрия - РИА Новости, 1920, 31.12.2023
Россия по итогам 2023 года ожидает рост товарооборота с Египтом на четверть
31 декабря 2023, 04:54
По его словам, диверсификация валют, используемых в торговле, будет иметь значительную экономическую прибыль.
"Вместо того, чтобы полагаться на одну или две валюты, в группе БРИКС существует корзина с множеством валют, среди которых валюты государств-членов (БРИКС), которые стали популярными во всем мире, например, юань и дирхам ОАЭ", - отметил он.
В апреле глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что США и другие западные государства все больше беспокоятся из-за работы стран БРИКС по развитию собственных финансовых механизмов, поскольку они понимают, что это "поставит под серьезный вопрос те механизмы глобализации, которые на данный момент функционируют под началом Запада".
Ранее в апреле министр финансов Бразилии Фернанду Аддад сообщил РИА Новости, что допускает использование местных валют для торговли внутри БРИКС и активно обсуждает в настоящее время эти возможности.
Каир - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
Глава Минфина Египта прокомментировал ситуацию с санкциями против России
17 апреля, 08:27
Глава Банка России Эльвира Набиуллина также заявляла, что доллар и евро перестали быть основными валютами во внешней торговле России, а две трети экспортных и импортных расчетов производятся в национальных валютах. Она отмечала, что еще предстоит большая работа с ключевыми партнерами России в рамках председательства в БРИКС в этом году.
С 1 января 2024 года к Бразилии, России, Индии, Китаю и ЮАР присоединились в качестве новых полноправных членов БРИКС Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия.
Логотип БРИКС - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
Бразилия поддержала переход на нацвалюты внутри БРИКС
17 апреля, 20:07
 
ЭкономикаРоссияБразилияИндияСергей ЛавровФернанду АддадЭльвира НабиуллинаБРИКСЕгипет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала