Египет обсуждает увеличение роли рубля и юаня в расчетах
Глава Минфина Мааит: торговля в юанях и рублях будет важна для Египта
© Иллюстрация РИА НовостиРубли и юани
© Иллюстрация РИА Новости
Рубли и юани. Архивное фото
КАИР, 2 мая - РИА Новости. Торговые операции в китайских юанях и российских рублях будут важны для Египта, эти вопросы в настоящий момент обсуждают египетские специализированные учреждения, заявил РИА Новости министр финансов арабской республики Мухаммед Мааит.
"Торговый обмен в китайских юанях или российских рублях будет важен для Египта. У нас есть коммерческие и экономические сделки с этими странами, и мы в Египте обсуждаем все эти вопросы в настоящее время со специализированными учреждениями", - сказал министр.
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По его словам, диверсификация валют, используемых в торговле, будет иметь значительную экономическую прибыль.
"Вместо того, чтобы полагаться на одну или две валюты, в группе БРИКС существует корзина с множеством валют, среди которых валюты государств-членов (БРИКС), которые стали популярными во всем мире, например, юань и дирхам ОАЭ", - отметил он.
В апреле глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что США и другие западные государства все больше беспокоятся из-за работы стран БРИКС по развитию собственных финансовых механизмов, поскольку они понимают, что это "поставит под серьезный вопрос те механизмы глобализации, которые на данный момент функционируют под началом Запада".
Ранее в апреле министр финансов Бразилии Фернанду Аддад сообщил РИА Новости, что допускает использование местных валют для торговли внутри БРИКС и активно обсуждает в настоящее время эти возможности.
Глава Банка России Эльвира Набиуллина также заявляла, что доллар и евро перестали быть основными валютами во внешней торговле России, а две трети экспортных и импортных расчетов производятся в национальных валютах. Она отмечала, что еще предстоит большая работа с ключевыми партнерами России в рамках председательства в БРИКС в этом году.
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