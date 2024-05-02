НАТО обвинила Россию в гибридных акциях на территории альянса
НАТО обвинила Россию в гибридных акциях, не приведя доказательств
© AP Photo / Virginia MayoФлаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры альянса в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры альянса в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 2 мая - РИА Новости. НАТО обвинила Россию в неких "злонамеренных и гибридных" акциях, в том числе так называемых "кампаниях по дезинформации, кибератаках" и других "гибридных операциях" на территории государств-членов альянса, при этом никаких доказательств приведено не было.
На прошлой неделе генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о солидарности альянса с Германией и Британией, которые, по утверждениям властей этих стран, якобы столкнулись с пророссийской деятельностью на своей территории. Ранее лондонская полиция предъявила обвинения пятерым мужчинам, которые стали фигурантами расследования преступления против национальной безопасности, якобы связанного с РФ. Генеральная прокуратура Германии 18 апреля подтвердила задержание двух человек, подозреваемых в том, что они якобы осуществляли разведывательную деятельность в пользу России.
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В заявлении, распространенном пресс-службой НАТО, члены альянса выражают обеспокоенность в связи с "враждебными действиями на уровне государства", по которым проводятся расследования и предъявлены обвинения ряду лиц. Эти "инциденты" названы "частью усиливающейся кампании", которую РФ якобы продолжает проводить "по всей евроатлантической зоне, в том числе на территории государств альянса, а также через своих посредников". Утверждается, что они затронули Чехию, Эстонию, Германию, Латвию, Литву, Польшу и Британию.
"Мы поддерживаем и выражаем солидарность со всеми союзниками, которые столкнулись с этим", - говорится в заявлении.
В альянсе пообещали противостоять таким "угрозам" коллективно и индивидуально. В НАТО также заверили, что подобные действия не заставят союзников отказаться от продолжения помощи Украине.
РФ не раз отвергала многочисленные обвинения Запада в якобы вмешательстве в дела других государств, называя их голословными. При этом в России неоднократно указывали на многочисленные попытки вмешательства со стороны западных стран. МИД России заявлял, что РФ будет жестоко и решительно пресекать любые попытки вмешательства во внутренние дела и подрывной активности из-за границы.