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НАТО обвинила Россию в гибридных акциях на территории альянса - РИА Новости, 02.05.2024
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20:51 02.05.2024
https://ria.ru/20240502/dezinformatsiya-1943569849.html
НАТО обвинила Россию в гибридных акциях на территории альянса
НАТО обвинила Россию в гибридных акциях на территории альянса - РИА Новости, 02.05.2024
НАТО обвинила Россию в гибридных акциях на территории альянса
НАТО обвинила Россию в неких "злонамеренных и гибридных" акциях, в том числе так называемых "кампаниях по дезинформации, кибератаках" и других "гибридных... РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T20:51
2024-05-02T20:51
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БРЮССЕЛЬ, 2 мая - РИА Новости. НАТО обвинила Россию в неких "злонамеренных и гибридных" акциях, в том числе так называемых "кампаниях по дезинформации, кибератаках" и других "гибридных операциях" на территории государств-членов альянса, при этом никаких доказательств приведено не было. На прошлой неделе генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о солидарности альянса с Германией и Британией, которые, по утверждениям властей этих стран, якобы столкнулись с пророссийской деятельностью на своей территории. Ранее лондонская полиция предъявила обвинения пятерым мужчинам, которые стали фигурантами расследования преступления против национальной безопасности, якобы связанного с РФ. Генеральная прокуратура Германии 18 апреля подтвердила задержание двух человек, подозреваемых в том, что они якобы осуществляли разведывательную деятельность в пользу России. В заявлении, распространенном пресс-службой НАТО, члены альянса выражают обеспокоенность в связи с "враждебными действиями на уровне государства", по которым проводятся расследования и предъявлены обвинения ряду лиц. Эти "инциденты" названы "частью усиливающейся кампании", которую РФ якобы продолжает проводить "по всей евроатлантической зоне, в том числе на территории государств альянса, а также через своих посредников". Утверждается, что они затронули Чехию, Эстонию, Германию, Латвию, Литву, Польшу и Британию. "Мы поддерживаем и выражаем солидарность со всеми союзниками, которые столкнулись с этим", - говорится в заявлении. В альянсе пообещали противостоять таким "угрозам" коллективно и индивидуально. В НАТО также заверили, что подобные действия не заставят союзников отказаться от продолжения помощи Украине. РФ не раз отвергала многочисленные обвинения Запада в якобы вмешательстве в дела других государств, называя их голословными. При этом в России неоднократно указывали на многочисленные попытки вмешательства со стороны западных стран. МИД России заявлял, что РФ будет жестоко и решительно пресекать любые попытки вмешательства во внутренние дела и подрывной активности из-за границы.
https://ria.ru/20240430/voyna-1943051540.html
https://ria.ru/20240502/stoltenberg-1943509629.html
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в мире, россия, германия, чехия, йенс столтенберг, нато, эстония, латвия, литва, польша, великобритания, украина
В мире, Россия, Германия, Чехия, Йенс Столтенберг, НАТО, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Великобритания, Украина
НАТО обвинила Россию в гибридных акциях на территории альянса

НАТО обвинила Россию в гибридных акциях, не приведя доказательств

© AP Photo / Virginia MayoФлаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры альянса в Брюсселе
Флаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры альянса в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры альянса в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 2 мая - РИА Новости. НАТО обвинила Россию в неких "злонамеренных и гибридных" акциях, в том числе так называемых "кампаниях по дезинформации, кибератаках" и других "гибридных операциях" на территории государств-членов альянса, при этом никаких доказательств приведено не было.
На прошлой неделе генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о солидарности альянса с Германией и Британией, которые, по утверждениям властей этих стран, якобы столкнулись с пророссийской деятельностью на своей территории. Ранее лондонская полиция предъявила обвинения пятерым мужчинам, которые стали фигурантами расследования преступления против национальной безопасности, якобы связанного с РФ. Генеральная прокуратура Германии 18 апреля подтвердила задержание двух человек, подозреваемых в том, что они якобы осуществляли разведывательную деятельность в пользу России.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.04.2024
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В заявлении, распространенном пресс-службой НАТО, члены альянса выражают обеспокоенность в связи с "враждебными действиями на уровне государства", по которым проводятся расследования и предъявлены обвинения ряду лиц. Эти "инциденты" названы "частью усиливающейся кампании", которую РФ якобы продолжает проводить "по всей евроатлантической зоне, в том числе на территории государств альянса, а также через своих посредников". Утверждается, что они затронули Чехию, Эстонию, Германию, Латвию, Литву, Польшу и Британию.
"Мы поддерживаем и выражаем солидарность со всеми союзниками, которые столкнулись с этим", - говорится в заявлении.
В альянсе пообещали противостоять таким "угрозам" коллективно и индивидуально. В НАТО также заверили, что подобные действия не заставят союзников отказаться от продолжения помощи Украине.
РФ не раз отвергала многочисленные обвинения Запада в якобы вмешательстве в дела других государств, называя их голословными. При этом в России неоднократно указывали на многочисленные попытки вмешательства со стороны западных стран. МИД России заявлял, что РФ будет жестоко и решительно пресекать любые попытки вмешательства во внутренние дела и подрывной активности из-за границы.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время саммита НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
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