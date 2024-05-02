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Врачи осмотрели девочку, пострадавшую при нападении в Люберцах - РИА Новости, 02.05.2024
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20:31 02.05.2024
https://ria.ru/20240502/devochka-1943566575.html
Врачи осмотрели девочку, пострадавшую при нападении в Люберцах
Врачи осмотрели девочку, пострадавшую при нападении в Люберцах - РИА Новости, 02.05.2024
Врачи осмотрели девочку, пострадавшую при нападении в Люберцах
Девятилетнюю девочку, которую ранее избил неизвестный мужчина во дворе ЖК "Томилино Парк" в Люберцах, осмотрели врачи и отпустили на амбулаторное лечение,... РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T20:31
2024-05-02T20:31
происшествия
здоровье - общество
люберцы
московская область (подмосковье)
россия
ксения мишонова
ирина волк
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Девятилетнюю девочку, которую ранее избил неизвестный мужчина во дворе ЖК "Томилино Парк" в Люберцах, осмотрели врачи и отпустили на амбулаторное лечение, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова. "В ЖК "Томилино Парк" случилось ЧП. Пострадала девятилетняя девочка. По непонятным пока причинам на нее напал мужчина. Девочку уже осмотрели врачи и отпустили с мамой домой на амбулаторное лечение. Мы предложили семье помощь, если родители решат, что это необходимо, с девочкой готов поработать психолог", - рассказала Мишонова. Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что нападавший был задержан, ему требовалась медицинская помощь, поэтому его отправили в больницу, а оттуда он был доставлен в полицию для проведения проверки.
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происшествия, здоровье - общество, люберцы, московская область (подмосковье), россия, ксения мишонова, ирина волк
Происшествия, Здоровье - Общество, Люберцы, Московская область (Подмосковье), Россия, Ксения Мишонова, Ирина Волк
Врачи осмотрели девочку, пострадавшую при нападении в Люберцах

Омбудсмен Мишонова: избитую в Люберцах девочку осмотрели врачи и отпустили домой

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМедицинский прибор
Медицинский прибор - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Девятилетнюю девочку, которую ранее избил неизвестный мужчина во дворе ЖК "Томилино Парк" в Люберцах, осмотрели врачи и отпустили на амбулаторное лечение, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова.
"В ЖК "Томилино Парк" случилось ЧП. Пострадала девятилетняя девочка. По непонятным пока причинам на нее напал мужчина. Девочку уже осмотрели врачи и отпустили с мамой домой на амбулаторное лечение. Мы предложили семье помощь, если родители решат, что это необходимо, с девочкой готов поработать психолог", - рассказала Мишонова.
Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что нападавший был задержан, ему требовалась медицинская помощь, поэтому его отправили в больницу, а оттуда он был доставлен в полицию для проведения проверки.
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ПроисшествияЗдоровье - ОбществоЛюберцыМосковская область (Подмосковье)РоссияКсения МишоноваИрина Волк
 
 
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