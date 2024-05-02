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Пасечник отметил общую деталь в теракте в "Крокусе" и трагедии в Одессе - РИА Новости, 02.05.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
10:38 02.05.2024 (обновлено: 12:46 02.05.2024)
https://ria.ru/20240502/detal-1943419790.html
Пасечник отметил общую деталь в теракте в "Крокусе" и трагедии в Одессе
Пасечник отметил общую деталь в теракте в "Крокусе" и трагедии в Одессе - РИА Новости, 02.05.2024
Пасечник отметил общую деталь в теракте в "Крокусе" и трагедии в Одессе
Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил в своем Telegram-канале, организаторы теракта в "Крокус сити холле" в Подмосковье и устроенной 10 лет назад бойни в Одессе... РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T10:38
2024-05-02T12:46
теракт в "крокус сити холле"
одесса
украина
луганская народная республика
леонид пасечник
денис пушилин
крокус сити холл
столкновения в одессе
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ЛУГАНСК, 2 мая — РИА Новости. Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил в своем Telegram-канале, организаторы теракта в "Крокус сити холле" в Подмосковье и устроенной 10 лет назад бойни в Одессе придерживались одного и того же подхода - в обоих случаях за атакой на мирных людей последовал поджог, чтобы было как можно больше жертв. "В организации теракта в "Крокусе" и бойни в Одессе четко прослеживается один подход: вначале атака против мирных людей, затем поджог, чтобы жертв было как можно больше", - написал Пасечник. Пасечник подчеркнул, что "трагедия на Куликовом поле – одно из подтверждений того, что денацификация Украины необходима. "Власти сформировали в стране мощный репрессивный аппарат. Их инструментом стали экстремисты и террористы, финансируемые спецслужбами", - указал Пасечник. Он напомнил, что за прошедшие со дня трагедии годы Киев не сделал ничего для поимки боевиков. "Более того: чудовища, сжигавшие людей и добивавшие раненых, вошли в состав украинских официальных структур, а западные страны не просто "не заметили" трагедию, но и продолжили поддерживать преступный режим, накачивать Украину оружием", - отметил глава республики. Он уверен, что конец этому геноциду может положить только ликвидация киевского режима, которая обеспечит безопасность России и русского народа. Пасечник подчеркнул, что "преступники ответят за каждую жертву Одесской Хатыни". Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что день трагедии в Одессе стал "точкой невозврата". "В тот день мир разделился на тех, кто осудил насилие украинских неонацистов над людьми, честно выразившими свою позицию, и тех, кто закрыл на это глаза", - написал Пушилин в Telegram-канале. В Одессе после госпереворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и сторонниками госпереворота с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день, как сообщалось, стали 48 человек, более 250 пострадали.
https://ria.ru/20240502/odessa-1942538729.html
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одесса
украина
луганская народная республика
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одесса, украина, луганская народная республика, леонид пасечник, денис пушилин, крокус сити холл, столкновения в одессе, происшествия
Теракт в "Крокус Сити Холле", Одесса, Украина, Луганская Народная Республика, Леонид Пасечник, Денис Пушилин, Крокус Сити Холл, Столкновения в Одессе, Происшествия
Пасечник отметил общую деталь в теракте в "Крокусе" и трагедии в Одессе

Пасечник счёл поджог общей деталью теракта в "Крокусе" и трагедии в Одессе

© РИА Новости / Александр Полищук | Перейти в медиабанкПожар в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года
Пожар в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
© РИА Новости / Александр Полищук
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Пожар в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 2 мая — РИА Новости. Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил в своем Telegram-канале, организаторы теракта в "Крокус сити холле" в Подмосковье и устроенной 10 лет назад бойни в Одессе придерживались одного и того же подхода - в обоих случаях за атакой на мирных людей последовал поджог, чтобы было как можно больше жертв.
"В организации теракта в "Крокусе" и бойни в Одессе четко прослеживается один подход: вначале атака против мирных людей, затем поджог, чтобы жертв было как можно больше", - написал Пасечник.
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Вчера, 08:00
Пасечник подчеркнул, что "трагедия на Куликовом поле – одно из подтверждений того, что денацификация Украины необходима. "Власти сформировали в стране мощный репрессивный аппарат. Их инструментом стали экстремисты и террористы, финансируемые спецслужбами", - указал Пасечник. Он напомнил, что за прошедшие со дня трагедии годы Киев не сделал ничего для поимки боевиков.
"Более того: чудовища, сжигавшие людей и добивавшие раненых, вошли в состав украинских официальных структур, а западные страны не просто "не заметили" трагедию, но и продолжили поддерживать преступный режим, накачивать Украину оружием", - отметил глава республики. Он уверен, что конец этому геноциду может положить только ликвидация киевского режима, которая обеспечит безопасность России и русского народа. Пасечник подчеркнул, что "преступники ответят за каждую жертву Одесской Хатыни".
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Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что день трагедии в Одессе стал "точкой невозврата". "В тот день мир разделился на тех, кто осудил насилие украинских неонацистов над людьми, честно выразившими свою позицию, и тех, кто закрыл на это глаза", - написал Пушилин в Telegram-канале.
В Одессе после госпереворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и сторонниками госпереворота с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день, как сообщалось, стали 48 человек, более 250 пострадали.
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Теракт в "Крокус Сити Холле"ОдессаУкраинаЛуганская Народная РеспубликаЛеонид ПасечникДенис ПушилинКрокус Сити ХоллСтолкновения в ОдессеПроисшествия
 
 
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