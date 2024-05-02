Пасечник отметил общую деталь в теракте в "Крокусе" и трагедии в Одессе
Пасечник счёл поджог общей деталью теракта в "Крокусе" и трагедии в Одессе
© РИА Новости / Александр Полищук | Перейти в медиабанкПожар в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года
Пожар в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года. Архивное фото
ЛУГАНСК, 2 мая — РИА Новости. Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил в своем Telegram-канале, организаторы теракта в "Крокус сити холле" в Подмосковье и устроенной 10 лет назад бойни в Одессе придерживались одного и того же подхода - в обоих случаях за атакой на мирных людей последовал поджог, чтобы было как можно больше жертв.
"В организации теракта в "Крокусе" и бойни в Одессе четко прослеживается один подход: вначале атака против мирных людей, затем поджог, чтобы жертв было как можно больше", - написал Пасечник.
Пасечник подчеркнул, что "трагедия на Куликовом поле – одно из подтверждений того, что денацификация Украины необходима. "Власти сформировали в стране мощный репрессивный аппарат. Их инструментом стали экстремисты и террористы, финансируемые спецслужбами", - указал Пасечник. Он напомнил, что за прошедшие со дня трагедии годы Киев не сделал ничего для поимки боевиков.
"Более того: чудовища, сжигавшие людей и добивавшие раненых, вошли в состав украинских официальных структур, а западные страны не просто "не заметили" трагедию, но и продолжили поддерживать преступный режим, накачивать Украину оружием", - отметил глава республики. Он уверен, что конец этому геноциду может положить только ликвидация киевского режима, которая обеспечит безопасность России и русского народа. Пасечник подчеркнул, что "преступники ответят за каждую жертву Одесской Хатыни".
Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что день трагедии в Одессе стал "точкой невозврата". "В тот день мир разделился на тех, кто осудил насилие украинских неонацистов над людьми, честно выразившими свою позицию, и тех, кто закрыл на это глаза", - написал Пушилин в Telegram-канале.
В Одессе после госпереворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и сторонниками госпереворота с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день, как сообщалось, стали 48 человек, более 250 пострадали.