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В заповедник в Ленинградской области прилетел Чебурашка - РИА Новости, 02.05.2024
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15:10 02.05.2024 (обновлено: 15:12 02.05.2024)
https://ria.ru/20240502/cheburashka-1943494728.html
В заповедник в Ленинградской области прилетел Чебурашка
В заповедник в Ленинградской области прилетел Чебурашка - РИА Новости, 02.05.2024
В заповедник в Ленинградской области прилетел Чебурашка
Воздушный шар в форме Чебурашки заметили в Нижне-Свирском государственном заповеднике в Ленинградской области, специалисты считают его опасным мусором. РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T15:10
2024-05-02T15:12
ленинградская область
чебурашка
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 мая – РИА Новости. Воздушный шар в форме Чебурашки заметили в Нижне-Свирском государственном заповеднике в Ленинградской области, специалисты считают его опасным мусором. "Вот такую картину на днях пришлось лицезреть инспекторам во время патрулирования: последствия какого-то детского праздника медленно полетели в самое сердце заповедных земель. Милый шарик Чебурашка на самом деле является опасным мусором, который не исчезнет в течение долгих лет", – информирует заповедник на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Как предупреждают специалисты, опустившись на землю, воздушные шары нередко становятся "кормом" для различных животных, "подобный обед часто приводит к летальному исходу". Также на стадии разложения частицы микропластика попадают в воду, а также в мясо рыбы и птицы и даже в человеческий организм. "Сегодня мы хотим в очередной раз призвать каждого из вас не забывать о бережном отношении к природе и думать о последствиях своих действий. Не выпускайте в небо то, что наносит урон окружающей среде и становится причиной гибели живых существ", – просит Нижне-Свирский заповедник. Под постом опубликовано видео с парящим в воздухе "Чебурашкой".
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ленинградская область, чебурашка, происшествия
Ленинградская область, Чебурашка, Происшествия
В заповедник в Ленинградской области прилетел Чебурашка

Нижне-Свирский заповедник назвал воздушный шар в виде Чебурашки опасным мусором

© Фото : Вера Рыженкова/Нижне-Свирский государственный заповедникВоздушный шар в форме Чебурашки в Нижне-Свирском заповеднике
Воздушный шар в форме Чебурашки в Нижне-Свирском заповеднике - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
© Фото : Вера Рыженкова/Нижне-Свирский государственный заповедник
Воздушный шар в форме Чебурашки в Нижне-Свирском заповеднике
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 мая – РИА Новости. Воздушный шар в форме Чебурашки заметили в Нижне-Свирском государственном заповеднике в Ленинградской области, специалисты считают его опасным мусором.
"Вот такую картину на днях пришлось лицезреть инспекторам во время патрулирования: последствия какого-то детского праздника медленно полетели в самое сердце заповедных земель. Милый шарик Чебурашка на самом деле является опасным мусором, который не исчезнет в течение долгих лет", – информирует заповедник на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
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Как предупреждают специалисты, опустившись на землю, воздушные шары нередко становятся "кормом" для различных животных, "подобный обед часто приводит к летальному исходу". Также на стадии разложения частицы микропластика попадают в воду, а также в мясо рыбы и птицы и даже в человеческий организм.
"Сегодня мы хотим в очередной раз призвать каждого из вас не забывать о бережном отношении к природе и думать о последствиях своих действий. Не выпускайте в небо то, что наносит урон окружающей среде и становится причиной гибели живых существ", – просит Нижне-Свирский заповедник.
Под постом опубликовано видео с парящим в воздухе "Чебурашкой".
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