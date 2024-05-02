https://ria.ru/20240502/cheburashka-1943494728.html

В заповедник в Ленинградской области прилетел Чебурашка

В заповедник в Ленинградской области прилетел Чебурашка - РИА Новости, 02.05.2024

В заповедник в Ленинградской области прилетел Чебурашка

Воздушный шар в форме Чебурашки заметили в Нижне-Свирском государственном заповеднике в Ленинградской области, специалисты считают его опасным мусором. РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T15:10

2024-05-02T15:10

2024-05-02T15:12

ленинградская область

чебурашка

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 мая – РИА Новости. Воздушный шар в форме Чебурашки заметили в Нижне-Свирском государственном заповеднике в Ленинградской области, специалисты считают его опасным мусором. "Вот такую картину на днях пришлось лицезреть инспекторам во время патрулирования: последствия какого-то детского праздника медленно полетели в самое сердце заповедных земель. Милый шарик Чебурашка на самом деле является опасным мусором, который не исчезнет в течение долгих лет", – информирует заповедник на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Как предупреждают специалисты, опустившись на землю, воздушные шары нередко становятся "кормом" для различных животных, "подобный обед часто приводит к летальному исходу". Также на стадии разложения частицы микропластика попадают в воду, а также в мясо рыбы и птицы и даже в человеческий организм. "Сегодня мы хотим в очередной раз призвать каждого из вас не забывать о бережном отношении к природе и думать о последствиях своих действий. Не выпускайте в небо то, что наносит урон окружающей среде и становится причиной гибели живых существ", – просит Нижне-Свирский заповедник. Под постом опубликовано видео с парящим в воздухе "Чебурашкой".

https://ria.ru/20240422/korgi-1941459019.html

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Кирилл Волков

ленинградская область, чебурашка, происшествия