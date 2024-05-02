https://ria.ru/20240502/cheburashka-1943494728.html
В заповедник в Ленинградской области прилетел Чебурашка
В заповедник в Ленинградской области прилетел Чебурашка - РИА Новости, 02.05.2024
В заповедник в Ленинградской области прилетел Чебурашка
Воздушный шар в форме Чебурашки заметили в Нижне-Свирском государственном заповеднике в Ленинградской области, специалисты считают его опасным мусором. РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T15:10
2024-05-02T15:10
2024-05-02T15:12
ленинградская область
чебурашка
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/02/1943493438_0:208:2560:1648_1920x0_80_0_0_5ac1f165b0ae00815e5cdfb477b7c76d.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 мая – РИА Новости. Воздушный шар в форме Чебурашки заметили в Нижне-Свирском государственном заповеднике в Ленинградской области, специалисты считают его опасным мусором. "Вот такую картину на днях пришлось лицезреть инспекторам во время патрулирования: последствия какого-то детского праздника медленно полетели в самое сердце заповедных земель. Милый шарик Чебурашка на самом деле является опасным мусором, который не исчезнет в течение долгих лет", – информирует заповедник на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Как предупреждают специалисты, опустившись на землю, воздушные шары нередко становятся "кормом" для различных животных, "подобный обед часто приводит к летальному исходу". Также на стадии разложения частицы микропластика попадают в воду, а также в мясо рыбы и птицы и даже в человеческий организм. "Сегодня мы хотим в очередной раз призвать каждого из вас не забывать о бережном отношении к природе и думать о последствиях своих действий. Не выпускайте в небо то, что наносит урон окружающей среде и становится причиной гибели живых существ", – просит Нижне-Свирский заповедник. Под постом опубликовано видео с парящим в воздухе "Чебурашкой".
https://ria.ru/20240422/korgi-1941459019.html
https://ria.ru/20231114/nauka-1909077931.html
ленинградская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/02/1943493438_0:0:2560:1920_1920x0_80_0_0_908570d9800483fba8541b8b5e258299.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ленинградская область, чебурашка, происшествия
Ленинградская область, Чебурашка, Происшествия
В заповедник в Ленинградской области прилетел Чебурашка
Нижне-Свирский заповедник назвал воздушный шар в виде Чебурашки опасным мусором
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 мая – РИА Новости. Воздушный шар в форме Чебурашки заметили в Нижне-Свирском государственном заповеднике в Ленинградской области, специалисты считают его опасным мусором.
"Вот такую картину на днях пришлось лицезреть инспекторам во время патрулирования: последствия какого-то детского праздника медленно полетели в самое сердце заповедных земель. Милый шарик Чебурашка на самом деле является опасным мусором, который не исчезнет в течение долгих лет", – информирует заповедник на своей странице в соцсети "ВКонтакте
".
Как предупреждают специалисты, опустившись на землю, воздушные шары нередко становятся "кормом" для различных животных, "подобный обед часто приводит к летальному исходу". Также на стадии разложения частицы микропластика попадают в воду, а также в мясо рыбы и птицы и даже в человеческий организм.
"Сегодня мы хотим в очередной раз призвать каждого из вас не забывать о бережном отношении к природе и думать о последствиях своих действий. Не выпускайте в небо то, что наносит урон окружающей среде и становится причиной гибели живых существ", – просит Нижне-Свирский заповедник.
Под постом опубликовано видео с парящим в воздухе "Чебурашкой".