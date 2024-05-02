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В России произошла третья по силе за 2024 год магнитная буря - РИА Новости, 02.05.2024
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22:37 02.05.2024 (обновлено: 23:47 02.05.2024)
https://ria.ru/20240502/burya-1943582354.html
В России произошла третья по силе за 2024 год магнитная буря
В России произошла третья по силе за 2024 год магнитная буря - РИА Новости, 02.05.2024
В России произошла третья по силе за 2024 год магнитная буря
В атмосфере Земли произошла третья по силе магнитная буря за год, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и... РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T22:37
2024-05-02T23:47
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. В атмосфере Земли произошла третья по силе магнитная буря за год, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ). "Магнитная буря увеличилась до сильной! Текущий индекс составляет около семи. Это третья по силе буря года. Причины события по-прежнему не полностью понятны", — говорится в заявлении.Отмечается, что почти над всей территорией России сформировалась зона полярных сияний, вероятность их появления на широтах выше 65 градусов составляет 90 процентов.&quot;Высокие вероятности опускания полярного овала до широт Москвы и Санкт-Петербурга!&quot; — уточнили в лаборатории.По словам специалистов, ранее с западного края Солнца произошел слабый выброс солнечной массы, который не должен был привести к магнитной буре, ее вероятность составляла лишь 15 процентов. Кроме того, солнечное вещество не смогло бы достичь нашей планеты всего за одни сутки."До Земли, похоже, добрался слабый выброс, произошедший еще 29 апреля и имевший также очень низкие вероятности на формирование магнитной бури", — пояснили исследователи. Тем не менее общая ситуация на Солнце в последние два дня имеет тенденцию к росту активности. Ученые допустили, что прогноз по магнитным бурям на предстоящие выходные и следующую неделю может ухудшиться.Во время сильных магнитных бурь люди могут чувствовать головную боль, слабость, скачки давления, испытывать бессонницу. Эксперты связывают это с тем, что при колебаниях магнитного поля замедляется капиллярный кровоток и наступает кислородное голодание тканей.
https://ria.ru/20240502/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html
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москва, санкт-петербург, здоровье - общество, происшествия, земля, россия
Москва, Санкт-Петербург, Здоровье - Общество, Происшествия, Земля, Россия
В России произошла третья по силе за 2024 год магнитная буря

Ученые: магнитная буря 2 мая может вызвать полярное сияние в Москве

© iStock.com / NiseriNСпутник в космосе на фоне Земли
Спутник в космосе на фоне Земли - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
© iStock.com / NiseriN
Спутник в космосе на фоне Земли. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. В атмосфере Земли произошла третья по силе магнитная буря за год, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ).
"Магнитная буря увеличилась до сильной! Текущий индекс составляет около семи. Это третья по силе буря года. Причины события по-прежнему не полностью понятны", — говорится в заявлении.
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Отмечается, что почти над всей территорией России сформировалась зона полярных сияний, вероятность их появления на широтах выше 65 градусов составляет 90 процентов.
«

"Высокие вероятности опускания полярного овала до широт Москвы и Санкт-Петербурга!" — уточнили в лаборатории.

По словам специалистов, ранее с западного края Солнца произошел слабый выброс солнечной массы, который не должен был привести к магнитной буре, ее вероятность составляла лишь 15 процентов. Кроме того, солнечное вещество не смогло бы достичь нашей планеты всего за одни сутки.
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"До Земли, похоже, добрался слабый выброс, произошедший еще 29 апреля и имевший также очень низкие вероятности на формирование магнитной бури", — пояснили исследователи.
Тем не менее общая ситуация на Солнце в последние два дня имеет тенденцию к росту активности. Ученые допустили, что прогноз по магнитным бурям на предстоящие выходные и следующую неделю может ухудшиться.
Во время сильных магнитных бурь люди могут чувствовать головную боль, слабость, скачки давления, испытывать бессонницу. Эксперты связывают это с тем, что при колебаниях магнитного поля замедляется капиллярный кровоток и наступает кислородное голодание тканей.
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