https://ria.ru/20240502/arest-1943535518.html

В Будапеште задержали мужчину, подозреваемого в убийстве украинца

В Будапеште задержали мужчину, подозреваемого в убийстве украинца - РИА Новости, 02.05.2024

В Будапеште задержали мужчину, подозреваемого в убийстве украинца

Будапештское отделение полиции сообщило об аресте 44-летнего гражданина Казахстана, подозреваемого в нанесении ножевых ранений 48-летнему гражданину Украины, от РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T17:38

2024-05-02T17:38

2024-05-02T17:38

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казахстан

украина

будапешт

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БУДАПЕШТ, 2 мая - РИА Новости. Будапештское отделение полиции сообщило об аресте 44-летнего гражданина Казахстана, подозреваемого в нанесении ножевых ранений 48-летнему гражданину Украины, от которых тот скончался. "По предварительным данным, 44-летний гражданин Казахстана несколько раз ударил ножом 48-летнего гражданина Украины после ссоры и драки в здании, расположенном в 23-м районе Будапешта. Раны были настолько серьезны, что мужчина скончался на месте. Полицейское управление возбудило уголовное дело по подозрению в убийстве. Преступник был задержан полицией на месте", - говорится в сообщении полиции. Как уточняет портал RTL, потасовка с летальным исходом произошла в здании международной логистической компании, оба мужчины работали дальнобойщиками. Причина ссоры не называется.

https://ria.ru/20240428/zaderzhanie-1942937419.html

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в мире, казахстан, украина, будапешт