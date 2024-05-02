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В Будапеште задержали мужчину, подозреваемого в убийстве украинца - РИА Новости, 02.05.2024
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17:38 02.05.2024
https://ria.ru/20240502/arest-1943535518.html
В Будапеште задержали мужчину, подозреваемого в убийстве украинца
В Будапеште задержали мужчину, подозреваемого в убийстве украинца - РИА Новости, 02.05.2024
В Будапеште задержали мужчину, подозреваемого в убийстве украинца
Будапештское отделение полиции сообщило об аресте 44-летнего гражданина Казахстана, подозреваемого в нанесении ножевых ранений 48-летнему гражданину Украины, от РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T17:38
2024-05-02T17:38
в мире
казахстан
украина
будапешт
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БУДАПЕШТ, 2 мая - РИА Новости. Будапештское отделение полиции сообщило об аресте 44-летнего гражданина Казахстана, подозреваемого в нанесении ножевых ранений 48-летнему гражданину Украины, от которых тот скончался. "По предварительным данным, 44-летний гражданин Казахстана несколько раз ударил ножом 48-летнего гражданина Украины после ссоры и драки в здании, расположенном в 23-м районе Будапешта. Раны были настолько серьезны, что мужчина скончался на месте. Полицейское управление возбудило уголовное дело по подозрению в убийстве. Преступник был задержан полицией на месте", - говорится в сообщении полиции. Как уточняет портал RTL, потасовка с летальным исходом произошла в здании международной логистической компании, оба мужчины работали дальнобойщиками. Причина ссоры не называется.
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в мире, казахстан, украина, будапешт
В мире, Казахстан, Украина, Будапешт
В Будапеште задержали мужчину, подозреваемого в убийстве украинца

В Будапеште задержали гражданина Казахстана, подозреваемого в убийстве украинца

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкБудапешт
Будапешт - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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БУДАПЕШТ, 2 мая - РИА Новости. Будапештское отделение полиции сообщило об аресте 44-летнего гражданина Казахстана, подозреваемого в нанесении ножевых ранений 48-летнему гражданину Украины, от которых тот скончался.
"По предварительным данным, 44-летний гражданин Казахстана несколько раз ударил ножом 48-летнего гражданина Украины после ссоры и драки в здании, расположенном в 23-м районе Будапешта. Раны были настолько серьезны, что мужчина скончался на месте. Полицейское управление возбудило уголовное дело по подозрению в убийстве. Преступник был задержан полицией на месте", - говорится в сообщении полиции.
Как уточняет портал RTL, потасовка с летальным исходом произошла в здании международной логистической компании, оба мужчины работали дальнобойщиками. Причина ссоры не называется.
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