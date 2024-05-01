https://ria.ru/20240501/usa-1943273409.html

Трамп прокомментировал пропалестинские протесты в Нью-Йорке

Трамп прокомментировал пропалестинские протесты в Нью-Йорке - РИА Новости, 01.05.2024

Трамп прокомментировал пропалестинские протесты в Нью-Йорке

Экс-лидер США Дональд Трамп, комментируя протесты в Нью-Йорке, заявил телеканалу Fox News, что действующий президент Джо Байден не способен разрешить ситуацию с РИА Новости, 01.05.2024

2024-05-01T10:53

2024-05-01T10:53

2024-05-01T10:58

в мире

сша

нью-йорк (город)

израиль

джо байден

дональд трамп

колумбийский университет

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Экс-лидер США Дональд Трамп, комментируя протесты в Нью-Йорке, заявил телеканалу Fox News, что действующий президент Джо Байден не способен разрешить ситуацию с пропалестинскими протестами в стране. Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что полиция Нью-Йорка выставила кордоны в двух кварталах от Колумбийского университета, где забаррикадировались студенты, выступающие против операции Израиля в секторе Газа. Как сообщали СМИ, полиция вошла на территорию университета, задержаны около 100 человек. "Мы должны остановить антисемитизм, который сейчас распространяется по нашей стране. Байден должен что-то сделать. Байден должен быть голосом нашей страны..., но этот голос никто не слышит. Не думаю, что он способен сделать что-то", - заявил Трамп, отвечая на вопрос журналиста о том, что он думает о происходящем в Нью-Йорке. По словам экс-президента США, в происходящее "невозможно поверить". "Три, четыре, пять лет назад невозможно было даже подумать, что такое будет происходить", - подчеркнул политик. Кампусы престижных американских вузов в последние дни стали эпицентром возмущения израильской операцией в секторе Газа с многочисленными мирными жертвами и помощью, которую оказывают США своему главному ближневосточному союзнику. Протесты активизировались на фоне одобрения США нового пакета помощи Израилю.

https://ria.ru/20240428/bayden-1942944159.html

https://ria.ru/20240423/pushkov-1941656935.html

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нью-йорк (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, нью-йорк (город), израиль, джо байден, дональд трамп, колумбийский университет, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году