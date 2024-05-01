https://ria.ru/20240501/ukraine-1943193026.html

Украину придется спасать от нее самой

Украину придется спасать от нее самой - РИА Новости, 01.05.2024

Украину придется спасать от нее самой

Бывшая УССР окончательно обратилась в Дикое поле — теперь уже официально. Киевские власти известили Совет Европы о частичном отступлении от соблюдения... РИА Новости, 01.05.2024

2024-05-01T08:00

2024-05-01T08:00

2024-05-01T08:02

аналитика

сергей кузнецов (архитектор)

совет европы

украина

россия

европа

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Бывшая УССР окончательно обратилась в Дикое поле — теперь уже официально. Киевские власти известили Совет Европы о частичном отступлении от соблюдения Европейской конвенции по правам и свободам человека."Частичное" — это, конечно, слабо сказано. Свободным гражданам свободной Украины больше не гарантируются неприкосновенность жилища, невмешательство в семейную жизнь, тайна переписки и телефонных переговоров, свобода мысли и слова, свобода передвижения по стране и выезда за ее пределы, право на образование. Это уж не говоря о такой мелочи, как право на митинги и демонстрации.Отменены (временно, как нам сообщают) такие пункты Пакта о гражданских и политических правах, как запрет на принуждение к труду и запрет на произвольные аресты и задержания.Не нужно быть юристом, чтобы увидеть, что граждане Незалежной по своему статусу оказались теперь где-то, цитируя Достоевского, между "негром на плантации" и "латышом у остзейского немца". Но хозяева своих рабов хотя бы кормили.Что же просвещенная и демократическая Европа? Она, в общем-то, благосклонно приняла эту дремучую инициативу. В Совете Европы сослались на "сложные условия", в которых оказалась Украина. Ограничения позиционируются как "временные". Указывается, что Россия отказалась от соблюдения Европейской конвенции еще в 2022 году — и это, мол, нормальная практика для воюющих стран.Однако в России все права и свободы граждан обеспечены нашими законами и судебной системой. Совет Европы был абсолютно лишней неоколониальной надстройкой для наших законодателей. Для украинцев же эта конвенция была последней надеждой на справедливость, последней возможностью воззвать к белым господам, чтобы они приструнили киевских. Теперь этой возможности у них нет.Жернова господни мелют медленно, но верно: много лет назад национально озабоченные украинцы возомнили себе высшей расой и принялись угнетать говоривших по-русски сограждан. Каких издевательств не натерпелись тогда наши люди. Это были "даунбассы", "колорады" и "личинки колорадов". Их можно было убивать, изгонять, пытать. Над их мученической смертью заливисто смеялись. Украинские рестораны подавали блюда на тему их гибели.Демократическая Европа не видела этого в упор. Брюсселю, сюсюкающему над правами трансгендеров, было абсолютно наплевать на основополагающие права человека, если этот человек имел несчастье не понравиться украинским нацикам. И те действительно возомнили себя расой господ. А из европейских столиц эту свору разгуливали совершенно сознательно, чтобы запугать нормальных людей, которым не нравилось, во что превращалась Украина.Это все — пытки, погромы, массовые убийства — называлось демократией. Маленький человечек в растянутой майке, чей срок годности на посту уже практически истек, считался в Европе "демократическим лидером". Украинцам, сочиняющим остроумные комментарии про своих убитых сограждан, внушили, что они теперь самая свободная нация на земле и все им должны.На самом деле все они уже тогда были назначены рабами, теперь это просто признали официально. Европа подтвердила: рабам не полагается ни имущества, ни семейной жизни, ни возможности высказаться, ни права бросить это все к чертовой матери и куда-нибудь уехать.Скромно умалчивается о таком основополагающем праве человека, как право на жизнь. Но его у украинцев отняли уже давно. Какое это право, если у украинского гражданина выбор только между гибелью на фронте и смертью где-нибудь в реке при попытке убежать за рубеж? Какое это право, если вэсэушники стреляют по самолету с собственными пленными и разрушают свои же города?Только что в освобожденной Авдеевке нашли массовое захоронение. Там лежат мирные жители, на их телах следы пыток. Никого, кроме российских следователей, не интересует это чудовищное преступление. Никто, кроме нас, не будет искать их палачей.Характерную историю рассказал Сергей Кузнецов — спортсмен, сбежавший с Украины прямо на чемпионате Европы по армейскому рукопашному бою и решивший поступить в ВС России. Он в свое время побывал на передовой с украинской стороны и там узнал, что тероборонщики расстреляли колонну его сослуживцев.Ау, Совет Европы! Как вам такое?Они там, в Брюсселе, все видят, конечно. Просто на данном этапе украинскую заброшку выгодно превратить в Гуляйполе с соответствующими дикими нравами. Все вменяемые люди оттуда убегут — в Россию и в Европу. Оставшиеся станут идеальным сырьем для террористической войны, которую Запад намерен еще очень долго вести против России. На CNN это называют красивым словом "ирредента". В реальности это будут обезумевшие от нищеты и безысходности смертники. Именно для того, чтобы они не переводились, Украину и решено было архаизировать до конца.Дикая незамутненная архаизация шла здесь все постсоветское время — закрывались и рушились сложные производства, уничтожалась наука, покидали страну интеллектуалы, стиралась история, а вместо нее сочинялись какие-то нелепые сказки. Логичным финалом стало лишение украинцев всех прав. Зачем им, действительно?Вот такие интересные плоды принесла украинцам их неразделенная любовь к Европе. Это важный сигнал для других постсоветских стран. Гражданам Молдавии стоит, например, повнимательнее приглядеться к этому кейсу, постараться понять, что на самом деле предлагают им европейские демократы.А спасать украинцев от самих себя, как всегда, предстоит России. У нас есть для этого все средства.

https://ria.ru/20240430/ukraina-1943061484.html

https://ria.ru/20240428/moldaviya-1942845745.html

https://ria.ru/20240427/makron-1942603008.html

https://ria.ru/20240424/zapad-1941855369.html

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аналитика, сергей кузнецов (архитектор), совет европы, украина, россия, европа