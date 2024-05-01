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"Уже летом". Зеленскому показали, что останется от Украины после СВО - РИА Новости, 01.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:39 01.05.2024 (обновлено: 23:44 01.05.2024)
https://ria.ru/20240501/ukraina-1943375997.html
"Уже летом". Зеленскому показали, что останется от Украины после СВО
"Уже летом". Зеленскому показали, что останется от Украины после СВО - РИА Новости, 01.05.2024
"Уже летом". Зеленскому показали, что останется от Украины после СВО
Украина может потерять существенные территории уже летом, предположил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong. РИА Новости, 01.05.2024
2024-05-01T22:39
2024-05-01T23:44
специальная военная операция на украине
в мире
украина
запорожье
донбасс
владимир зеленский
скотт риттер
сергей шойгу
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Украина может потерять существенные территории уже летом, предположил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong."Русские начнут добиться больших успехов в восстановлении Донбасса, Запорожья, угрожая Харькову. Вы начнете видеть это, а затем, как только это произойдет, они доберутся до Днепра", — отметил он.По словам бывшего военного, впоследствии российская армия сможет консолидировать свои позиции, распределить войска по другим направлениям. Президента Украины Владимира Зеленского предупреждают, что им, вероятно, удастся взять под контроль Николаев и Одессу."Я думаю, что мы увидим это уже летом. Если Сырский называет это тактическим отступлением, пускай будет так, но для меня это стратегическое отступление", — резюмировал Риттер.Ранее на прошлой неделе министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что с начала специальной военной операции украинские войска потеряли почти 500 000 человек. Он подчеркнул, что сейчас российские подразделения владеют инициативой на всей линии боевого соприкосновения и продолжают выдавливать противника. Шойгу напомнил, что военные освободили Первомайское, Богдановку и Новомихайловку в ДНР, расширяют зону контроля в Бердычах и Георгиевке.
https://ria.ru/20240501/ukraina-1943359112.html
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в мире, украина, запорожье, донбасс, владимир зеленский, скотт риттер, сергей шойгу, вооруженные силы сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Запорожье, Донбасс, Владимир Зеленский, Скотт Риттер, Сергей Шойгу, Вооруженные силы США
"Уже летом". Зеленскому показали, что останется от Украины после СВО

Риттер: Россия может освободить существенные территории уже летом в зоне СВО

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.05.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Украина может потерять существенные территории уже летом, предположил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong.
"Русские начнут добиться больших успехов в восстановлении Донбасса, Запорожья, угрожая Харькову. Вы начнете видеть это, а затем, как только это произойдет, они доберутся до Днепра", — отметил он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.05.2024
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По словам бывшего военного, впоследствии российская армия сможет консолидировать свои позиции, распределить войска по другим направлениям. Президента Украины Владимира Зеленского предупреждают, что им, вероятно, удастся взять под контроль Николаев и Одессу.
"Я думаю, что мы увидим это уже летом. Если Сырский называет это тактическим отступлением, пускай будет так, но для меня это стратегическое отступление", — резюмировал Риттер.
Ранее на прошлой неделе министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что с начала специальной военной операции украинские войска потеряли почти 500 000 человек. Он подчеркнул, что сейчас российские подразделения владеют инициативой на всей линии боевого соприкосновения и продолжают выдавливать противника. Шойгу напомнил, что военные освободили Первомайское, Богдановку и Новомихайловку в ДНР, расширяют зону контроля в Бердычах и Георгиевке.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.05.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЗапорожьеДонбассВладимир ЗеленскийСкотт РиттерСергей ШойгуВооруженные силы США
 
 
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