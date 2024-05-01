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"Уже летом". Зеленскому показали, что останется от Украины после СВО
"Уже летом". Зеленскому показали, что останется от Украины после СВО - РИА Новости, 01.05.2024
"Уже летом". Зеленскому показали, что останется от Украины после СВО
Украина может потерять существенные территории уже летом, предположил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong. РИА Новости, 01.05.2024
2024-05-01T22:39
2024-05-01T22:39
2024-05-01T23:44
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Украина может потерять существенные территории уже летом, предположил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong."Русские начнут добиться больших успехов в восстановлении Донбасса, Запорожья, угрожая Харькову. Вы начнете видеть это, а затем, как только это произойдет, они доберутся до Днепра", — отметил он.По словам бывшего военного, впоследствии российская армия сможет консолидировать свои позиции, распределить войска по другим направлениям. Президента Украины Владимира Зеленского предупреждают, что им, вероятно, удастся взять под контроль Николаев и Одессу."Я думаю, что мы увидим это уже летом. Если Сырский называет это тактическим отступлением, пускай будет так, но для меня это стратегическое отступление", — резюмировал Риттер.Ранее на прошлой неделе министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что с начала специальной военной операции украинские войска потеряли почти 500 000 человек. Он подчеркнул, что сейчас российские подразделения владеют инициативой на всей линии боевого соприкосновения и продолжают выдавливать противника. Шойгу напомнил, что военные освободили Первомайское, Богдановку и Новомихайловку в ДНР, расширяют зону контроля в Бердычах и Георгиевке.
https://ria.ru/20240501/ukraina-1943359112.html
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"Уже летом". Зеленскому показали, что останется от Украины после СВО
Риттер: Россия может освободить существенные территории уже летом в зоне СВО