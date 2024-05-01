https://ria.ru/20240501/ukraina-1943373407.html
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 01.05.2024
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Одесской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты... РИА Новости, 01.05.2024
2024-05-01T22:09
2024-05-01T22:09
2024-05-01T22:09
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Одесской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса, сигнал воздушной тревоги в регионах прозвучал около 21.55 практически одновременно. Кроме того, сигнал тревоги звучит и в подконтрольных ВСУ частях Запорожской и Херсонской областей и ДНР. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Днепропетровская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
В Днепропетровской и еще четырех областях Украины объявили воздушную тревогу