https://ria.ru/20240501/ukraina-1943346004.html

Сотни жертв и десятки Bradley. В США забили тревогу из-за ЧП на Украине

Сотни жертв и десятки Bradley. В США забили тревогу из-за ЧП на Украине - РИА Новости, 01.05.2024

Сотни жертв и десятки Bradley. В США забили тревогу из-за ЧП на Украине

Украинская 47-я механизированная бригада потеряла сотни солдат, 40 МБП Bradley и пять танков Abrams, написал военный обозреватель американского журнала Forbes... РИА Новости, 01.05.2024

2024-05-01T17:53

2024-05-01T17:53

2024-05-01T19:09

специальная военная операция на украине

в мире

сша

украина

россия

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/16/1779392367_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_240de8138568fccb0a5d8252ddc4c582.jpg

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Украинская 47-я механизированная бригада потеряла сотни солдат, 40 МБП Bradley и пять танков Abrams, написал военный обозреватель американского журнала Forbes Дэвид Экс."Она понесла сотни жертв. Она потеряла по меньшей мере 40 из примерно 200 боевых машин М-2 и пять танков М-1 1 из 31", — говорится в публикации.Как отмечает Экс, подразделение остро нуждается в отдыхе после года непрерывных боевых действий, но командование ВСУ вновь бросило бригаду на один из самых сложных участков после того, как в апреле рухнула украинская оборона возле села Очеретино в ДНР."Цена, понесенная примерно двумя тысячами солдатами 47-й механизированной бригады, была огромной. Бригада остро нуждается в отдыхе, перезагрузке и реорганизации", — пишет обозреватель.По словам журналиста, командование подразделения отвело уцелевшую технику с фронта, боясь ударов российских беспилотников.Ранее на прошлой неделе министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что с начала специальной военной операции украинские войска потеряли почти 500 000 человек. Он подчеркнул, что сейчас российские подразделения владеют инициативой на всей линии боевого соприкосновения и продолжают выдавливать противника. Шойгу напомнил, что ВС России освободили Первомайское, Богдановку и Новомихайловку в ДНР, расширяют зону контроля в Бердычах и Георгиевке.

https://ria.ru/20240501/kiev-1943330323.html

https://ria.ru/20240501/rossiya-1943319420.html

сша

украина

россия

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, украина, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины