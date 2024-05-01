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Сотни жертв и десятки Bradley. В США забили тревогу из-за ЧП на Украине
Сотни жертв и десятки Bradley. В США забили тревогу из-за ЧП на Украине - РИА Новости, 01.05.2024
Сотни жертв и десятки Bradley. В США забили тревогу из-за ЧП на Украине
Украинская 47-я механизированная бригада потеряла сотни солдат, 40 МБП Bradley и пять танков Abrams, написал военный обозреватель американского журнала Forbes... РИА Новости, 01.05.2024
2024-05-01T17:53
2024-05-01T17:53
2024-05-01T19:09
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Украинская 47-я механизированная бригада потеряла сотни солдат, 40 МБП Bradley и пять танков Abrams, написал военный обозреватель американского журнала Forbes Дэвид Экс."Она понесла сотни жертв. Она потеряла по меньшей мере 40 из примерно 200 боевых машин М-2 и пять танков М-1 1 из 31", — говорится в публикации.Как отмечает Экс, подразделение остро нуждается в отдыхе после года непрерывных боевых действий, но командование ВСУ вновь бросило бригаду на один из самых сложных участков после того, как в апреле рухнула украинская оборона возле села Очеретино в ДНР."Цена, понесенная примерно двумя тысячами солдатами 47-й механизированной бригады, была огромной. Бригада остро нуждается в отдыхе, перезагрузке и реорганизации", — пишет обозреватель.По словам журналиста, командование подразделения отвело уцелевшую технику с фронта, боясь ударов российских беспилотников.Ранее на прошлой неделе министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что с начала специальной военной операции украинские войска потеряли почти 500 000 человек. Он подчеркнул, что сейчас российские подразделения владеют инициативой на всей линии боевого соприкосновения и продолжают выдавливать противника. Шойгу напомнил, что ВС России освободили Первомайское, Богдановку и Новомихайловку в ДНР, расширяют зону контроля в Бердычах и Георгиевке.
https://ria.ru/20240501/kiev-1943330323.html
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Сотни жертв и десятки Bradley. В США забили тревогу из-за ЧП на Украине
Forbes: 47-я бригада ВСУ потеряла сотни солдат и 40 МБП Bradley