Украина за сутки импортировала электроэнергию из четырех стран
"Укрэнерго" импортировало электроэнергию из Румынии, Словакии, Венгрии, Молдавии
Линии электропередачи на Украине. Архивное фото
МОСКВА, 1 мая – РИА Новости. Украина из-за дефицита в системе энергоснабжения вынуждена прибегать к импорту электроэнергии из Румынии, Словакии, Венгрии и Молдавии, сообщает в среду национальная энергетическая компания "Укрэнерго" в Telegram-канале.
"Импорт. В течение суток, за исключением дневных часов, из Румынии, Словакии, Венгрии, Молдавии. Общим объемом 11 159 МВт.ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 1 500 МВт", - говорится в сообщении.
По данным компании, в энергосистеме в отдельные вечерние часы максимального потребления сохраняется дефицит электроэнергии. Ограничения в системе продолжают действовать в Харьковской области и Криворожской районе.
Глава компании Владимир Кудрицкий 18 апреля предупредил, что в энергосистеме страны периодически будет ощущаться дефицит. Ранее в "Укрэнерго" заявили, что объем повреждений энергообъектов на Украине чрезвычайно велик, электростанции и подстанции работают на пределе возможностей, компания призвала экономно потреблять электроэнергию. Министр энергетики Украины Герман Галущенко 12 апреля попросил население страны подготовиться к возможным блэкаутам уже в весенне-летний период и закупать генераторы.
Кудрицкий 22 марта заявлял, что энергетическая система страны подверглась крупнейшей атаке "за всё время", по его словам, комбинированные удары поразили ряд тепловых и гидроэлектростанций. Украинский энергохолдинг ДТЭК сообщал, что ударам подверглись ряд ТЭС, серьезно повреждено оборудование станций. Компания "Укргидроэнерго" сообщала, что зафиксирован удар по ДнепроГЭС и плотине, расположенной в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, верхняя часть здания полностью уничтожена, для восстановления электростанции до проектного состояния потребуются годы.
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