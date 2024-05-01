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Украина за сутки импортировала электроэнергию из четырех стран - РИА Новости, 01.05.2024
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https://ria.ru/20240501/ukraina-1943274807.html
Украина за сутки импортировала электроэнергию из четырех стран
Украина за сутки импортировала электроэнергию из четырех стран - РИА Новости, 01.05.2024
Украина за сутки импортировала электроэнергию из четырех стран
Украина из-за дефицита в системе энергоснабжения вынуждена прибегать к импорту электроэнергии из Румынии, Словакии, Венгрии и Молдавии, сообщает в среду... РИА Новости, 01.05.2024
2024-05-01T10:59
2024-05-01T10:59
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МОСКВА, 1 мая – РИА Новости. Украина из-за дефицита в системе энергоснабжения вынуждена прибегать к импорту электроэнергии из Румынии, Словакии, Венгрии и Молдавии, сообщает в среду национальная энергетическая компания "Укрэнерго" в Telegram-канале."Импорт. В течение суток, за исключением дневных часов, из Румынии, Словакии, Венгрии, Молдавии. Общим объемом 11 159 МВт.ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 1 500 МВт", - говорится в сообщении.По данным компании, в энергосистеме в отдельные вечерние часы максимального потребления сохраняется дефицит электроэнергии. Ограничения в системе продолжают действовать в Харьковской области и Криворожской районе. Глава компании Владимир Кудрицкий 18 апреля предупредил, что в энергосистеме страны периодически будет ощущаться дефицит. Ранее в "Укрэнерго" заявили, что объем повреждений энергообъектов на Украине чрезвычайно велик, электростанции и подстанции работают на пределе возможностей, компания призвала экономно потреблять электроэнергию. Министр энергетики Украины Герман Галущенко 12 апреля попросил население страны подготовиться к возможным блэкаутам уже в весенне-летний период и закупать генераторы. Кудрицкий 22 марта заявлял, что энергетическая система страны подверглась крупнейшей атаке "за всё время", по его словам, комбинированные удары поразили ряд тепловых и гидроэлектростанций. Украинский энергохолдинг ДТЭК сообщал, что ударам подверглись ряд ТЭС, серьезно повреждено оборудование станций. Компания "Укргидроэнерго" сообщала, что зафиксирован удар по ДнепроГЭС и плотине, расположенной в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, верхняя часть здания полностью уничтожена, для восстановления электростанции до проектного состояния потребуются годы.
https://ria.ru/20240426/ukraina-1942564600.html
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в мире, жкх, украина, румыния, словакия, герман галущенко, укрэнерго, дтэк, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, ЖКХ, Украина, Румыния, Словакия, Герман Галущенко, Укрэнерго, ДТЭК, Вооруженные силы Украины
Украина за сутки импортировала электроэнергию из четырех стран

"Укрэнерго" импортировало электроэнергию из Румынии, Словакии, Венгрии, Молдавии

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЛинии электропередачи на Украине
Линии электропередачи на Украине - РИА Новости, 1920, 01.05.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Линии электропередачи на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мая – РИА Новости. Украина из-за дефицита в системе энергоснабжения вынуждена прибегать к импорту электроэнергии из Румынии, Словакии, Венгрии и Молдавии, сообщает в среду национальная энергетическая компания "Укрэнерго" в Telegram-канале.
"Импорт. В течение суток, за исключением дневных часов, из Румынии, Словакии, Венгрии, Молдавии. Общим объемом 11 159 МВт.ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 1 500 МВт", - говорится в сообщении.
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По данным компании, в энергосистеме в отдельные вечерние часы максимального потребления сохраняется дефицит электроэнергии. Ограничения в системе продолжают действовать в Харьковской области и Криворожской районе.
Глава компании Владимир Кудрицкий 18 апреля предупредил, что в энергосистеме страны периодически будет ощущаться дефицит. Ранее в "Укрэнерго" заявили, что объем повреждений энергообъектов на Украине чрезвычайно велик, электростанции и подстанции работают на пределе возможностей, компания призвала экономно потреблять электроэнергию. Министр энергетики Украины Герман Галущенко 12 апреля попросил население страны подготовиться к возможным блэкаутам уже в весенне-летний период и закупать генераторы.
Кудрицкий 22 марта заявлял, что энергетическая система страны подверглась крупнейшей атаке "за всё время", по его словам, комбинированные удары поразили ряд тепловых и гидроэлектростанций. Украинский энергохолдинг ДТЭК сообщал, что ударам подверглись ряд ТЭС, серьезно повреждено оборудование станций. Компания "Укргидроэнерго" сообщала, что зафиксирован удар по ДнепроГЭС и плотине, расположенной в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, верхняя часть здания полностью уничтожена, для восстановления электростанции до проектного состояния потребуются годы.
Изображение сгенерировано ИИ
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЖКХУкраинаРумынияСловакияГерман ГалущенкоУкрэнергоДТЭКВооруженные силы Украины
 
 
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