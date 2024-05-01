https://ria.ru/20240501/ukraina-1943274807.html

Украина за сутки импортировала электроэнергию из четырех стран

Украина за сутки импортировала электроэнергию из четырех стран - РИА Новости, 01.05.2024

Украина за сутки импортировала электроэнергию из четырех стран

Украина из-за дефицита в системе энергоснабжения вынуждена прибегать к импорту электроэнергии из Румынии, Словакии, Венгрии и Молдавии, сообщает в среду... РИА Новости, 01.05.2024

2024-05-01T10:59

2024-05-01T10:59

2024-05-01T10:59

специальная военная операция на украине

в мире

жкх

украина

румыния

словакия

герман галущенко

укрэнерго

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0b/1758646509_0:0:1739:978_1920x0_80_0_0_3f8840cc47900be09b80e4966101dbd7.jpg

МОСКВА, 1 мая – РИА Новости. Украина из-за дефицита в системе энергоснабжения вынуждена прибегать к импорту электроэнергии из Румынии, Словакии, Венгрии и Молдавии, сообщает в среду национальная энергетическая компания "Укрэнерго" в Telegram-канале."Импорт. В течение суток, за исключением дневных часов, из Румынии, Словакии, Венгрии, Молдавии. Общим объемом 11 159 МВт.ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 1 500 МВт", - говорится в сообщении.По данным компании, в энергосистеме в отдельные вечерние часы максимального потребления сохраняется дефицит электроэнергии. Ограничения в системе продолжают действовать в Харьковской области и Криворожской районе. Глава компании Владимир Кудрицкий 18 апреля предупредил, что в энергосистеме страны периодически будет ощущаться дефицит. Ранее в "Укрэнерго" заявили, что объем повреждений энергообъектов на Украине чрезвычайно велик, электростанции и подстанции работают на пределе возможностей, компания призвала экономно потреблять электроэнергию. Министр энергетики Украины Герман Галущенко 12 апреля попросил население страны подготовиться к возможным блэкаутам уже в весенне-летний период и закупать генераторы. Кудрицкий 22 марта заявлял, что энергетическая система страны подверглась крупнейшей атаке "за всё время", по его словам, комбинированные удары поразили ряд тепловых и гидроэлектростанций. Украинский энергохолдинг ДТЭК сообщал, что ударам подверглись ряд ТЭС, серьезно повреждено оборудование станций. Компания "Укргидроэнерго" сообщала, что зафиксирован удар по ДнепроГЭС и плотине, расположенной в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, верхняя часть здания полностью уничтожена, для восстановления электростанции до проектного состояния потребуются годы.

https://ria.ru/20240426/ukraina-1942564600.html

https://ria.ru/20240414/ukraina-1939826970.html

украина

румыния

словакия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, жкх, украина, румыния, словакия, герман галущенко, укрэнерго, дтэк, вооруженные силы украины