https://ria.ru/20240501/ukraina-1943261141.html

Видно на карте. В Германии забили тревогу из-за мощного удара России

Видно на карте. В Германии забили тревогу из-за мощного удара России - РИА Новости, 01.05.2024

Видно на карте. В Германии забили тревогу из-за мощного удара России

Поначалу ситуация была неясной, но теперь даже на карте это выглядит как российский прорыв на фронте в Донбассе", — говорится в публикации. РИА Новости, 01.05.2024

2024-05-01T10:07

2024-05-01T10:07

2024-05-01T10:07

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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Российские войска прорвали украинскую оборону в Донбассе, пишет издание Süddeutsche Zeitung. "Поначалу ситуация была неясной, но теперь даже на карте это выглядит как российский прорыв на фронте в Донбассе", — говорится в публикации. В статье отмечается, что справедливо высказывались опасения, что Москва воспользуется моментом до того, как военная помощь из США поступит на Украину. "В любом случае, прорыв - а ситуацию на этом участке фронта следует охарактеризовать именно так - является проблемой для украинской армии. Расширение фронта за счет таких продвижений всегда означает, что на этом участке требуется больше солдат и ресурсов, просто потому, что территория, на которой ведутся боевые действия, стала больше", — пишет SZ. Ранее главком ВСУ Александр Сырский пожаловался на непростое положение украинских войск на передовой. По его словам, Россия обладает значительным преимуществом и активно атакует по всей линии соприкосновения, что приводит к тактическим успехам. Наиболее горячими точками он назвал Ивановское и Часов Яр на Краматорском направлении в ДНР. Не менее критическая ситуация у ВСУ на Красноармейском (ранее Покровском) и Кураховском направлениях, уточнил генерал.

https://ria.ru/20240501/rossiya-1943249632.html

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в мире, россия, донбасс, вооруженные силы украины