Видно на карте. В Германии забили тревогу из-за мощного удара России
SZ: ВС России прорвали оборону ВСУ в Донбассе
Реактивные системы залпового огня (РСЗО) 9К57 "Ураган" ВС РФ . Архивное фото
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Российские войска прорвали украинскую оборону в Донбассе, пишет издание Süddeutsche Zeitung.
"Поначалу ситуация была неясной, но теперь даже на карте это выглядит как российский прорыв на фронте в Донбассе", — говорится в публикации.
"Поначалу ситуация была неясной, но теперь даже на карте это выглядит как российский прорыв на фронте в Донбассе", — говорится в публикации.
В статье отмечается, что справедливо высказывались опасения, что Москва воспользуется моментом до того, как военная помощь из США поступит на Украину.
"В любом случае, прорыв - а ситуацию на этом участке фронта следует охарактеризовать именно так - является проблемой для украинской армии. Расширение фронта за счет таких продвижений всегда означает, что на этом участке требуется больше солдат и ресурсов, просто потому, что территория, на которой ведутся боевые действия, стала больше", — пишет SZ.
Ранее главком ВСУ Александр Сырский пожаловался на непростое положение украинских войск на передовой. По его словам, Россия обладает значительным преимуществом и активно атакует по всей линии соприкосновения, что приводит к тактическим успехам. Наиболее горячими точками он назвал Ивановское и Часов Яр на Краматорском направлении в ДНР. Не менее критическая ситуация у ВСУ на Красноармейском (ранее Покровском) и Кураховском направлениях, уточнил генерал.
"В любом случае, прорыв - а ситуацию на этом участке фронта следует охарактеризовать именно так - является проблемой для украинской армии. Расширение фронта за счет таких продвижений всегда означает, что на этом участке требуется больше солдат и ресурсов, просто потому, что территория, на которой ведутся боевые действия, стала больше", — пишет SZ.
Ранее главком ВСУ Александр Сырский пожаловался на непростое положение украинских войск на передовой. По его словам, Россия обладает значительным преимуществом и активно атакует по всей линии соприкосновения, что приводит к тактическим успехам. Наиболее горячими точками он назвал Ивановское и Часов Яр на Краматорском направлении в ДНР. Не менее критическая ситуация у ВСУ на Красноармейском (ранее Покровском) и Кураховском направлениях, уточнил генерал.