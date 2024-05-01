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Видно на карте. В Германии забили тревогу из-за мощного удара России - РИА Новости, 01.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:07 01.05.2024
https://ria.ru/20240501/ukraina-1943261141.html
Видно на карте. В Германии забили тревогу из-за мощного удара России
Видно на карте. В Германии забили тревогу из-за мощного удара России - РИА Новости, 01.05.2024
Видно на карте. В Германии забили тревогу из-за мощного удара России
Поначалу ситуация была неясной, но теперь даже на карте это выглядит как российский прорыв на фронте в Донбассе", — говорится в публикации. РИА Новости, 01.05.2024
2024-05-01T10:07
2024-05-01T10:07
специальная военная операция на украине
в мире
россия
донбасс
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Российские войска прорвали украинскую оборону в Донбассе, пишет издание Süddeutsche Zeitung. "Поначалу ситуация была неясной, но теперь даже на карте это выглядит как российский прорыв на фронте в Донбассе", — говорится в публикации. В статье отмечается, что справедливо высказывались опасения, что Москва воспользуется моментом до того, как военная помощь из США поступит на Украину. "В любом случае, прорыв - а ситуацию на этом участке фронта следует охарактеризовать именно так - является проблемой для украинской армии. Расширение фронта за счет таких продвижений всегда означает, что на этом участке требуется больше солдат и ресурсов, просто потому, что территория, на которой ведутся боевые действия, стала больше", — пишет SZ. Ранее главком ВСУ Александр Сырский пожаловался на непростое положение украинских войск на передовой. По его словам, Россия обладает значительным преимуществом и активно атакует по всей линии соприкосновения, что приводит к тактическим успехам. Наиболее горячими точками он назвал Ивановское и Часов Яр на Краматорском направлении в ДНР. Не менее критическая ситуация у ВСУ на Красноармейском (ранее Покровском) и Кураховском направлениях, уточнил генерал.
https://ria.ru/20240501/rossiya-1943249632.html
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в мире, россия, донбасс, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Донбасс, Вооруженные силы Украины
Видно на карте. В Германии забили тревогу из-за мощного удара России

SZ: ВС России прорвали оборону ВСУ в Донбассе

© РИА Новости / Станислав КрасильниковРеактивные системы залпового огня (РСЗО) 9К57 "Ураган" ВС РФ
Реактивные системы залпового огня (РСЗО) 9К57 Ураган ВС РФ - РИА Новости, 1920, 01.05.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Реактивные системы залпового огня (РСЗО) 9К57 "Ураган" ВС РФ . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Российские войска прорвали украинскую оборону в Донбассе, пишет издание Süddeutsche Zeitung.

"Поначалу ситуация была неясной, но теперь даже на карте это выглядит как российский прорыв на фронте в Донбассе", — говорится в публикации.
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В статье отмечается, что справедливо высказывались опасения, что Москва воспользуется моментом до того, как военная помощь из США поступит на Украину.

"В любом случае, прорыв - а ситуацию на этом участке фронта следует охарактеризовать именно так - является проблемой для украинской армии. Расширение фронта за счет таких продвижений всегда означает, что на этом участке требуется больше солдат и ресурсов, просто потому, что территория, на которой ведутся боевые действия, стала больше", — пишет SZ.

Ранее главком ВСУ Александр Сырский пожаловался на непростое положение украинских войск на передовой. По его словам, Россия обладает значительным преимуществом и активно атакует по всей линии соприкосновения, что приводит к тактическим успехам. Наиболее горячими точками он назвал Ивановское и Часов Яр на Краматорском направлении в ДНР. Не менее критическая ситуация у ВСУ на Красноармейском (ранее Покровском) и Кураховском направлениях, уточнил генерал.
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