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Дочь музыкального продюсера Тропилло подтвердила сообщение о его смерти - РИА Новости, 01.05.2024
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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
13:48 01.05.2024
https://ria.ru/20240501/tropillo-1943303827.html
Дочь музыкального продюсера Тропилло подтвердила сообщение о его смерти
Дочь музыкального продюсера Тропилло подтвердила сообщение о его смерти - РИА Новости, 01.05.2024
Дочь музыкального продюсера Тропилло подтвердила сообщение о его смерти
Музыкальный продюсер и звукорежиссер, записывавший песни советских рок-групп "Аквариум", "Кино", "Машина Времени", Андрей Тропилло умер в Финляндии, сообщила... РИА Новости, 01.05.2024
2024-05-01T13:48
2024-05-01T13:48
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Музыкальный продюсер и звукорежиссер, записывавший песни советских рок-групп "Аквариум", "Кино", "Машина Времени", Андрей Тропилло умер в Финляндии, сообщила РИА Новости его дочь Полина Тропилло, по её словам, смерть музыканта могла наступить в силу естественных причин. &quot;Это так, судя по тому, что мне позвонили из Финляндии и сказали, что его нашли мертвым в своей квартире&quot;, — сказала она.Дочь звукорежиссера отметила, что она живет в Санкт-Петербурге, а отец уже два года "безвыездно" проживал в Финляндии. "Обстоятельства я сейчас вам не могу сказать, судя по всему это естественная смерть, а конкретно что, я вам сказать не могу, потому что не было вскрытия ещё", - добавила она. Также, по её словам, речи о транспортировке Тропилло на Родину пока не идет, так как она ждет заключения о смерти и ее причинах. Андрей Тропилло - музыкальный продюсер и звукорежиссер, основатель лейбла "АнТроп", где записывали свои альбомы советские музыкальные группы "Машина времени", "Аквариум", "Кино", "Алиса" и другие. В марте Тропилло отметил 70-летие.
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финляндия, санкт-петербург, аквариум, машина времени, алиса, новости культуры
Шоубиз, Финляндия, Санкт-Петербург, Аквариум, Машина времени, Алиса, Новости культуры
Дочь музыкального продюсера Тропилло подтвердила сообщение о его смерти

Дочь продюсера Тропилло сообщила, что его нашли мертвым в квартире в Финляндии

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкАндрей Тропилло
Андрей Тропилло - РИА Новости, 1920, 01.05.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Андрей Тропилло. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Музыкальный продюсер и звукорежиссер, записывавший песни советских рок-групп "Аквариум", "Кино", "Машина Времени", Андрей Тропилло умер в Финляндии, сообщила РИА Новости его дочь Полина Тропилло, по её словам, смерть музыканта могла наступить в силу естественных причин.
«

"Это так, судя по тому, что мне позвонили из Финляндии и сказали, что его нашли мертвым в своей квартире", — сказала она.

Дочь звукорежиссера отметила, что она живет в Санкт-Петербурге, а отец уже два года "безвыездно" проживал в Финляндии.
"Обстоятельства я сейчас вам не могу сказать, судя по всему это естественная смерть, а конкретно что, я вам сказать не могу, потому что не было вскрытия ещё", - добавила она.
Также, по её словам, речи о транспортировке Тропилло на Родину пока не идет, так как она ждет заключения о смерти и ее причинах.
Андрей Тропилло - музыкальный продюсер и звукорежиссер, основатель лейбла "АнТроп", где записывали свои альбомы советские музыкальные группы "Машина времени", "Аквариум", "Кино", "Алиса" и другие. В марте Тропилло отметил 70-летие.
© РИА Новости / Вадим Жернов | Перейти в медиабанкАндрей Тропилло
Андрей Тропилло - РИА Новости, 1920, 01.05.2024
© РИА Новости / Вадим Жернов
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Андрей Тропилло
 
ШоубизФинляндияСанкт-ПетербургАквариумМашина времениАлисаНовости культуры
 
 
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