https://ria.ru/20240501/solntse-1943314270.html

Ученый рассказал о вспышке на Солнце

Ученый рассказал о вспышке на Солнце - РИА Новости, 01.05.2024

Ученый рассказал о вспышке на Солнце

Вспышка среднего балла, близкого к высшему, произошла на Солнце, но её расположение на звезде не позволит солнечному веществу достичь Земли и вызвать магнитную... РИА Новости, 01.05.2024

2024-05-01T14:46

2024-05-01T14:46

2024-05-01T14:47

наука

космос - риа наука

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российская академия наук

солнце

вспышки на солнце

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Вспышка среднего балла, близкого к высшему, произошла на Солнце, но её расположение на звезде не позволит солнечному веществу достичь Земли и вызвать магнитную бурю, сообщил РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев. "Зарегистрирована довольно крупная вспышка, которая не достигла высшего балла, но очень близка к нему. Событие произошло на самом краю Солнца (на западном лимбе), откуда, в целом, воздействие на Землю очень ограничено. Событие должно иметь исключительную силу, чтобы при таком расположении ударить по Земле", - сказал Богачев. Кроме того, исходя из имеющихся данных, после вспышки не было выброса массы в сторону Земли, добавил он. Поэтому в лаборатории произошедшему событию присвоили очень низкую эффективность, менее 10%. "Последствий после него не ждём и, в целом, подтверждаем свой прогноз на умеренно спокойную праздничную неделю", - отметил Багочёв.

https://ria.ru/20240222/solntse-1928941822.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

космос - риа наука, земля, российская академия наук, солнце, вспышки на солнце