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Ученый рассказал о вспышке на Солнце - РИА Новости, 01.05.2024
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Наука
 
14:46 01.05.2024 (обновлено: 14:47 01.05.2024)
https://ria.ru/20240501/solntse-1943314270.html
Ученый рассказал о вспышке на Солнце
Ученый рассказал о вспышке на Солнце - РИА Новости, 01.05.2024
Ученый рассказал о вспышке на Солнце
Вспышка среднего балла, близкого к высшему, произошла на Солнце, но её расположение на звезде не позволит солнечному веществу достичь Земли и вызвать магнитную... РИА Новости, 01.05.2024
2024-05-01T14:46
2024-05-01T14:47
наука
космос - риа наука
земля
российская академия наук
солнце
вспышки на солнце
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Вспышка среднего балла, близкого к высшему, произошла на Солнце, но её расположение на звезде не позволит солнечному веществу достичь Земли и вызвать магнитную бурю, сообщил РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев. "Зарегистрирована довольно крупная вспышка, которая не достигла высшего балла, но очень близка к нему. Событие произошло на самом краю Солнца (на западном лимбе), откуда, в целом, воздействие на Землю очень ограничено. Событие должно иметь исключительную силу, чтобы при таком расположении ударить по Земле", - сказал Богачев. Кроме того, исходя из имеющихся данных, после вспышки не было выброса массы в сторону Земли, добавил он. Поэтому в лаборатории произошедшему событию присвоили очень низкую эффективность, менее 10%. "Последствий после него не ждём и, в целом, подтверждаем свой прогноз на умеренно спокойную праздничную неделю", - отметил Багочёв.
https://ria.ru/20240222/solntse-1928941822.html
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космос - риа наука, земля, российская академия наук, солнце, вспышки на солнце
Наука, Космос - РИА Наука, Земля, Российская академия наук, Солнце, вспышки на Солнце
Ученый рассказал о вспышке на Солнце

Богачев: вспышка на Солнце не повлияет на Землю и не вызовет магнитную бурю

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЗакатное солнце в небе
Закатное солнце в небе - РИА Новости, 1920, 01.05.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Вспышка среднего балла, близкого к высшему, произошла на Солнце, но её расположение на звезде не позволит солнечному веществу достичь Земли и вызвать магнитную бурю, сообщил РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев.
«
"Зарегистрирована довольно крупная вспышка, которая не достигла высшего балла, но очень близка к нему. Событие произошло на самом краю Солнца (на западном лимбе), откуда, в целом, воздействие на Землю очень ограничено. Событие должно иметь исключительную силу, чтобы при таком расположении ударить по Земле", - сказал Богачев.
Кроме того, исходя из имеющихся данных, после вспышки не было выброса массы в сторону Земли, добавил он. Поэтому в лаборатории произошедшему событию присвоили очень низкую эффективность, менее 10%.
"Последствий после него не ждём и, в целом, подтверждаем свой прогноз на умеренно спокойную праздничную неделю", - отметил Багочёв.
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НаукаКосмос - РИА НаукаЗемляРоссийская академия наукСолнцевспышки на Солнце
 
 
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