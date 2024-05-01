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Подполье сообщило об ударе российских войск по складу ВСУ в Одессе - РИА Новости, 02.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
22:44 01.05.2024 (обновлено: 04:24 02.05.2024)
https://ria.ru/20240501/sklad-1943376375.html
Подполье сообщило об ударе российских войск по складу ВСУ в Одессе
Подполье сообщило об ударе российских войск по складу ВСУ в Одессе - РИА Новости, 02.05.2024
Подполье сообщило об ударе российских войск по складу ВСУ в Одессе
Российские военные поразили склад ВСУ в микрорайоне Таирово в Одессе, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-01T22:44
2024-05-02T04:24
специальная военная операция на украине
одесса
россия
сергей лебедев
вооруженные силы украины
безопасность
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ДОНЕЦК, 1 мая — РИА Новости. Российские военные поразили склад ВСУ в микрорайоне Таирово в Одессе, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."В 22:00 был нанесен удар в районе отделения "Новой почты" в микрорайон Таирово, Киевский район города Одессы, полыхает более сотни квадратных метров, была слышна детонация. Взрыв был слышен за 20 километров, детонация происходит до сих пор", — сказал собеседник агентства.По данным Лебедева, удар пришелся по сладу боекомплекта, в который завезли новые боеприпасы.Вечером в среду в Одесской области объявили воздушную тревогу. По данным издания "Страна.ua", в региональном центре начался пожар после попадания снаряда.Российские военные наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как подчеркивал представитель Кремля Дмитрий Песков, армия в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240430/atacms-1942303098.html
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одесса, россия, сергей лебедев, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Одесса, Россия, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Подполье сообщило об ударе российских войск по складу ВСУ в Одессе

Подполье: российские военные поразили склад ВСУ в микрорайоне Таирово в Одессе

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкБоевая стрельба по целям ВСУ
Боевая стрельба по целям ВСУ - РИА Новости, 1920, 01.05.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Боевая стрельба по целям ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 1 мая — РИА Новости. Российские военные поразили склад ВСУ в микрорайоне Таирово в Одессе, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"В 22:00 был нанесен удар в районе отделения "Новой почты" в микрорайон Таирово, Киевский район города Одессы, полыхает более сотни квадратных метров, была слышна детонация. Взрыв был слышен за 20 километров, детонация происходит до сих пор", — сказал собеседник агентства.
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По данным Лебедева, удар пришелся по сладу боекомплекта, в который завезли новые боеприпасы.
Вечером в среду в Одесской области объявили воздушную тревогу. По данным издания "Страна.ua", в региональном центре начался пожар после попадания снаряда.
Российские военные наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как подчеркивал представитель Кремля Дмитрий Песков, армия в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Специальная военная операция на УкраинеОдессаРоссияСергей ЛебедевВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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