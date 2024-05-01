https://ria.ru/20240501/sklad-1943376375.html

Подполье сообщило об ударе российских войск по складу ВСУ в Одессе

Подполье сообщило об ударе российских войск по складу ВСУ в Одессе - РИА Новости, 02.05.2024

Подполье сообщило об ударе российских войск по складу ВСУ в Одессе

Российские военные поразили склад ВСУ в микрорайоне Таирово в Одессе, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-01T22:44

2024-05-01T22:44

2024-05-02T04:24

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сергей лебедев

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безопасность

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ДОНЕЦК, 1 мая — РИА Новости. Российские военные поразили склад ВСУ в микрорайоне Таирово в Одессе, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."В 22:00 был нанесен удар в районе отделения "Новой почты" в микрорайон Таирово, Киевский район города Одессы, полыхает более сотни квадратных метров, была слышна детонация. Взрыв был слышен за 20 километров, детонация происходит до сих пор", — сказал собеседник агентства.По данным Лебедева, удар пришелся по сладу боекомплекта, в который завезли новые боеприпасы.Вечером в среду в Одесской области объявили воздушную тревогу. По данным издания "Страна.ua", в региональном центре начался пожар после попадания снаряда.Российские военные наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как подчеркивал представитель Кремля Дмитрий Песков, армия в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240430/atacms-1942303098.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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одесса, россия, сергей лебедев, вооруженные силы украины, безопасность