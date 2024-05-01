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В пригороде Воронежа сбили еще один беспилотник - РИА Новости, 01.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:03 01.05.2024 (обновлено: 04:07 01.05.2024)
https://ria.ru/20240501/pvo-1943237173.html
В пригороде Воронежа сбили еще один беспилотник
В пригороде Воронежа сбили еще один беспилотник - РИА Новости, 01.05.2024
В пригороде Воронежа сбили еще один беспилотник
Еще один беспилотник сбит в пригороде Воронежа, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев. РИА Новости, 01.05.2024
2024-05-01T04:03
2024-05-01T04:07
специальная военная операция на украине
воронеж
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
россия
воронежская область
александр гусев (губернатор)
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Еще один беспилотник сбит в пригороде Воронежа, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев.Ранее в среду Гусев объявил опасность атаки БПЛА в регионе, после чего сообщил об уничтожении беспилотника самолетного типа."Дежурными средствами ПВО и силами РЭБ еще один БПЛА был сбит в пригороде Воронежа. По предварительным данным, пострадавших нет. В результате падения обломков выбиты стекла в строящемся доме. Опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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воронеж, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия, воронежская область, александр гусев (губернатор)
Специальная военная операция на Украине, Воронеж, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Россия, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор)
В пригороде Воронежа сбили еще один беспилотник

Гусев: в пригороде Воронежа силы ПВО сбили еще один беспилотник

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРабота мобильной группы быстрого реагирования
Работа мобильной группы быстрого реагирования - РИА Новости, 1920, 01.05.2024
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Еще один беспилотник сбит в пригороде Воронежа, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев.
Ранее в среду Гусев объявил опасность атаки БПЛА в регионе, после чего сообщил об уничтожении беспилотника самолетного типа.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
"Дежурными средствами ПВО и силами РЭБ еще один БПЛА был сбит в пригороде Воронежа. По предварительным данным, пострадавших нет. В результате падения обломков выбиты стекла в строящемся доме. Опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется", - говорится в сообщении.
 
Специальная военная операция на УкраинеВоронежБезопасностьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФРоссияВоронежская областьАлександр Гусев (губернатор)
 
 
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