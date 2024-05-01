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В пригороде Воронежа сбили еще один беспилотник
В пригороде Воронежа сбили еще один беспилотник - РИА Новости, 01.05.2024
В пригороде Воронежа сбили еще один беспилотник
Еще один беспилотник сбит в пригороде Воронежа, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев. РИА Новости, 01.05.2024
2024-05-01T04:03
2024-05-01T04:03
2024-05-01T04:07
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александр гусев (губернатор)
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Еще один беспилотник сбит в пригороде Воронежа, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев.Ранее в среду Гусев объявил опасность атаки БПЛА в регионе, после чего сообщил об уничтожении беспилотника самолетного типа."Дежурными средствами ПВО и силами РЭБ еще один БПЛА был сбит в пригороде Воронежа. По предварительным данным, пострадавших нет. В результате падения обломков выбиты стекла в строящемся доме. Опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется", - говорится в сообщении.
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В пригороде Воронежа сбили еще один беспилотник
Гусев: в пригороде Воронежа силы ПВО сбили еще один беспилотник