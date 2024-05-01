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В пригороде Воронежа сбили еще один беспилотник

В пригороде Воронежа сбили еще один беспилотник - РИА Новости, 01.05.2024

В пригороде Воронежа сбили еще один беспилотник

Еще один беспилотник сбит в пригороде Воронежа, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев. РИА Новости, 01.05.2024

2024-05-01T04:03

2024-05-01T04:03

2024-05-01T04:07

специальная военная операция на украине

воронеж

безопасность

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россия

воронежская область

александр гусев (губернатор)

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Еще один беспилотник сбит в пригороде Воронежа, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев.Ранее в среду Гусев объявил опасность атаки БПЛА в регионе, после чего сообщил об уничтожении беспилотника самолетного типа."Дежурными средствами ПВО и силами РЭБ еще один БПЛА был сбит в пригороде Воронежа. По предварительным данным, пострадавших нет. В результате падения обломков выбиты стекла в строящемся доме. Опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

воронеж

россия

воронежская область

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воронеж, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия, воронежская область, александр гусев (губернатор)