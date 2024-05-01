https://ria.ru/20240501/protesty-1943316319.html

Полиция разогнала протестующих в кампусе Колумбийского университета

Полиция разогнала протестующих в кампусе Колумбийского университета - РИА Новости, 01.05.2024

Полиция разогнала протестующих в кампусе Колумбийского университета

Полиция Нью-Йорка в ночь на среду разогнала протестующих, забаррикадировавшихся в здании Гамильтон-Холла в кампусе Колумбийского университета, сообщает... РИА Новости, 01.05.2024

2024-05-01T14:55

2024-05-01T14:55

2024-05-01T15:01

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МОСКВА, 1 мая – РИА Новости. Полиция Нью-Йорка в ночь на среду разогнала протестующих, забаррикадировавшихся в здании Гамильтон-Холла в кампусе Колумбийского университета, сообщает телеканал NBC News. Ранее президент Колумбийского университета Нью-Йорка Минуш Шафик попросила полицию помочь убрать всех протестующих из занятого ими Гамильтон-холла и палаточных лагерей на территории учебного заведения. "Полиция Нью-Йорка использовала машину с установленной на ней рампой, чтобы подняться на второй этаж здания, и позже сообщила, что оно было зачищено", - говорится в сообщении телеканала. Согласно опубликованным телеканалом видео и фото, протестующие обустроили внутри здания импровизированные баррикады из мебели. В ходе штурма полиция применила снаряжение для борьбы с уличными беспорядками. Как позднее сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники в правоохранительных органах, были задержаны более 200 человек. Кампусы престижных американских вузов в последние дни стали эпицентром возмущения израильской операцией в секторе Газа с многочисленными мирными жертвами и помощью, которую оказывают США своему главному ближневосточному союзнику. Протесты активизировались на фоне одобрения США нового пакета помощи Израилю.

https://ria.ru/20240423/pushkov-1941656935.html

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Ольга Фомченкова

в мире, нью-йорк (город), сша, израиль, колумбийский университет, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году