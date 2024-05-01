Полиция разогнала протестующих в кампусе Колумбийского университета
NBC News: полиция Нью-Йорка зачистила Гамильтон-Холл от протестующих
© AP Photo / Julius MotalПолицейские Нью-Йорка возле входа в Колумбийский университет. 1 мая 2024
© AP Photo / Julius Motal
Полицейские Нью-Йорка возле входа в Колумбийский университет. 1 мая 2024
МОСКВА, 1 мая – РИА Новости. Полиция Нью-Йорка в ночь на среду разогнала протестующих, забаррикадировавшихся в здании Гамильтон-Холла в кампусе Колумбийского университета, сообщает телеканал NBC News.
Ранее президент Колумбийского университета Нью-Йорка Минуш Шафик попросила полицию помочь убрать всех протестующих из занятого ими Гамильтон-холла и палаточных лагерей на территории учебного заведения.
"Полиция Нью-Йорка использовала машину с установленной на ней рампой, чтобы подняться на второй этаж здания, и позже сообщила, что оно было зачищено", - говорится в сообщении телеканала.
Согласно опубликованным телеканалом видео и фото, протестующие обустроили внутри здания импровизированные баррикады из мебели. В ходе штурма полиция применила снаряжение для борьбы с уличными беспорядками.
Как позднее сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники в правоохранительных органах, были задержаны более 200 человек.
Кампусы престижных американских вузов в последние дни стали эпицентром возмущения израильской операцией в секторе Газа с многочисленными мирными жертвами и помощью, которую оказывают США своему главному ближневосточному союзнику. Протесты активизировались на фоне одобрения США нового пакета помощи Израилю.