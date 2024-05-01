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Полиция разогнала протестующих в кампусе Колумбийского университета - РИА Новости, 01.05.2024
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14:55 01.05.2024 (обновлено: 15:01 01.05.2024)
https://ria.ru/20240501/protesty-1943316319.html
Полиция разогнала протестующих в кампусе Колумбийского университета
Полиция разогнала протестующих в кампусе Колумбийского университета - РИА Новости, 01.05.2024
Полиция разогнала протестующих в кампусе Колумбийского университета
Полиция Нью-Йорка в ночь на среду разогнала протестующих, забаррикадировавшихся в здании Гамильтон-Холла в кампусе Колумбийского университета, сообщает... РИА Новости, 01.05.2024
2024-05-01T14:55
2024-05-01T15:01
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МОСКВА, 1 мая – РИА Новости. Полиция Нью-Йорка в ночь на среду разогнала протестующих, забаррикадировавшихся в здании Гамильтон-Холла в кампусе Колумбийского университета, сообщает телеканал NBC News. Ранее президент Колумбийского университета Нью-Йорка Минуш Шафик попросила полицию помочь убрать всех протестующих из занятого ими Гамильтон-холла и палаточных лагерей на территории учебного заведения. "Полиция Нью-Йорка использовала машину с установленной на ней рампой, чтобы подняться на второй этаж здания, и позже сообщила, что оно было зачищено", - говорится в сообщении телеканала. Согласно опубликованным телеканалом видео и фото, протестующие обустроили внутри здания импровизированные баррикады из мебели. В ходе штурма полиция применила снаряжение для борьбы с уличными беспорядками. Как позднее сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники в правоохранительных органах, были задержаны более 200 человек. Кампусы престижных американских вузов в последние дни стали эпицентром возмущения израильской операцией в секторе Газа с многочисленными мирными жертвами и помощью, которую оказывают США своему главному ближневосточному союзнику. Протесты активизировались на фоне одобрения США нового пакета помощи Израилю.
https://ria.ru/20240423/pushkov-1941656935.html
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в мире, нью-йорк (город), сша, израиль, колумбийский университет, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Нью-Йорк (город), США, Израиль, Колумбийский университет, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Полиция разогнала протестующих в кампусе Колумбийского университета

NBC News: полиция Нью-Йорка зачистила Гамильтон-Холл от протестующих

© AP Photo / Julius MotalПолицейские Нью-Йорка возле входа в Колумбийский университет. 1 мая 2024
Полицейские Нью-Йорка возле входа в Колумбийский университет. 1 мая 2024 - РИА Новости, 1920, 01.05.2024
© AP Photo / Julius Motal
Полицейские Нью-Йорка возле входа в Колумбийский университет. 1 мая 2024
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МОСКВА, 1 мая – РИА Новости. Полиция Нью-Йорка в ночь на среду разогнала протестующих, забаррикадировавшихся в здании Гамильтон-Холла в кампусе Колумбийского университета, сообщает телеканал NBC News.
Ранее президент Колумбийского университета Нью-Йорка Минуш Шафик попросила полицию помочь убрать всех протестующих из занятого ими Гамильтон-холла и палаточных лагерей на территории учебного заведения.
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"Полиция Нью-Йорка использовала машину с установленной на ней рампой, чтобы подняться на второй этаж здания, и позже сообщила, что оно было зачищено", - говорится в сообщении телеканала.
Согласно опубликованным телеканалом видео и фото, протестующие обустроили внутри здания импровизированные баррикады из мебели. В ходе штурма полиция применила снаряжение для борьбы с уличными беспорядками.
Как позднее сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники в правоохранительных органах, были задержаны более 200 человек.
Кампусы престижных американских вузов в последние дни стали эпицентром возмущения израильской операцией в секторе Газа с многочисленными мирными жертвами и помощью, которую оказывают США своему главному ближневосточному союзнику. Протесты активизировались на фоне одобрения США нового пакета помощи Израилю.
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В миреНью-Йорк (город)СШАИзраильКолумбийский университетОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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