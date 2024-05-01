https://ria.ru/20240501/protesty-1943305157.html

В США сравнили протесты студентов с выступлениями времен войны во Вьетнаме

В США сравнили протесты студентов с выступлениями времен войны во Вьетнаме - РИА Новости, 01.05.2024

В США сравнили протесты студентов с выступлениями времен войны во Вьетнаме

Протесты американских студентов в Колумбийском университете против операции Израиля в секторе Газа и ее поддержки со стороны США напоминают выступления учащихся РИА Новости, 01.05.2024

2024-05-01T13:58

2024-05-01T13:58

2024-05-01T13:58

в мире

израиль

сша

вьетнам

колумбийский университет

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 1 мая – РИА Новости. Протесты американских студентов в Колумбийском университете против операции Израиля в секторе Газа и ее поддержки со стороны США напоминают выступления учащихся во времена войны во Вьетнаме, сообщает газета New York Times. "Спустя ровно 56 лет после того, как в 1968 году полиция Нью-Йорка жестоко разогнала студентов, занявших Колумбийский университет, сотни полицейских в ночь на среду вошли в расположенный на Манхэттене кампус, чтобы успокоить другой антивоенный протест… Тогда студенты протестовали против войны во Вьетнаме…, теперь они протестуют наступления Израиля в секторе Газа", - пишет издание. Как отмечает New York Times, между протестами 1968 года и происходящими сейчас событиями есть четкие параллели: учащиеся снова парализовали работу учебного заведения, вынуждая руководство обратиться за помощью к полиции. Кроме того, они забаррикадировались в том же здании, что и в ходе демонстраций против войны во Вьетнаме, а также назвали занятую территорию университета "лагерем солидарности с Газой и освобожденной зоной, прямо цитируя протесты 1968 года". Сама глава учебного заведения Минуш Шафик в заявлении, опубликованном на сайте университета, отметила, что руководству вуза "не оставили выбора", кроме как прибегнуть к помощи правоохранителей, чтобы освободить территорию университета от протестующих. Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что полиция Нью-Йорка выставила кордоны в двух кварталах от Колумбийского университета, где забаррикадировались студенты, выступающие против операции Израиля в секторе Газа. Как сообщали СМИ, полиция вошла на территорию университета, задержаны около 100 человек. Кампусы престижных американских вузов в последние дни стали эпицентром возмущения израильской операцией в секторе Газа с многочисленными мирными жертвами и помощью, которую оказывают США своему главному ближневосточному союзнику. Протесты активизировались на фоне одобрения США нового пакета помощи Израилю.

https://ria.ru/20240423/pushkov-1941656935.html

https://ria.ru/20240501/usa-1943273409.html

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вьетнам

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, израиль, сша, вьетнам, колумбийский университет, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году