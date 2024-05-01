https://ria.ru/20240501/protesty-1943305157.html
В США сравнили протесты студентов с выступлениями времен войны во Вьетнаме
В США сравнили протесты студентов с выступлениями времен войны во Вьетнаме - РИА Новости, 01.05.2024
В США сравнили протесты студентов с выступлениями времен войны во Вьетнаме
Протесты американских студентов в Колумбийском университете против операции Израиля в секторе Газа и ее поддержки со стороны США напоминают выступления учащихся РИА Новости, 01.05.2024
2024-05-01T13:58
2024-05-01T13:58
2024-05-01T13:58
в мире
израиль
сша
вьетнам
колумбийский университет
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 1 мая – РИА Новости. Протесты американских студентов в Колумбийском университете против операции Израиля в секторе Газа и ее поддержки со стороны США напоминают выступления учащихся во времена войны во Вьетнаме, сообщает газета New York Times. "Спустя ровно 56 лет после того, как в 1968 году полиция Нью-Йорка жестоко разогнала студентов, занявших Колумбийский университет, сотни полицейских в ночь на среду вошли в расположенный на Манхэттене кампус, чтобы успокоить другой антивоенный протест… Тогда студенты протестовали против войны во Вьетнаме…, теперь они протестуют наступления Израиля в секторе Газа", - пишет издание. Как отмечает New York Times, между протестами 1968 года и происходящими сейчас событиями есть четкие параллели: учащиеся снова парализовали работу учебного заведения, вынуждая руководство обратиться за помощью к полиции. Кроме того, они забаррикадировались в том же здании, что и в ходе демонстраций против войны во Вьетнаме, а также назвали занятую территорию университета "лагерем солидарности с Газой и освобожденной зоной, прямо цитируя протесты 1968 года". Сама глава учебного заведения Минуш Шафик в заявлении, опубликованном на сайте университета, отметила, что руководству вуза "не оставили выбора", кроме как прибегнуть к помощи правоохранителей, чтобы освободить территорию университета от протестующих. Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что полиция Нью-Йорка выставила кордоны в двух кварталах от Колумбийского университета, где забаррикадировались студенты, выступающие против операции Израиля в секторе Газа. Как сообщали СМИ, полиция вошла на территорию университета, задержаны около 100 человек. Кампусы престижных американских вузов в последние дни стали эпицентром возмущения израильской операцией в секторе Газа с многочисленными мирными жертвами и помощью, которую оказывают США своему главному ближневосточному союзнику. Протесты активизировались на фоне одобрения США нового пакета помощи Израилю.
https://ria.ru/20240423/pushkov-1941656935.html
https://ria.ru/20240501/usa-1943273409.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, сша, вьетнам, колумбийский университет, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, США, Вьетнам, Колумбийский университет, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В США сравнили протесты студентов с выступлениями времен войны во Вьетнаме
NYT: студенческие протесты напоминают выступления против войны во Вьетнаме
МОСКВА, 1 мая – РИА Новости.
Протесты американских студентов в Колумбийском университете против операции Израиля в секторе Газа и ее поддержки со стороны США напоминают выступления учащихся во времена войны во Вьетнаме, сообщает газета New York Times
.
"Спустя ровно 56 лет после того, как в 1968 году полиция Нью-Йорка
жестоко разогнала студентов, занявших Колумбийский университет, сотни полицейских в ночь на среду вошли в расположенный на Манхэттене кампус, чтобы успокоить другой антивоенный протест… Тогда студенты протестовали против войны во Вьетнаме…, теперь они протестуют наступления Израиля в секторе Газа", - пишет издание.
Как отмечает New York Times, между протестами 1968 года и происходящими сейчас событиями есть четкие параллели: учащиеся снова парализовали работу учебного заведения, вынуждая руководство обратиться за помощью к полиции. Кроме того, они забаррикадировались в том же здании, что и в ходе демонстраций против войны во Вьетнаме, а также назвали занятую территорию университета "лагерем солидарности с Газой и освобожденной зоной, прямо цитируя протесты 1968 года".
Сама глава учебного заведения Минуш Шафик в заявлении, опубликованном на сайте университета, отметила, что руководству вуза "не оставили выбора", кроме как прибегнуть к помощи правоохранителей, чтобы освободить территорию университета от протестующих.
Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что полиция Нью-Йорка выставила кордоны в двух кварталах от Колумбийского университета, где забаррикадировались студенты, выступающие против операции Израиля в секторе Газа. Как сообщали СМИ, полиция вошла на территорию университета, задержаны около 100 человек.
Кампусы престижных американских вузов в последние дни стали эпицентром возмущения израильской операцией в секторе Газа с многочисленными мирными жертвами и помощью, которую оказывают США своему главному ближневосточному союзнику. Протесты активизировались на фоне одобрения США нового пакета помощи Израилю.