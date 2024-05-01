https://ria.ru/20240501/prazdniki-1943199960.html

Пасха после Первомая: широк русский человек — и не надо его сужать

Пасха после Первомая: широк русский человек — и не надо его сужать - РИА Новости, 01.05.2024

Пасха после Первомая: широк русский человек — и не надо его сужать

Сегодня Первомай, а в воскресенье — Пасха. В этом году два праздника сошлись на одной неделе, но многим кажется, что они как минимум несовместимы, если не... РИА Новости, 01.05.2024

2024-05-01T08:00

2024-05-01T08:00

2024-05-01T08:02

аналитика

россия

владимир ленин (владимир ульянов)

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Сегодня Первомай, а в воскресенье — Пасха. В этом году два праздника сошлись на одной неделе, но многим кажется, что они как минимум несовместимы, если не противоположны. Если празднуешь Воскресение Христово, то не отмечаешь коммунистический День международной солидарности трудящихся (сейчас он переименован в День Весны и Труда) — и наоборот. Однако широк русский человек — и тут как раз тот случай, когда не стоит его сужать.Речь не о праздновании, а об отношении к ценностям. Недавний опрос показал, что впервые в новейшей истории (а точнее даже — хотя опросы тогда и не проводились — за последнее столетие) большинство наших граждан сказали, что в их жизни религия играет важную роль (это было сформулировано как "очень важную" и "довольно важную"). Так считают 52 процента — и это сразу на 12 пунктов больше, чем всего год назад. Огромный рост, который сложно объяснить тем, что база респондентов "Левада-центра"* (иноагента) за год так сильно обновилась из-за эмигрировавших космполитически настроенных граждан (даже если их доля среди опрашиваемых раньше была непропорционально велика). То есть в нашем обществе происходят серьезнейшие изменения — ведь еще в 2016-м всего 34 процента говорили о важной роли религии в их жизни. Или все идет волнами — ведь почти два десятилетия назад так отвечали 48 процентов (это был максимум до нынешнего года), так что, может быть, мы просто снова обратились к вере на фоне военного времени, на фоне переоценки ценностей обычного потребительского бытия?Здесь нет простых ответов, но тенденция очевидна. Люди хотят верить, обращаются к православию (а мусульманские народы России — к исламу, но тут доля верующих всегда была высока), к вечным ценностям. Семьдесят четыре процента называют себя православными — и эта цифра растет все последние четыре года. Да, доля православных меньше среди самых молодых (18-24 года), но и тут она больше 60 процентов. Второе возрождение православия (после периода 90-х — первой половины нулевых) уже происходит, но в этот раз оно сочетается с, казалось бы, необъяснимыми тенденциями.С ростом левых идей — социальной справедливости, нового (не сформулированного) социализма. Это хорошо видно по опросам: хотя идеи социального равенства и справедливости оставались популярными весь постсоветский период, последние годы к ним обращается все больше молодежи. Эта тенденция отражается и на отношении к Владимиру Ленину — его рейтинг устойчиво растет.Недавно, накануне столетия со дня его смерти, были проведены опросы, и положительное отношение к вождю мирового пролетариата высказали 47 процентов. Меньше половины? Да, но отрицательное обнаружили только 15, то есть в три раза меньше (еще 30 безразличны). Конечно, доля положительных оценок выше всего среди старшего поколения — там она доходит до 64, но и среди молодежи к Ленину хорошо относятся 39 процентов. Соотношение между теми, кто считает, что деятельность Ленина принесла больше пользы, чем вреда, и теми, кто оценивает его противоположным образом, получилось как два к одному — 36 процентов к 19.Как совместить две цифры: 52 процента, в жизни которых религия играет важную роль, и 49 процентов, положительно оценивающих Ленина? Это две половинки одного общества? Нет, потому что социология показывает огромные пересечения. Да и значение 74 процента православных — оно-то уж точно включает в себя и множество из числа 49 процентов "ленинцев". Получается, что среди верующих далеко не все считают Ленина антихристом, а среди поклонников Ленина много православных. Для кого-то это станет свидетельством двоемыслия, сумбура или всеядности русских — вот, опять пытаются совместить несовместимое. Именно так считают многие наши либералы — мол, вот оно — рабское русское сознание, несамостоятельное и не способное к критическому мышлению! Однако в реальности такое совмещение вроде бы несовместимого является признаком нашей силы, а не слабости.Потому что Ленин давно уже перестал быть и "коммунистическим богом", и революционером-ниспровергателем, гонителем церкви и виновником (не единственным, конечно) Гражданской войны. Он стал символом стремления к строительству пусть и утопического, но своеобразного "царства божьего на земле", мира справедливости и равенства. Русские (и другие народы нашей страны) поместили его в пантеон сильных и честных правителей России — со всеми его грехами и мечтами. Это может не нравиться многим православным, но это и принимается многими православными. И это куда лучше и правильней, чем пытаться устроить выяснение отношений, делать ставку на раскол общества на правых и левых, православных и коммунистов. Эту ставку сделали в начале 90-х так называемые либералы (а точнее, взявшие власть и собственность представители паразитической и антинациональной прослойки), и эту же ставку они, все проигравшие, делают и сейчас. Противопоставить друг другу православных и левых, стравить их между собой, а в идеале — и натравить на власть (выставляя ее слугой капитала для левых, псевдоправославной для верующих и антинародной для обеих групп).Но у нас в действительности нет ни классических левых — богоборцев-космополитов, ни правых — противников социальной справедливости и шовинистов. Это все искусственные конструкты. Есть русские люди, которые ищут веру, правду и справедливость и находят их как в вере своих предков, так и в мечтах и поисках советского периода. Речь не о бездумном смешении одного с другим, а в уважении, знании, осмыслении пути своего собственного народа. В любви к нему — со всеми его (наших предков и нас самих) исканиями, порывами, ошибками, в понимании причин его грехов и надежде на их искупление.Все это стало частью нашей традиции — и в ней суть и наша сила. Ведь недаром следующий праздник, День Победы, в последние годы все чаще называют гражданской Пасхой: из-за шествия "Бессмертного полка". Сейчас оно временно проводится онлайн, но скоро вернется на наши улицы.* Организация, выполняющая функции иностранного агента.

https://ria.ru/20240427/paskha-1942829505.html

https://ria.ru/20240121/lenin-1922401070.html

https://ria.ru/20240121/lenin-1922535099.html

https://ria.ru/20240423/bessmertnyy_polk-1941769902.html

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аналитика, россия, владимир ленин (владимир ульянов)