https://ria.ru/20240501/polsha-1942770528.html

"Несколько минут до Москвы": Польша проговорилась о секретных планах НАТО

"Несколько минут до Москвы": Польша проговорилась о секретных планах НАТО - РИА Новости, 01.05.2024

"Несколько минут до Москвы": Польша проговорилась о секретных планах НАТО

"Если наши союзники решат разместить ядерное оружие в рамках Nuclear Sharing также и на нашей территории для укрепления безопасности восточного фланга НАТО, мы... РИА Новости, 01.05.2024

2024-05-01T08:00

2024-05-01T08:00

2024-05-01T08:00

польша

варшава

сша

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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости, Давид Нармания. "Если наши союзники решат разместить ядерное оружие в рамках Nuclear Sharing также и на нашей территории для укрепления безопасности восточного фланга НАТО, мы к этому готовы", — заявил Анджей Дуда в интервью местному изданию Fakt. Зачем это нужно Варшаве и какие возможны последствия — в материале РИА Новости.Польские споры"Мы — союзники, и у нас есть определенные обязательства. Это значит, что мы просто реализуем общую политику", — пояснил президент Польши.И добавил, что этот вопрос неоднократно обсуждался на переговорах с США. Причем по инициативе американской стороны.Примечательно, что даже в Варшаве это восприняли неоднозначно."Я очень хочу, чтобы Польша была в безопасности и вооружена, но тут желательно все тщательно взвесить, понять, к чему мы все стремимся", — откликнулся в тот же день премьер-министр Дональд Туск.Его однопартийцы были куда менее дипломатичны. "Удивительно, что президент Дуда снова выступает с международной инициативой, де-факто не общаясь с правительством. Думаю, сначала должен быть разговор, а потом все остальное. Таков правильный порядок, тем более что внешнюю политику проводит правительство", — подчеркнул депутат от правящей "Гражданской коалиции" Цезарий Томчик.А в МИД и вовсе намекнули, что заявление Дуды вызвало негативную реакцию у союзников по НАТО."Господину президенту уже было сказано на высших уровнях — и уточним: не польских — не говорить об этом, потому что на это пока нет шансов, — отметил министр иностранных дел Радослав Cикорский. — Это очень сложные вопросы, которые мы обсуждаем в группе по ядерному планированию Североатлантического альянса в условиях наивысшей секретности".После публичной обструкции Дуда предложил Туску встретиться. Тот отказался, сославшись на пневмонию. Да и других дел много. "После короткого (я надеюсь) перерыва, вызванного болезнью, мы резко приступим к работе. Седьмого мая Европейский экономический конгресс, где мы с Урсулой фон дер Ляйен представим план для Европы, десятого числа — реконструкция правительства (несколько министров нужно заменить, поскольку они переходят в Европарламент. — Прим. ред.)", — написал премьер на платформе Х.Реакция РоссииВ Москве тоже отреагировали негативно."Военные, разумеется, будут анализировать в случае реализации. Я думаю, в любом случае будут делать все необходимые ответные шаги, чтобы гарантировать нашу безопасность", — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.В МИД сочли это провокацией. Как отметила представитель ведомства Мария Захарова, Польше недостаточно просто быть членом НАТО."Варшава интенсивно участвует в отработке так называемых совместных ядерных миссий Североатлантического блока в качестве государства, оказывающего прямую поддержку таким операциям", — пояснила она.А как же ДНЯО?Сама по себе программа Nuclear Sharing, в рамках которой Варшава и надеется разместить у себя ядерное оружие, действует давно — фактически Вашингтон реализовывал ее с 1954-го, когда США впервые перебазировали самолеты с атомными бомбами в Великобританию. Затем добавились и другие страны.К 2021 году у США осталось шесть зарубежных баз с ядерным оружием. Пять — в Европе: Бюхель (Германия), Кляйне-Брогель (Бельгия), Волкель (Нидерланды), Авиано и Геди (Италия). На каждой хранилось по 20 бомб B61. На базе Инджирлик в Турции было побольше — полсотни.Федерация американских ученых заявила, что из Турции оружие вывезли — из-за ухудшившихся отношений с Анкарой.В Москве неоднократно указывали, что хранение американских атомных бомб в третьих странах нарушает Договор о нераспространении ядерного оружия. Из всех участников ядерного клуба такое позволяли себе только США.Однако Варшава поднимает эту тему не впервые: в прошлом году с просьбой к Белому дому "поделиться" B61 обращался на тот момент глава правительства Матеуш Моравецкий. А в польских СМИ эта тема возникла в 2015 году.В 2022-м даже провели соцопрос: за — 54,1 процента, против — 29,5.Для чего это нужно ПольшеВаршава активно поддерживает Киев в конфликте с Москвой и выступает одним из наиболее щедрых доноров Украины. По словам Сикорского, с февраля 2022 года на ВСУ потратили 8,4 миллиарда евро. Всего Польша отправила 44 пакета вооружений: это среди прочего около 300 танков и других видов тяжелой техники, 14 истребителей, вертолеты, системы ПВО, боеприпасы. Еще 16 миллиардов выделили на гуманитарную помощь и поддержку беженцев.Но арсеналы польской армии не оскудевают — помогают союзники, прежде всего США. Так, в начале прошлого года закупили 116 танков Abrams. Есть и амбициозные планы поставок из Южной Кореи: тысяча танков К2 Black Panther, более 600 гаубиц К9, 288 РСЗО K239 Chunmoo, три эскадрильи истребителей FA-50.Также у Польши есть около 50 F-16 — больше, чем у кого-либо из бывших стран социалистического блока. При этом Варшава и Вашингтон подписали соглашение о закупке 32 новейших F-35.Подобная милитаризация делает Польшу одной из наиболее сильных в военном отношении стран, а размещение американского ядерного оружия прибавит политического капитала. В итоге США получат нового могущественного союзника за океаном — в противовес Германии и Франции. К тому же, что немаловажно, более послушного, нежели Париж и Берлин.

https://ria.ru/20240425/patriot-1942020767.html

польша

варшава

сша

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Нармания Давид

Нармания Давид

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Нармания Давид

польша, варшава, сша, анджей дуда, дональд туск, f-16, f-35, нато, в мире