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Синоптик рассказала о погодных рекордах апреля - РИА Новости, 01.05.2024
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08:25 01.05.2024
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Синоптик рассказала о погодных рекордах апреля
Синоптик рассказала о погодных рекордах апреля - РИА Новости, 01.05.2024
Синоптик рассказала о погодных рекордах апреля
Самым теплым днем прошлого месяца в Москве стало 2 апреля, температура составила плюс 23,2 градуса, вторым по теплу было 30 апреля с температурой 23 градуса,... РИА Новости, 01.05.2024
2024-05-01T08:25
2024-05-01T08:25
общество
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татьяна позднякова
экология в россии
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Самым теплым днем прошлого месяца в Москве стало 2 апреля, температура составила плюс 23,2 градуса, вторым по теплу было 30 апреля с температурой 23 градуса, сообщила главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале. "Самым теплым остался день 2 апреля, на ВДНХ было 23,2 градуса, а вторым по теплу было 30 апреля с температурой 23 градуса. В апреле было всего трое суток, когда температура воздуха была ниже нормы. И всего одна ночь с отрицательной минимальной температурой", - написала Позднякова. Она уточнила, что самым дождливым в прошлом месяце оказался день 27 апреля. Так, за сутки выпало 13,4 миллиметра осадков — это больше трети месячной нормы.
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60
353
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общество, москва, татьяна позднякова, экология в россии
Общество, Москва, Татьяна Позднякова, Экология в России
Синоптик рассказала о погодных рекордах апреля

Позднякова: самыми теплыми днями прошедшего месяца в Москве стали 2 и 30 апреля

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЖенщина отдыхает на скамейке во время теплой погоды в одном из парков Москвы
Женщина отдыхает на скамейке во время теплой погоды в одном из парков Москвы - РИА Новости, 1920, 01.05.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Женщина отдыхает на скамейке во время теплой погоды в одном из парков Москвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Самым теплым днем прошлого месяца в Москве стало 2 апреля, температура составила плюс 23,2 градуса, вторым по теплу было 30 апреля с температурой 23 градуса, сообщила главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале.
"Самым теплым остался день 2 апреля, на ВДНХ было 23,2 градуса, а вторым по теплу было 30 апреля с температурой 23 градуса. В апреле было всего трое суток, когда температура воздуха была ниже нормы. И всего одна ночь с отрицательной минимальной температурой", - написала Позднякова.
Она уточнила, что самым дождливым в прошлом месяце оказался день 27 апреля. Так, за сутки выпало 13,4 миллиметра осадков — это больше трети месячной нормы.
Весна в Москве и Петербурге. Где в двух столицах увидеть цветущие сады
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Ботанический сад МГУ "Аптекарский огород"

Здесь еще в марте зацвели шесть видов подснежников. В апреле появились шахматные и императорские рябчики — растение из семейства лилейных.

Целый месяц будут благоухать магнолии, черемуха и сакура. На клумбах распускаются тюльпаны, нарциссы, рододендроны.

И уже открылся сезон фонтанов!

Сакура в Ботаническом саду МГУ Аптекарский огород

Ботанический сад МГУ "Аптекарский огород"

Здесь еще в марте зацвели шесть видов подснежников. В апреле появились шахматные и императорские рябчики — растение из семейства лилейных.

Целый месяц будут благоухать магнолии, черемуха и сакура. На клумбах распускаются тюльпаны, нарциссы, рододендроны.

И уже открылся сезон фонтанов!

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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1 из 13
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанк

Главный ботанический сад имени Цицина (РАН)

Любителям селфи среди цветущих деревьев — сюда.

Тут подготовили экспозицию "Японский сад" с водопадами, каменными фонарями, павильонами в стиле Страны восходящего солнца и 70 видами привезенных оттуда растений.

После сакуры настанет время древовидных пионов, а в начале лета — ирисов, лаванды и спиреи японской. В июне посетителей пригласят на экспозицию "Розарий".

Главный ботанический сад им. Н.В.Цицина РАН

Главный ботанический сад имени Цицина (РАН)

Любителям селфи среди цветущих деревьев — сюда.

Тут подготовили экспозицию "Японский сад" с водопадами, каменными фонарями, павильонами в стиле Страны восходящего солнца и 70 видами привезенных оттуда растений.

После сакуры настанет время древовидных пионов, а в начале лета — ирисов, лаванды и спиреи японской. В июне посетителей пригласят на экспозицию "Розарий".

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
2 из 13
© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанк

Музей-заповедник "Коломенское"

Каждую весну, в середине мая, здесь расцветают яблоневые сады. Их называют музейными экспонатами — многим деревьям более 300 лет.

Горожане отдыхают в яблоневом саду в московском музее-заповеднике Коломенское

Музей-заповедник "Коломенское"

Каждую весну, в середине мая, здесь расцветают яблоневые сады. Их называют музейными экспонатами — многим деревьям более 300 лет.

© РИА Новости / Владимир Сергеев
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3 из 13
© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанк

Сейчас в Коломенском цветут тюльпаны, нарциссы, гиацинты, распускаются груши, черемуха и вишня, сообщает сайт музея-заповедника.

Девушки в яблоневом саду в московском музее-заповеднике Коломенское

Сейчас в Коломенском цветут тюльпаны, нарциссы, гиацинты, распускаются груши, черемуха и вишня, сообщает сайт музея-заповедника.

© РИА Новости / Владимир Сергеев
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4 из 13
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанк

Сиреневый сад

Одно из самых популярных мест для прогулок в Северном Измайлово, между Сиреневым бульваром и Щелковским шоссе. В середине прошлого века создатель парка Леонид Колесников вывел около 300 сортов сирени, из которых прижились 50.

Девушка с телефоном у цветущего куста сирени в Москве

Сиреневый сад

Одно из самых популярных мест для прогулок в Северном Измайлово, между Сиреневым бульваром и Щелковским шоссе. В середине прошлого века создатель парка Леонид Колесников вывел около 300 сортов сирени, из которых прижились 50.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
5 из 13
© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанк

В мае в Сиреневом саду можно увидеть уникальные сорта — "Капитан Гастелло", "Гортензия", "Бюффон", "Мечта" и один из самых ароматных видов — "Красавица Москва" с крупными розовато-лиловыми бутонами и бело-розовыми махровыми цветами.

Девушки фотографируются возле сирени в Сиреневом саду в Москве

В мае в Сиреневом саду можно увидеть уникальные сорта — "Капитан Гастелло", "Гортензия", "Бюффон", "Мечта" и один из самых ароматных видов — "Красавица Москва" с крупными розовато-лиловыми бутонами и бело-розовыми махровыми цветами.

© РИА Новости / Владимир Сергеев
Перейти в медиабанк
6 из 13
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Екатерининский парк

В этом парке, заложенном в XVIII веке, яблони выпускают не белые, а розовые бутоны.

Самое красивое место для фотосессии в кроне деревьев — возле пруда. Идеально — на закате.

В Москве зацвели деревья и распустились цветы

Екатерининский парк

В этом парке, заложенном в XVIII веке, яблони выпускают не белые, а розовые бутоны.

Самое красивое место для фотосессии в кроне деревьев — возле пруда. Идеально — на закате.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
7 из 13
© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанк

Парк Горького

Здесь один из красивейших пионовых садов Москвы. Полюбоваться, как сквозь зелень пробиваются белые, бордовые, желтые и розовые бутоны, можно в мае и июне.

А сейчас — поляны крокусов, тюльпанов, нарциссов.

Цветение тюльпанов в Парке Горького в Москве

Парк Горького

Здесь один из красивейших пионовых садов Москвы. Полюбоваться, как сквозь зелень пробиваются белые, бордовые, желтые и розовые бутоны, можно в мае и июне.

А сейчас — поляны крокусов, тюльпанов, нарциссов.

© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в медиабанк
8 из 13
© РИА Новости / Михаил Куравлев | Перейти в медиабанк

Ботанический сад Петра Великого

В одном из старейших в России садов, в Санкт-Петербурге, — около восьми тысяч растений. Раньше парк, учрежденный первым императором, назывался Аптекарским городком.

Тут цветут гиацинты, примула, тюльпаны, вишня — белая и розовая, абрикос, магнолия.

Скоро — миндаль, рододендроны, потом — яблони.

Сад чудес в Ботаническом саду Петра Великого в Санкт-Петербурге

Ботанический сад Петра Великого

В одном из старейших в России садов, в Санкт-Петербурге, — около восьми тысяч растений. Раньше парк, учрежденный первым императором, назывался Аптекарским городком.

Тут цветут гиацинты, примула, тюльпаны, вишня — белая и розовая, абрикос, магнолия.

Скоро — миндаль, рододендроны, потом — яблони.

© РИА Новости / Михаил Куравлев
Перейти в медиабанк
9 из 13
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Екатерининский парк в Царском Селе

В Старый сад и Английский парк на территории комплекса туристы приезжают, чтобы погулять вдоль аллей сирени и больших клумб тюльпанов.

До конца апреля в парке высадят до 300 тысяч цветов, сообщает официальный сайт.

Новинки сезона — лантана, кустарник семейства вербовых с мятным ароматом (во Фрейлинском садике).

На Эрмитажной аллее — капуста, перец, фенхель, шалфей.

В середине лета — сезон роз.

Вид на Екатерининский дворец в Екатерининском парке музея-заповедника Царское село

Екатерининский парк в Царском Селе

В Старый сад и Английский парк на территории комплекса туристы приезжают, чтобы погулять вдоль аллей сирени и больших клумб тюльпанов.

До конца апреля в парке высадят до 300 тысяч цветов, сообщает официальный сайт.

Новинки сезона — лантана, кустарник семейства вербовых с мятным ароматом (во Фрейлинском садике).

На Эрмитажной аллее — капуста, перец, фенхель, шалфей.

В середине лета — сезон роз.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
10 из 13
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Центральный парк культуры и отдыха имени Кирова

Дворцово-парковый ансамбль на Елагином острове находится под защитой ЮНЕСКО как часть исторического центра Санкт-Петербурга.

В парке в середине мая пройдет Фестиваль тюльпанов, и тут уже 225 тысяч цветов, целые поляны.

Отдыхающие в Центральном парке культуры и отдыха имени С. М. Кирова в Санкт-Петербурге

Центральный парк культуры и отдыха имени Кирова

Дворцово-парковый ансамбль на Елагином острове находится под защитой ЮНЕСКО как часть исторического центра Санкт-Петербурга.

В парке в середине мая пройдет Фестиваль тюльпанов, и тут уже 225 тысяч цветов, целые поляны.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
11 из 13
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Павловский парк

Это часть музея-заповедника "Павловск". Когда-то здесь были лесные угодья, где охотились цари.

Весной парк наполняется запахом сирени. В июне — фестиваль "Сиреневый променад".

Цветочные клумбы в Собственном садике на XV Международном фестивале цветочного и ландшафтного искусства Императорский букет в аллеях парка Музея-заповедника Павловск

Павловский парк

Это часть музея-заповедника "Павловск". Когда-то здесь были лесные угодья, где охотились цари.

Весной парк наполняется запахом сирени. В июне — фестиваль "Сиреневый променад".

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
12 из 13
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Сад дружбы

В районе Литейного проспекта в 2003-м при посредничестве партнеров из Шанхая создали Сад дружбы. Туристы приходят сюда полюбоваться на цветущие сакуру и яблони, а также на ивы и сосны.

Цветение сакуры в Саду дружбы в Санкт-Петербурге

Сад дружбы

В районе Литейного проспекта в 2003-м при посредничестве партнеров из Шанхая создали Сад дружбы. Туристы приходят сюда полюбоваться на цветущие сакуру и яблони, а также на ивы и сосны.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
13 из 13

Ботанический сад МГУ "Аптекарский огород"

Здесь еще в марте зацвели шесть видов подснежников. В апреле появились шахматные и императорские рябчики — растение из семейства лилейных.

Целый месяц будут благоухать магнолии, черемуха и сакура. На клумбах распускаются тюльпаны, нарциссы, рододендроны.

И уже открылся сезон фонтанов!

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
1 из 13

Главный ботанический сад имени Цицина (РАН)

Любителям селфи среди цветущих деревьев — сюда.

Тут подготовили экспозицию "Японский сад" с водопадами, каменными фонарями, павильонами в стиле Страны восходящего солнца и 70 видами привезенных оттуда растений.

После сакуры настанет время древовидных пионов, а в начале лета — ирисов, лаванды и спиреи японской. В июне посетителей пригласят на экспозицию "Розарий".

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
2 из 13

Музей-заповедник "Коломенское"

Каждую весну, в середине мая, здесь расцветают яблоневые сады. Их называют музейными экспонатами — многим деревьям более 300 лет.

© РИА Новости / Владимир Сергеев
Перейти в медиабанк
3 из 13

Сейчас в Коломенском цветут тюльпаны, нарциссы, гиацинты, распускаются груши, черемуха и вишня, сообщает сайт музея-заповедника.

© РИА Новости / Владимир Сергеев
Перейти в медиабанк
4 из 13

Сиреневый сад

Одно из самых популярных мест для прогулок в Северном Измайлово, между Сиреневым бульваром и Щелковским шоссе. В середине прошлого века создатель парка Леонид Колесников вывел около 300 сортов сирени, из которых прижились 50.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
5 из 13

В мае в Сиреневом саду можно увидеть уникальные сорта — "Капитан Гастелло", "Гортензия", "Бюффон", "Мечта" и один из самых ароматных видов — "Красавица Москва" с крупными розовато-лиловыми бутонами и бело-розовыми махровыми цветами.

© РИА Новости / Владимир Сергеев
Перейти в медиабанк
6 из 13

Екатерининский парк

В этом парке, заложенном в XVIII веке, яблони выпускают не белые, а розовые бутоны.

Самое красивое место для фотосессии в кроне деревьев — возле пруда. Идеально — на закате.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
7 из 13

Парк Горького

Здесь один из красивейших пионовых садов Москвы. Полюбоваться, как сквозь зелень пробиваются белые, бордовые, желтые и розовые бутоны, можно в мае и июне.

А сейчас — поляны крокусов, тюльпанов, нарциссов.

© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в медиабанк
8 из 13

Ботанический сад Петра Великого

В одном из старейших в России садов, в Санкт-Петербурге, — около восьми тысяч растений. Раньше парк, учрежденный первым императором, назывался Аптекарским городком.

Тут цветут гиацинты, примула, тюльпаны, вишня — белая и розовая, абрикос, магнолия.

Скоро — миндаль, рододендроны, потом — яблони.

© РИА Новости / Михаил Куравлев
Перейти в медиабанк
9 из 13

Екатерининский парк в Царском Селе

В Старый сад и Английский парк на территории комплекса туристы приезжают, чтобы погулять вдоль аллей сирени и больших клумб тюльпанов.

До конца апреля в парке высадят до 300 тысяч цветов, сообщает официальный сайт.

Новинки сезона — лантана, кустарник семейства вербовых с мятным ароматом (во Фрейлинском садике).

На Эрмитажной аллее — капуста, перец, фенхель, шалфей.

В середине лета — сезон роз.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
10 из 13

Центральный парк культуры и отдыха имени Кирова

Дворцово-парковый ансамбль на Елагином острове находится под защитой ЮНЕСКО как часть исторического центра Санкт-Петербурга.

В парке в середине мая пройдет Фестиваль тюльпанов, и тут уже 225 тысяч цветов, целые поляны.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
11 из 13

Павловский парк

Это часть музея-заповедника "Павловск". Когда-то здесь были лесные угодья, где охотились цари.

Весной парк наполняется запахом сирени. В июне — фестиваль "Сиреневый променад".

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
12 из 13

Сад дружбы

В районе Литейного проспекта в 2003-м при посредничестве партнеров из Шанхая создали Сад дружбы. Туристы приходят сюда полюбоваться на цветущие сакуру и яблони, а также на ивы и сосны.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
13 из 13
 
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