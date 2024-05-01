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В Орске после затопления без газа остаются 4,3 тысячи домов

В Орске после затопления без газа остаются 4,3 тысячи домов - РИА Новости, 01.05.2024

В Орске после затопления без газа остаются 4,3 тысячи домов

В частично затопленном Орске без газоснабжения остаются 4,3 тысячи домов, без электричества - 2,2 тысячи домов, сообщает правительство Оренбургской области в... РИА Новости, 01.05.2024

2024-05-01T18:59

2024-05-01T18:59

2024-05-01T18:59

происшествия

орск

прорыв дамбы в орске

оренбургская область

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УФА, 1 мая - РИА Новости. В частично затопленном Орске без газоснабжения остаются 4,3 тысячи домов, без электричества - 2,2 тысячи домов, сообщает правительство Оренбургской области в своем Telegram-канале. "За сутки в городе Орске восстановлено газоснабжение в 397 домах. Остаются отключенными 4305. Всего с начала восстановительных работ газ подключен 17214 абонентам. Продолжаются работы по наладке газовых котлов. В случае неисправности газовики бесплатно производят замену котла на аналогичный", - говорится в сообщении. По данным региональных властей, в городе за сутки обеспечено электроснабжение 301 дома, осталось подключить 2236 домов.

орск

оренбургская область

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происшествия, орск, прорыв дамбы в орске, оренбургская область