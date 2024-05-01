https://ria.ru/20240501/mitropolit-1943294564.html

Рогов прокомментировал обыски СБУ у митрополита УПЦ

Рогов прокомментировал обыски СБУ у митрополита УПЦ - РИА Новости, 01.05.2024

Рогов прокомментировал обыски СБУ у митрополита УПЦ

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал РИА Новости, 01.05.2024

2024-05-01T13:05

2024-05-01T13:05

2024-05-01T13:15

религия

россия

украина

запорожье

владимир рогов

андрей коваленко

служба безопасности украины

религия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал религиозным преследованием обыски СБУ у митрополита Запорожского и Мелитопольского канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Луки. Ранее украинские СМИ сообщили, что сотрудники СБУ в подконтрольном украинским войскам городе Запорожье пришли с обысками к митрополиту Луке, в миру - Андрей Коваленко. Как отмечает издание со ссылкой на данные украинского общественного движения "Честно", митрополита подозревают в поддержке российской спецоперации на Украине. "Киевский режим продолжает религиозные преследования и гонения", - сказал Рогов. По его словам, символично, что СБУ пришли с обысками в Страстную среду, когда Иуда принял решение предать Христа. "Киевский режим также за тридцать сребреников, но на этот раз американских, предал свой народ, стараясь уничтожить все, что ему так близко, включая веру", - сказал Рогов. Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а парламент принял в первом чтении законопроект о ее фактическом запрете на всей территории страны. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области. Остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://ria.ru/20240501/mitropolit-1943254994.html

https://ria.ru/20240314/svyaschennik-1933027589.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, украина, запорожье, владимир рогов, андрей коваленко, служба безопасности украины, религия