https://ria.ru/20240501/miting-1943353253.html

В Тбилиси начался очередной митинг против закона об иноагентах

В Тбилиси начался очередной митинг против закона об иноагентах - РИА Новости, 01.05.2024

В Тбилиси начался очередной митинг против закона об иноагентах

Очередной митинг против принятия закона об иноагентах начинается в Тбилиси, территория перед парламентом страны заполнена людьми, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 01.05.2024

2024-05-01T18:54

2024-05-01T18:54

2024-05-01T19:18

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ТБИЛИСИ, 1 мая - РИА Новости. Очередной митинг против принятия закона об иноагентах начинается в Тбилиси, территория перед парламентом страны заполнена людьми, передает корреспондент РИА Новости. Как и в минувшие дни, на митинг пришло много людей с флагами Грузии и Евросоюза, в толпе видны и американские флаги. На многих людях средства защиты, в том числе маски и очки от слезоточивого газа, а также каски. Площадь перед парламентом заполнена людьми. Один из переулков, через который можно попасть ко входу в грузинский парламент с торца здания, перекрыт силовиками, они не пускают туда людей. Также силовики расположились у памятника Георгию Победоносцу, в 500 метрах от парламента. У них есть водометы. Ранее в среду премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что парламент проголосует в третьем чтении за законопроект об иноагентах через две недели. Президент Саломе Зурабишвили уже заявила, что наложит вето на закон, если парламент примет его в окончательном чтении.

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