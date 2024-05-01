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В Тбилиси начался очередной митинг против закона об иноагентах
В Тбилиси начался очередной митинг против закона об иноагентах - РИА Новости, 01.05.2024
В Тбилиси начался очередной митинг против закона об иноагентах
Очередной митинг против принятия закона об иноагентах начинается в Тбилиси, территория перед парламентом страны заполнена людьми, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 01.05.2024
2024-05-01T18:54
2024-05-01T18:54
2024-05-01T19:18
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ТБИЛИСИ, 1 мая - РИА Новости. Очередной митинг против принятия закона об иноагентах начинается в Тбилиси, территория перед парламентом страны заполнена людьми, передает корреспондент РИА Новости. Как и в минувшие дни, на митинг пришло много людей с флагами Грузии и Евросоюза, в толпе видны и американские флаги. На многих людях средства защиты, в том числе маски и очки от слезоточивого газа, а также каски. Площадь перед парламентом заполнена людьми. Один из переулков, через который можно попасть ко входу в грузинский парламент с торца здания, перекрыт силовиками, они не пускают туда людей. Также силовики расположились у памятника Георгию Победоносцу, в 500 метрах от парламента. У них есть водометы. Ранее в среду премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что парламент проголосует в третьем чтении за законопроект об иноагентах через две недели. Президент Саломе Зурабишвили уже заявила, что наложит вето на закон, если парламент примет его в окончательном чтении.
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в мире, грузия, тбилиси, протесты в грузии против закона об иноагентах, парламент грузии
В мире, Грузия, Тбилиси, Протесты в Грузии против закона об иноагентах, Парламент Грузии
В Тбилиси начался очередной митинг против закона об иноагентах
В Тбилиси перед зданием парламента начался митинг против закона об иноагентах