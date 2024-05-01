https://ria.ru/20240501/mif-1943336213.html

Россия развеяла миф о превосходстве американского оружия, заявил Рогов

Россия развеяла миф о превосходстве американского оружия, заявил Рогов - РИА Новости, 01.05.2024

Россия развеяла миф о превосходстве американского оружия, заявил Рогов

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов... РИА Новости, 01.05.2024

2024-05-01T16:58

2024-05-01T16:58

2024-05-01T16:58

владимир рогов

джон кирби

специальная военная операция на украине

россия

общественная палата рф

вооруженные силы рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что российские военные развеяли миф о превосходстве в мире американского оружия. Во вторник российское Минобороны сообщало, что ВС РФ за сутки сбили шесть оперативно-тактических ракет ATACMS производства США. В свою очередь, координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби сказал, что не подтверждает это. Он также уклонился от вопроса, сколько именно ракет ATACMS США предоставили Украине. "Кирби умолчал не просто так. ATACMS – бесспорно серьезное и грозное оружие, но наши военные, уничтожая американские ракеты и прочие виды вооружения, развеяли хорошо продаваемый по всему миру миф о превосходстве американского оружия", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, ATACMS не станет для киевского режима супероружием, способным переломить ход боевых действий.

https://ria.ru/20240430/atacms-1943194689.html

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владимир рогов, джон кирби, россия, общественная палата рф, вооруженные силы рф