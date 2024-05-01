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Россия развеяла миф о превосходстве американского оружия, заявил Рогов - РИА Новости, 01.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:58 01.05.2024
https://ria.ru/20240501/mif-1943336213.html
Россия развеяла миф о превосходстве американского оружия, заявил Рогов
Россия развеяла миф о превосходстве американского оружия, заявил Рогов - РИА Новости, 01.05.2024
Россия развеяла миф о превосходстве американского оружия, заявил Рогов
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов... РИА Новости, 01.05.2024
2024-05-01T16:58
2024-05-01T16:58
владимир рогов
джон кирби
специальная военная операция на украине
россия
общественная палата рф
вооруженные силы рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что российские военные развеяли миф о превосходстве в мире американского оружия. Во вторник российское Минобороны сообщало, что ВС РФ за сутки сбили шесть оперативно-тактических ракет ATACMS производства США. В свою очередь, координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби сказал, что не подтверждает это. Он также уклонился от вопроса, сколько именно ракет ATACMS США предоставили Украине. "Кирби умолчал не просто так. ATACMS – бесспорно серьезное и грозное оружие, но наши военные, уничтожая американские ракеты и прочие виды вооружения, развеяли хорошо продаваемый по всему миру миф о превосходстве американского оружия", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, ATACMS не станет для киевского режима супероружием, способным переломить ход боевых действий.
https://ria.ru/20240430/atacms-1943194689.html
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владимир рогов, джон кирби, россия, общественная палата рф, вооруженные силы рф
Владимир Рогов, Джон Кирби, Специальная военная операция на Украине, Россия, Общественная палата РФ, Вооруженные силы РФ
Россия развеяла миф о превосходстве американского оружия, заявил Рогов

Рогов: российские военные развеяли миф о превосходстве американского оружия

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкВладимир Рогов
Владимир Рогов - РИА Новости, 1920, 01.05.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Владимир Рогов. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что российские военные развеяли миф о превосходстве в мире американского оружия.
Во вторник российское Минобороны сообщало, что ВС РФ за сутки сбили шесть оперативно-тактических ракет ATACMS производства США. В свою очередь, координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби сказал, что не подтверждает это. Он также уклонился от вопроса, сколько именно ракет ATACMS США предоставили Украине.
Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби - РИА Новости, 1920, 30.04.2024
В Белом доме не признали, что Россия сбила шесть украинских ракет ATACMS
30 апреля, 18:28
"Кирби умолчал не просто так. ATACMS – бесспорно серьезное и грозное оружие, но наши военные, уничтожая американские ракеты и прочие виды вооружения, развеяли хорошо продаваемый по всему миру миф о превосходстве американского оружия", - сказал Рогов РИА Новости.
По его словам, ATACMS не станет для киевского режима супероружием, способным переломить ход боевых действий.
Выставка трофейного оружия на Поклонной горе
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Экспозиция состоит из нескольких площадок.

Выставка трофейного вооружения и техники на Поклонной горе

Экспозиция состоит из нескольких площадок.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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1 из 15
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

На одной установлены образцы боевой техники, на другой — шатры с огнестрельным оружием, инженерные боеприпасы, средства связи и БПЛА.

Выставка трофейного вооружения и техники на Поклонной горе

На одной установлены образцы боевой техники, на другой — шатры с огнестрельным оружием, инженерные боеприпасы, средства связи и БПЛА.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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2 из 15
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

На площадке выставки представлен трофейный танк Abrams, захваченный при наступлении российских войск в районе Бердычей.

Выставка трофейного вооружения и техники на Поклонной горе

На площадке выставки представлен трофейный танк Abrams, захваченный при наступлении российских войск в районе Бердычей.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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3 из 15
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Американская БМП М2 Bradley также представлена на выставке.

Выставка трофейного вооружения и техники на Поклонной горе

Американская БМП М2 Bradley также представлена на выставке.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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4 из 15
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Мощная гусеница боевой машины поддержки танков "Азовец" выделяется на фоне остальных ее частей.

Выставка трофейного вооружения и техники на Поклонной горе

Мощная гусеница боевой машины поддержки танков "Азовец" выделяется на фоне остальных ее частей.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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5 из 15
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Среди других экспонатов на выставке можно увидеть трофейный колесный танк AMX-10RC.

Выставка трофейного вооружения и техники на Поклонной горе

Среди других экспонатов на выставке можно увидеть трофейный колесный танк AMX-10RC.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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6 из 15
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Посетители с интересом рассматривают представленную технику.

Выставка трофейного вооружения и техники на Поклонной горе

Посетители с интересом рассматривают представленную технику.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
7 из 15
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

На выставке также присутствуют российские военнослужащие.

Выставка трофейного вооружения и техники на Поклонной горе

На выставке также присутствуют российские военнослужащие.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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8 из 15
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Сотрудник полиции на выставке техники, захваченной российскими военными, следит за порядком около танка.

Выставка трофейного вооружения и техники на Поклонной горе

Сотрудник полиции на выставке техники, захваченной российскими военными, следит за порядком около танка.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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9 из 15
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Проходит показ трофейной техники.

Выставка трофейного вооружения и техники на Поклонной горе

Проходит показ трофейной техники.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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10 из 15
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Британский бронеавтомобиль Meng Husky TSV 1/35.

Выставка трофейного вооружения и техники на Поклонной горе

Британский бронеавтомобиль Meng Husky TSV 1/35.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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11 из 15
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Штурмовая инженерная машина M1150 Assault Breacher Vehicle.

Выставка трофейного вооружения и техники на Поклонной горе

Штурмовая инженерная машина M1150 Assault Breacher Vehicle.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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12 из 15
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Также там можно увидеть фотографии участников СВО с надписью "Наши защитники".

Выставка трофейного вооружения и техники на Поклонной горе

Также там можно увидеть фотографии участников СВО с надписью "Наши защитники".

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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13 из 15
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

На выставку трофейной техники приходят посетители с детьми.

Выставка трофейного вооружения и техники на Поклонной горе

На выставку трофейной техники приходят посетители с детьми.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
14 из 15
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Они могут посмотреть не только на технику, но и на настоящих военных.

Выставка трофейного вооружения и техники на Поклонной горе

Они могут посмотреть не только на технику, но и на настоящих военных.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
15 из 15

Экспозиция состоит из нескольких площадок.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
1 из 15

На одной установлены образцы боевой техники, на другой — шатры с огнестрельным оружием, инженерные боеприпасы, средства связи и БПЛА.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
2 из 15

На площадке выставки представлен трофейный танк Abrams, захваченный при наступлении российских войск в районе Бердычей.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
3 из 15

Американская БМП М2 Bradley также представлена на выставке.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
4 из 15

Мощная гусеница боевой машины поддержки танков "Азовец" выделяется на фоне остальных ее частей.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
5 из 15

Среди других экспонатов на выставке можно увидеть трофейный колесный танк AMX-10RC.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
6 из 15

Посетители с интересом рассматривают представленную технику.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
7 из 15

На выставке также присутствуют российские военнослужащие.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
8 из 15

Сотрудник полиции на выставке техники, захваченной российскими военными, следит за порядком около танка.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
9 из 15

Проходит показ трофейной техники.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
10 из 15

Британский бронеавтомобиль Meng Husky TSV 1/35.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
11 из 15

Штурмовая инженерная машина M1150 Assault Breacher Vehicle.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
12 из 15

Также там можно увидеть фотографии участников СВО с надписью "Наши защитники".

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
13 из 15

На выставку трофейной техники приходят посетители с детьми.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
14 из 15

Они могут посмотреть не только на технику, но и на настоящих военных.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
15 из 15
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир РоговДжон КирбиРоссияОбщественная палата РФВооруженные силы РФ
 
 
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