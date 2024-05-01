"Знаменует сдвиг". Новый российский корабль вызвал тревогу в США
NI: фрегат "Адмирал Головко" отвечает новым требованиям к современным кораблям
Фрегат "Адмирал Головко" на судостроительном заводе "Северная верфь". Архивное фото
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Недавно вошедший в строй ВМФ России фрегат проекта 22350 "Адмирал Головко" воплощает в себе требования к новому поколению военных кораблей, пишет обозреватель американского журнала National Interest Петер Сучиу.
"Будучи частью нового поколения многоцелевых фрегатов, он ("Адмирал Головко". — Прим. ред.) знаменует собой заметный сдвиг <...> в сторону продвинутых ракетных платформ", — отметил он.
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По словам Сучиу, фрегаты проекта 22350 способны выполнять крайне широкий спектр задач, включая противолодочную оборону, сопровождение более крупных кораблей и нанесение ударов по территории противника.
В статье отдельно отмечается вооружение "Адмирала Головко". Оно состоит не только из крылатых ракет "Калибр" и противокорабельной системы "Оникс", но и из новейших гиперзвуковых ракет "Циркон", обратил внимание автор материала.
«
"Эти фрегаты (проекта 22350. — Прим. ред.) превращаются в могучие плавучие носители ракет, отражающие все растущие требования современной войны на море", — заключил Сучиу.
Многоцелевом фрегат проекта 22350 "Адмирал Головко" поставили на ПАО СЗ "Северная верфь" по заказу Военно-морского флота для ведения боевых действий в дальней и ближней морских зонах, участия в решении задач мирного времени во всех зонах, включая океанскую. Он стал первым штатным носителем гиперзвукового оружия морского базирования.
В декабре 2023 года президент России Владимир Путин принял участие в церемонии подъема военно-морского флага на фрегате "Адмирал Головко". Глава государства осмотрел новый корабль и оставил морякам пожелания в книге почетных посетителей.
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