https://ria.ru/20240501/korabl-1943238696.html

"Знаменует сдвиг". Новый российский корабль вызвал тревогу в США

"Знаменует сдвиг". Новый российский корабль вызвал тревогу в США - РИА Новости, 01.05.2024

"Знаменует сдвиг". Новый российский корабль вызвал тревогу в США

Недавно вошедший в строй ВМФ России фрегат проекта 22350 "Адмирал Головко" воплощает в себе требования к новому поколению военных кораблей, пишет обозреватель... РИА Новости, 01.05.2024

2024-05-01T05:05

2024-05-01T05:05

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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Недавно вошедший в строй ВМФ России фрегат проекта 22350 "Адмирал Головко" воплощает в себе требования к новому поколению военных кораблей, пишет обозреватель американского журнала National Interest Петер Сучиу."Будучи частью нового поколения многоцелевых фрегатов, он ("Адмирал Головко". — Прим. ред.) знаменует собой заметный сдвиг <...> в сторону продвинутых ракетных платформ", — отметил он.По словам Сучиу, фрегаты проекта 22350 способны выполнять крайне широкий спектр задач, включая противолодочную оборону, сопровождение более крупных кораблей и нанесение ударов по территории противника. В статье отдельно отмечается вооружение "Адмирала Головко". Оно состоит не только из крылатых ракет "Калибр" и противокорабельной системы "Оникс", но и из новейших гиперзвуковых ракет "Циркон", обратил внимание автор материала."Эти фрегаты (проекта 22350. — Прим. ред.) превращаются в могучие плавучие носители ракет, отражающие все растущие требования современной войны на море", — заключил Сучиу.Многоцелевом фрегат проекта 22350 "Адмирал Головко" поставили на ПАО СЗ "Северная верфь" по заказу Военно-морского флота для ведения боевых действий в дальней и ближней морских зонах, участия в решении задач мирного времени во всех зонах, включая океанскую. Он стал первым штатным носителем гиперзвукового оружия морского базирования. В декабре 2023 года президент России Владимир Путин принял участие в церемонии подъема военно-морского флага на фрегате "Адмирал Головко". Глава государства осмотрел новый корабль и оставил морякам пожелания в книге почетных посетителей.

https://ria.ru/20240415/flot-1939662906.html

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в мире, россия, сша, петер сучиу, вмф рф