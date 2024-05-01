https://ria.ru/20240501/ispaniya-1943340093.html

В Испании прошли более семидесяти акций с призывами улучшения условий труда

В Испании прошли более семидесяти акций с призывами улучшения условий труда - РИА Новости, 01.05.2024

В Испании прошли более семидесяти акций с призывами улучшения условий труда

Более семидесяти демонстраций с призывами улучшения условий труда и сокращения рабочего дня без снижения заработной платы прошли в среду по всей Испании в честь РИА Новости, 01.05.2024

2024-05-01T17:16

2024-05-01T17:16

2024-05-01T17:16

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МАДРИД, 1 мая - РИА Новости. Более семидесяти демонстраций с призывами улучшения условий труда и сокращения рабочего дня без снижения заработной платы прошли в среду по всей Испании в честь Дня труда, сообщил РИА Новости представитель Всеобщего союза рабочих (UGT) Андре, пришедший на многотысячную демонстрацию, проводимую в Мадриде. "Испания нуждается в государственной промышленной политике, которая создает достойные, стабильные и качественные рабочие места, чтобы гарантировать устойчивое рабочее будущее нашей страны. Именно поэтому мы должны продолжать добиваться прогресса в совершенствовании трудового законодательства. Настало время защищать права работников, разделять прибыль компаний, продолжать повышать уровень занятости и заработной платы, сокращать рабочее время и заботиться о рабочем классе", - заявил он. Акции прошли в Мадриде, Барселоне, Севилье, Гранаде, Малаге, Саламанке, Куэнке, Толедо, Жироне, Бильбао, Витории, Виго, Менорке, Ибице, Тенерифе, Мурсии, Аликанте, Памплоне, Сеуте и других испанских городах. Так, около 10 тысяч человек, созванные UGT и профсоюзом рабочих комиссий Испании (CCOO), вышли на центральные улицы Мадрида в рамках демонстрации, проходящей под лозунгом "за полную занятость: сокращение рабочего дня, повышение зарплаты". Демонстрацию возглавили генеральный секретарь UGT Пепе Альварес и генеральный секретарь CCOO Унаи Сордо в сопровождении трех вице-президентов - Марии Хесус Монтеро, Йоланды Диас и Тересы Риберы, а также министра по вопросам интеграции, социального обеспечения и миграции Эльмы Саис и других. В своем обращении к собравшимся Сордо потребовал от правительства достижения полной занятости, что, по его мнению, является вполне реалистичной целью. Для этого он призвал проводить политику промышленного и отраслевого развития, мобилизовать государственные инвестиции, "которые, в свою очередь, мобилизуют частные инвестиции", и воспользоваться изменениями в энергетической модели для привлечения продуктивных и долгосрочных инвестиций. Как и Сордо, генеральный секретарь UGT Пепе Альварес призвал к тому, чтобы власти Испании сократили рабочую неделю до 37,5 часов. Незадолго до начала демонстрации в Мадриде, Диас пообещала сократить продолжительность рабочего дня без снижения заработной платы, что, по ее словам, является "ключевой" мерой для "разделения производительности, прибыли и рабочего времени". "Нам нужно время, чтобы жить лучше, не болеть, жить с достоинством, думать и проводить время с нашим народом", - сказала она на пресс-конференции. Ранее правящая Испанская социалистическая рабочая партия (PSOE) и левый блок Sumar, входящие в коалиционное правительство, договорились о введении исторических изменений, от которых выиграют около 13 миллионов работников. Они пообещали сократить 40 часовую рабочую неделю, действующую с 1983 года, до 38,5 часов в 2024 году и до 37,5 в 2025 году. Сокращение рабочего дня без снижения заработной платы было одним из главных предвыборных обещаний Sumar и ее лидера Йоланды Диас.

https://ria.ru/20240209/miting-1926469827.html

https://ria.ru/20240130/fermery-1924446790.html

https://ria.ru/20240501/arest-1943339358.html

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