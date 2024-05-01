https://ria.ru/20240501/bespilotniki-1943245561.html

Шойгу представили новые средства борьбы с беспилотниками ВСУ

Шойгу представили новые средства борьбы с беспилотниками ВСУ - РИА Новости, 01.05.2024

Шойгу представили новые средства борьбы с беспилотниками ВСУ

Главе Минобороны Сергею Шойгу продемонстрировали новые средства борьбы с украинскими беспилотниками, сообщили в военном ведомстве. РИА Новости, 01.05.2024

2024-05-01T08:04

2024-05-01T08:04

2024-05-01T09:16

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

украина

сергей шойгу

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/01/1943248083_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3295927409d58110c38dbf090f8efa68.jpg

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Главе Минобороны Сергею Шойгу продемонстрировали новые средства борьбы с украинскими беспилотниками, сообщили в военном ведомстве. "Министру обороны представили результаты модернизации штатного вооружения для повышения эффективности борьбы с беспилотниками противника и защищенности личного состава от FPV-дронов на линии боевого соприкосновения", — говорится в релизе.Как следует из опубликованного ведомством видео, Шойгу показали строенную пулеметную зенитную установку с новым прицелом.Кроме того, министр провел совещание в штабе Объединенной группировки войск. Он отметил, что российские военные продолжают выполнять задачи на операционных направлениях в соответствии с планом СВО, и подчеркнул необходимость наращивания поставок вооружений."Для поддержания требуемых темпов наступления и обеспечения наращивания боевого состава группировок войск для дальнейших действий необходимо повышать объемы и качество поставляемых в войска вооружения и военной техники, в первую очередь средств поражения", — сказал Шойгу.По его словам, для этого заключаются госконтракты с промышленными предприятиями "с учетом их полной загрузки и максимального сокращения сроков изготовления образцов вооружения и военной техники". В процессе этой работы, добавил Шойгу, возникают вопросы, которые требуют особого внимания и безотлагательного решения, особенно по обеспечению наиболее востребованными образцами.Особое внимание министр обратил на повышение эффективности работы ремонтно-восстановительных подразделений в районах боевых действий и в тылу спецоперации. Он поручил принять меры по сокращению сроков ремонта двигателей, агрегатов и узлов, а также увеличить оборотные фонды запчастей и комплектующих.

https://ria.ru/20240425/reb-1942310162.html

https://ria.ru/20230804/bespilotniki-1888073472.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Шойгу на совещании в штабе Объединенной группировки войск Шойгу провел совещание в штабе Объединенной группировки войск и заслушал доклады по обстановке в зоне СВО, рассказали в Минобороны. Министр обороны заявил, что для поддержания требуемых темпов наступления и наращивания состава группировок в зоне СВО нужно повышать объемы и качество поставляемых в войска вооружения и военной техники, в первую очередь средств поражения. После совещания Шойгу показали и новые средства борьбы с беспилотниками ВСУ. 2024-05-01T08:04 true PT1M54S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, россия, украина, сергей шойгу