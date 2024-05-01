https://ria.ru/20240501/bespilotniki-1943245561.html
Шойгу представили новые средства борьбы с беспилотниками ВСУ
Шойгу представили новые средства борьбы с беспилотниками ВСУ - РИА Новости, 01.05.2024
Шойгу представили новые средства борьбы с беспилотниками ВСУ
Главе Минобороны Сергею Шойгу продемонстрировали новые средства борьбы с украинскими беспилотниками, сообщили в военном ведомстве. РИА Новости, 01.05.2024
2024-05-01T08:04
2024-05-01T08:04
2024-05-01T09:16
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Главе Минобороны Сергею Шойгу продемонстрировали новые средства борьбы с украинскими беспилотниками, сообщили в военном ведомстве. "Министру обороны представили результаты модернизации штатного вооружения для повышения эффективности борьбы с беспилотниками противника и защищенности личного состава от FPV-дронов на линии боевого соприкосновения", — говорится в релизе.Как следует из опубликованного ведомством видео, Шойгу показали строенную пулеметную зенитную установку с новым прицелом.Кроме того, министр провел совещание в штабе Объединенной группировки войск. Он отметил, что российские военные продолжают выполнять задачи на операционных направлениях в соответствии с планом СВО, и подчеркнул необходимость наращивания поставок вооружений."Для поддержания требуемых темпов наступления и обеспечения наращивания боевого состава группировок войск для дальнейших действий необходимо повышать объемы и качество поставляемых в войска вооружения и военной техники, в первую очередь средств поражения", — сказал Шойгу.По его словам, для этого заключаются госконтракты с промышленными предприятиями "с учетом их полной загрузки и максимального сокращения сроков изготовления образцов вооружения и военной техники". В процессе этой работы, добавил Шойгу, возникают вопросы, которые требуют особого внимания и безотлагательного решения, особенно по обеспечению наиболее востребованными образцами.Особое внимание министр обратил на повышение эффективности работы ремонтно-восстановительных подразделений в районах боевых действий и в тылу спецоперации. Он поручил принять меры по сокращению сроков ремонта двигателей, агрегатов и узлов, а также увеличить оборотные фонды запчастей и комплектующих.
https://ria.ru/20240425/reb-1942310162.html
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Шойгу на совещании в штабе Объединенной группировки войск
Шойгу провел совещание в штабе Объединенной группировки войск и заслушал доклады по обстановке в зоне СВО, рассказали в Минобороны.
Министр обороны заявил, что для поддержания требуемых темпов наступления и наращивания состава группировок в зоне СВО нужно повышать объемы и качество поставляемых в войска вооружения и военной техники, в первую очередь средств поражения.
После совещания Шойгу показали и новые средства борьбы с беспилотниками ВСУ.
2024-05-01T08:04
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безопасность, россия, украина, сергей шойгу
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, Сергей Шойгу
Шойгу представили новые средства борьбы с беспилотниками ВСУ
Шойгу представили новые средства борьбы с украинскими беспилотниками
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости.
Главе Минобороны Сергею Шойгу продемонстрировали новые средства борьбы с украинскими беспилотниками, сообщили в военном ведомстве
.
"Министру обороны представили результаты модернизации штатного вооружения для повышения эффективности борьбы с беспилотниками противника и защищенности личного состава от FPV-дронов на линии боевого соприкосновения", — говорится в релизе.
Как следует из опубликованного ведомством видео, Шойгу показали строенную пулеметную зенитную установку с новым прицелом.
Кроме того, министр провел совещание в штабе Объединенной группировки войск. Он отметил, что российские военные продолжают выполнять задачи на операционных направлениях в соответствии с планом СВО, и подчеркнул необходимость наращивания поставок вооружений.
«
"Для поддержания требуемых темпов наступления и обеспечения наращивания боевого состава группировок войск для дальнейших действий необходимо повышать объемы и качество поставляемых в войска вооружения и военной техники, в первую очередь средств поражения", — сказал Шойгу.
По его словам, для этого заключаются госконтракты с промышленными предприятиями "с учетом их полной загрузки и максимального сокращения сроков изготовления образцов вооружения и военной техники". В процессе этой работы, добавил Шойгу, возникают вопросы, которые требуют особого внимания и безотлагательного решения, особенно по обеспечению наиболее востребованными образцами.
Особое внимание министр обратил на повышение эффективности работы ремонтно-восстановительных подразделений в районах боевых действий и в тылу спецоперации. Он поручил принять меры по сокращению сроков ремонта двигателей, агрегатов и узлов, а также увеличить оборотные фонды запчастей и комплектующих.