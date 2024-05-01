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В Воронежской области силы ПВО сбили беспилотник самолетного типа
В Воронежской области силы ПВО сбили беспилотник самолетного типа - РИА Новости, 01.05.2024
В Воронежской области силы ПВО сбили беспилотник самолетного типа
Системой ПВО и средствами РЭБ в Воронежской области обнаружен и сбит беспилотник самолетного типа, пострадавших и разрушений, предварительно, нет, сообщил в... РИА Новости, 01.05.2024
2024-05-01T03:37
2024-05-01T03:37
2024-05-01T04:07
специальная военная операция на украине
воронежская область
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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александр гусев (губернатор)
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Системой ПВО и средствами РЭБ в Воронежской области обнаружен и сбит беспилотник самолетного типа, пострадавших и разрушений, предварительно, нет, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев.Ранее в 2:14 Гусев объявил опасность атаки БПЛА в регионе."Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в Воронежской области обнаружен и сбит БПЛА самолетного типа. По предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет. Режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется", — говорится в заявлении.Позднее глава региона сообщил о еще одном сбитом беспилотнике в пригороде Воронежа.ВСУ постоянно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с БПЛА и устраивают диверсии. ПВО регулярно сбивает украинские беспилотники и ракеты.
https://ria.ru/20240212/drony-1926718432.html
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воронежская область, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия, александр гусев (губернатор)
Специальная военная операция на Украине, Воронежская область, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Россия, Александр Гусев (губернатор)
В Воронежской области силы ПВО сбили беспилотник самолетного типа
Гусев: в Воронежской области силы ПВО сбили беспилотник самолетного типа