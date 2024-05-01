https://ria.ru/20240501/bespilotnik-1943236506.html

В Воронежской области силы ПВО сбили беспилотник самолетного типа

В Воронежской области силы ПВО сбили беспилотник самолетного типа - РИА Новости, 01.05.2024

В Воронежской области силы ПВО сбили беспилотник самолетного типа

Системой ПВО и средствами РЭБ в Воронежской области обнаружен и сбит беспилотник самолетного типа, пострадавших и разрушений, предварительно, нет, сообщил в... РИА Новости, 01.05.2024

2024-05-01T03:37

2024-05-01T03:37

2024-05-01T04:07

специальная военная операция на украине

воронежская область

безопасность

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

россия

александр гусев (губернатор)

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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Системой ПВО и средствами РЭБ в Воронежской области обнаружен и сбит беспилотник самолетного типа, пострадавших и разрушений, предварительно, нет, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев.Ранее в 2:14 Гусев объявил опасность атаки БПЛА в регионе."Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в Воронежской области обнаружен и сбит БПЛА самолетного типа. По предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет. Режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется", — говорится в заявлении.Позднее глава региона сообщил о еще одном сбитом беспилотнике в пригороде Воронежа.ВСУ постоянно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с БПЛА и устраивают диверсии. ПВО регулярно сбивает украинские беспилотники и ракеты.

https://ria.ru/20240212/drony-1926718432.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

воронежская область

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воронежская область, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия, александр гусев (губернатор)